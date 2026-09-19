कोल्हापूर

Ancient Ganesh Idol : गणेशोत्सवात अद्भुत योग! 1800 वर्षांचा ऐतिहासिक वारसा असलेल्या आलास गावात सापडली 1200 वर्षे जुनी चालुक्यकालीन प्राचीन गणेशमूर्ती अन् नंदी

1200-Year-Old Chalukya-Era Ganesh Idol Found in Aalas : कोल्हापूरच्या शिरोळ तालुक्यातील आलासमध्ये सुमारे १२०० वर्षे जुनी चालुक्यकालीन गणेशमूर्ती आणि नंदी आढळला.
1200-year-old Chalukya-era ancient Ganesh idol

1200-year-old Chalukya-era ancient Ganesh idol

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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1200-Year-Old Ganesh Idol Found in Aalas : शिरोळ तालुक्यातील आलास गावात सुमारे १२०० वर्षे जुनी चालुक्यकालीन गणेशमूर्ती आणि नंदी आढळून आले आहेत. सुमारे १८०० वर्षांचा ऐतिहासिक वारसा असलेल्या आलासमधील मगदूम गल्ली परिसरात हा प्राचीन ठेवा आढळला. यंदाच्या गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने गावातील तरुणांनी या मूर्तीची स्वच्छता करून विधिवत पूजा आणि आरती केली. त्यामुळे आजवर दुर्लक्षित असलेला हा ऐतिहासिक ठेवा पुन्हा प्रकाशझोतात आला आहे.

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