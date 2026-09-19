Krishna River Water Crisis : महापुराचा तालुका आता पाण्याविना होरपळला! कृष्णा नदीने ऐन पावसाळ्यात गाठला तळ, शेतकरी चिंतेत

जयसिंगपूर : कृष्णा नदीने ऐन पावसाळ्यातच तळ गाठल्याने भविष्यातील पाणीटंचाईचे संकेत जाणवू लागले (Shirol Farmers Water Shortage) आहेत. पावसाळ्यात धडकी भरवणारी हीच कृष्णा नदी सध्या केवळ चार-पाच फुटांनी वाहत आहे. चार नद्यांचा शिरोळ तालुका पाण्याविना होरपळत असून पिके अंतिम घटका मोजत आहेत..शिरोळ तालुका हा महापुराचा तालुका म्हणून ओळखला जातो. काही वर्षात आलेल्या महापुराने तालुक्यातील शेती नुकसानीत आली असून शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे. पावसाळ्याची चाहूल लागताच तालुक्यातील शेतकऱ्यांना महापुराची चिंता लागून राहते. बऱ्याचदा शेतकरी पूर बाधित भागातील शेतीत असणारा ऊस जनावरांचा चारा आणि बियाण्यांसाठी विक्री करतो..जेणेकरून महापूर आल्यास नुकसान होऊ नये. या वर्षी मात्र पाण्याअभावी तालुक्यातील उसासह अन्य पिके होरपळत आहेत. ऐन पावसाळ्यात नदीतून पाण्याचा उपसा करावा लागत आहे ही बाब चिंतेची आहे. तालुक्यातील ऊस, भाजीपाला पिके सध्या पाण्यावाचून अंतिम घटका मोजत आहेत. शेतकऱ्यांना परतीच्या पावसाच्या आशा लागल्या असल्या तरी तोपर्यंत पिके जगतील का याचीही शाश्वती नाही..Ladki Bahin Yojana Latest Update : 1 कोटी 66 लाख महिलांची प्रतीक्षा संपणार! लाडकी बहीण योजनेचा ऑगस्ट महिन्याचा हप्ता 'या' दिवशी खात्यात जमा होणार.अशा परिस्थितीमध्ये येणाऱ्या काळात कोणतेही पीक न घेता शेत रिकामे सोडावे की काय अशी मानसिकता शेतकऱ्यांची बनली आहे. तळाला गेलेले नदीपात्र पाहून भविष्यातील पाणीटंचाईचे संकेत मात्र मिळू लागले आहेत..Eknath Shinde : दुष्काळसदृश परिस्थितीवर मोठी बातमी! 5 ऑक्टोबरपासून पीक नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची घोषणा.नदीला ओढ्याचे स्वरूपसध्या कृष्णेत तीन ते चार फूट पाण्याची पातळी आहे. नदीला ओढ्याचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. अशा स्थितीत पात्रात दूषित पाणीही वाहत आहे. परिणामी कृष्णा नदी काठावरील गावांना दूषित पाण्याचा पुरवठा होत असून ग्रामस्थांचे आरोग्य धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. नदी काठावरील ग्रामपंचायती आणि नगरपालिकांनी याची खबरदारी घेण्याची गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.