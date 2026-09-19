Ancient Ganesh Idol : गणेशोत्सवात अद्भुत योग! 1800 वर्षांचा ऐतिहासिक वारसा असलेल्या आलास गावात सापडली 1200 वर्षे जुनी चालुक्यकालीन प्राचीन गणेशमूर्ती अन् नंदी

1200-Year-Old Ganesh Idol Found in Aalas : शिरोळ तालुक्यातील आलास गावात सुमारे १२०० वर्षे जुनी चालुक्यकालीन गणेशमूर्ती आणि नंदी आढळून आले आहेत. सुमारे १८०० वर्षांचा ऐतिहासिक वारसा असलेल्या आलासमधील मगदूम गल्ली परिसरात हा प्राचीन ठेवा आढळला. यंदाच्या गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने गावातील तरुणांनी या मूर्तीची स्वच्छता करून विधिवत पूजा आणि आरती केली. त्यामुळे आजवर दुर्लक्षित असलेला हा ऐतिहासिक ठेवा पुन्हा प्रकाशझोतात आला आहे..गणेशोत्सवाच्या काळात परिसराची स्वच्छता करताना तरुणांचे लक्ष या प्राचीन मूर्तीकडे गेले. मूर्तीचे ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात आल्यानंतर तरुणांनी एकत्र येत परिसराची स्वच्छता केली. त्यानंतर गणेश चतुर्थीच्या दिवशी मूर्तीची विधिवत पूजा करून आरती करण्यात आली..Gokul Election 2026 : 'गोकुळ'चं राजकारण तापलं! मंत्री मुश्रीफ, विनय कोरेंनी नियोजित दौरे रद्द करून गाठली मुंबई; नेत्यांची जोरात फिल्डिंग, राजकीय चर्चांना उधाण.कृष्णा नदीच्या पलीकडे खिद्रापूर येथील प्राचीन शिवमंदिर आहे. या परिसरावर चालुक्य राजघराण्याचा प्रभाव असल्याने आलास गावातही त्या काळात अनेक प्राचीन मंदिरे उभारण्यात आली होती, असे सांगितले जाते. कुरुंदवाड आणि मिरज येथील जुन्या ऐतिहासिक नोंदींच्या आधारे मगदूम गल्लीत आढळलेली मूर्ती गणेशाची असल्याचे स्पष्ट झाल्याचे सांगण्यात येते..या प्राचीन मूर्तीमुळे आलास गावाच्या ऐतिहासिक आणि धार्मिक वारशाला नवे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. पुरातत्त्व विभागाने या मूर्तीची पाहणी करून तिचा इतिहास आणि पुरातत्त्वीय महत्त्व अधिकृतरीत्या स्पष्ट करावे, अशी अपेक्षा ग्रामस्थांकडून व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.