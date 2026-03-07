Kolhapur subsidy : ‘शिवभोजन’ केंद्रांवरच उपासमारीची वेळ ; आठ महिन्यांपासून अनुदान रखडले; ५६ केंद्रांचे ५.५० कोटी थकीत

गारगोटी : ‘राज्यातला एकही नागरिक उपाशीपोटी झोपू नये, या उदात्त भावनेतून सुरू झालेल्या शिवभोजन योजनांतर्गत चालणाऱ्या शिवभोजन केंद्रचालकांवरच आज उपासमारीची वेळ आली आहे. गरिबांच्या ताटात दररोज अन्न वाढणाऱ्या हातांनाच स्वतःच्या उदरनिर्वाहाची चिंता भेडसावत आहे..शासनाकडून थाळीमागे मिळणारे ४० रुपयांचे अनुदान मार्चपासून न आल्याने केंद्रे चालविणे कठीण झाले आहे. जिल्ह्यातील ५६ शिवभोजन केंद्रांचे ५ कोटी ५० लाख रुपये थकीत आहेत. दर महिन्याला ६० लाख रुपये अनुदान अपेक्षित असताना सलग आठ महिने निधी न मिळाल्याने केंद्रचालक आर्थिक कोंडीत सापडले आहेत. .Animal Husbandry : २४४१ अर्ज, फक्त ९२६ कर्ज मंजुरी; पशुसंवर्धन उद्योजकतेसमोर अडथळ्यांची शर्यत.गरीब कुटुंबे, रस्त्यावरचे फिरस्ते आणि रुग्णालयांतील रुग्णांचे नातेवाइकांसाठी १० रुपयांत मिळणारी शिवभोजन थाळी अक्षरशः आधारवड ठरली आहे. उपाशीपोटी दिवस काढणाऱ्यांसाठी ही थाळी अन्न नसून जगण्याचा दिलासा आणि आशेचा किरण बनली आहे. भूक भागविण्याचा आधारवडच कोमेजण्याच्या मार्गावर आहे. .अनुदान न मिळूनही केंद्र बंद करता येत नाही. कारण रोज भुकेले चेहरे दारात असतात. त्यामुळे अनेक केंद्रचालकांनी उसनवारी, कर्ज, स्वतःची गुंतवणूक करून थाळ्या पुरविल्या आहेत. परंतु किराणा दुकानदारही उधारी देण्यास कचरत आहेत. .livestock farmers: पशुपालकांसाठी आनंदाची बातमी! खेळत्या भांडवलावरील व्याजात ४% सवलत; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय!.दुकानभाडे, वीज बिल, पाणीपट्टी, कर्मचाऱ्यांचे वेतन या खर्चांचा डोंगर वाढत आहे. शासनाचे अनुदान कधी बुडत नाही, असा विश्वास केंद्रचालक व्यक्त करतात; मात्र तीन-तीन महिने उशीर होणे समजू शकते; पण आठ महिने निधी न मिळणे ही चिंताजनक बाब आहे. हीच स्थिती कायम राहिली तर ‘गरिबांची भूक भागवणारे’ हेच केंद्रचालक उपाशी राहण्याची वेळ येईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे..अनुदान न मिळाल्यास केंद्रे बंद पडतील. आठ महिने स्वतःची गुंतवणूक करून गोरगरिबांना थाळ्या देत आहोत. अनुदान न मिळाल्यास पुढे केंद्र चालवणे अशक्य होईल. शासनाने तातडीने थकीत रक्कम द्यावी, अन्यथा केंद्रे बंद पडतील.- किशोर आयरेकर, जिल्हाध्यक्ष, शिवभोजन चालक संघटना.निधी उपलब्ध होताच अनुदान वितरित करू. गेली आठ महिने अनुदान थकीत असल्याची वस्तुस्थिती आहे. याबाबत वरिष्ठ पातळीवर पाठपुरावा सुरू आहे. निधी उपलब्ध होताच अनुदान वितरित केले जाईल.- मोहिनी चव्हाण, जिल्हा पुरवठा अधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.