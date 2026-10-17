Shivaji University Kolhapur : शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर शहराचे 'हरित फुप्फुस'; जैवविविधतेचा 853 एकरांमध्ये अनमोल ठेवा, 13 हजारांहून अधिक वृक्ष, 126 पक्षीप्रजाती

कोल्हापूर : उच्च शिक्षणाचे केंद्र असलेले शिवाजी विद्यापीठ जैवविविधता संवर्धन आणि पर्यावरणीय समतोलाचेही महत्त्वपूर्ण उदाहरण ठरत (Shivaji University campus 13000 trees) आहे. तब्बल ८५३ एकरांवर विस्तारलेल्या विद्यापीठाच्या परिसरात १३ हजारांहून अधिक वृक्ष, पक्ष्यांच्या १२६ प्रजाती, फुलपाखरांच्या सुमारे ६४ प्रजाती आणि विविध प्रकारच्या वनस्पती व वन्यजीवांचा अधिवास आहे. पश्चिम घाटाच्या जैविक समृद्धीशी नाते सांगणारा हा परिसर कोल्हापूर शहरासाठी नैसर्गिक हरित फुप्फुस म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. .वृक्षसंवर्धन, दुर्मीळ वनस्पतींचे जतन, पाणीसाठा निर्मिती आणि वन्यजीवांना अनुकूल अधिवास या उपक्रमांमुळे विद्यापीठाचा परिसर पर्यावरण संवर्धनाचे एक आदर्श मॉडेल म्हणून विकसित होत आहे. शहरातील वाढते नागरीकरण, वृक्षतोड, तापमानवाढ आणि पाण्याची वाढती गरज या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठातील हिरवाई आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे महत्त्व अधिक आहे. विद्यापीठाचा उद्यान विभाग परिसरातील वृक्षसंपदा आणि बागांचे संवर्धन करतो. शिक्षण आणि संशोधनासोबतच पर्यावरणाचे रक्षण कसे करता येते, याचे प्रात्यक्षिकच येथे पाहायला मिळते..वृक्षसंपदेमुळे परिसराला नैसर्गिक संरक्षणविद्यापीठात कडुनिंब, चिंच, साग, बाभूळ, रिठा, साल, कैलासपती आणि गोरखचिंच यांसारख्या वृक्षांचीही विविधता आढळते. या वृक्षांमुळे कार्बन शोषण, स्थानिक तापमान नियंत्रण, मृदासंवर्धन आणि पक्ष्यांना घरटी बांधण्यासाठी अधिवास उपलब्ध झाला आहे..Global Flower Festival Kolhapur 2026 : नजर जाईल तिथे फक्त फुलेच फुले! कोल्हापुरात 'ग्लोबल फ्लॉवर फेस्टिव्हल'; क्यूआर कोड स्कॅन करताच मिळणार 'ही' खास माहिती.पक्षी, फुलपाखरे आणि वन्यजीवांचा अधिवासविद्यापीठ परिसरातील जैवविविधतेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे येथे आढळणारे पक्षी आणि वन्यजीव. परिसरात पक्ष्यांच्या १२६ प्रजातींची नोंद झाली असून, विविध ऋतूंमध्ये सुमारे ६० ते ६४ प्रकारची फुलपाखरे आढळतात. फुलपाखरांची उपस्थिती ही परिसरातील वनस्पती, फुलोरा आणि पर्यावरणीय परिस्थितीशी संबंधित आहे. परिसरात १ हजार ५०० हून अधिक मोर आहेत..लीड बोटॅनिकल गार्डन... दुर्मीळ वनस्पतींचे संवर्धनलीड बोटॅनिकल गार्डनमध्ये वनस्पतींचा अभ्यास, दुर्मीळ प्रजातींचे जतन, बीजसंग्रह, पुनर्वसन आणि पर्यावरणविषयक जनजागृती केली जाते. या गार्डनमधील पाम वृक्षांचा संग्रह हे आणखी एक आकर्षण आहे. येथे २५ हून अधिक देशी पाम प्रजातींचे संग्रह, प्रजनन आणि परिचयाचे काम केले जाते. परिसरात १०० हून अधिक पाम प्रजातींचा संग्रह आहे..Global Flower Festival Kolhapur : निसर्गाचे अद्भुत विश्व एकाच छताखाली! कोल्हापुरात रंगीबेरंगी फुलांचा सोहळा पाहण्यासाठी मोठी गर्दी, महोत्सवाला भेट देण्यासाठी उरले फक्त 3 दिवस.जलस्वयंपूर्णतेकडे वाटचालविद्यापीठाने पावसाचे पाणी साठविणे, तलावांची निर्मिती, विहिरींचे पुनरुज्जीवन, पाण्याचा पुनर्वापर अशा विविध उपाययोजनांवर भर दिला आहे. वर्ष २०१६ मध्ये परिसरात सुमारे २८ कोटी लिटर पाणीसाठ्याची क्षमता निर्माण झाली होती. त्यानंतरच्या उपाययोजनांमुळे ही क्षमता ३४ कोटी लिटरपर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे विद्यापीठाने जलस्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल केली आहे..झाडे, पाण्याचा साठा वाढविणारविद्यापीठाचा परिसर सुंदर आणि निसर्गस्नेही बनवण्यासाठी पहिले कुलगुरू अप्पासाहेब पवार यांच्यापासून सुरुवात झाली. विद्यापीठाच्या प्रत्येक कुलगुरूंनी यामध्ये लक्ष देऊन ते वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यातून आज विद्यापीठ जलस्वयंपूर्ण झाले आहे. विद्यापीठात सध्या शंभरहून अधिक प्रकारची झाडे आहेत. त्यांची संख्या वाढवणे आणि पाण्याचे साठे व साठा वाढविण्याचा प्रयत्न असल्याचे कुलसचिव डॉ. व्ही. एन. शिंदे यांनी सांगितले..विद्यापीठाची जैवसमृद्धीविविध ऋतूंत आढळणारी फुलपाखरे - ६४ प्रजातीलीड बोटॅनिकल गार्डनचे क्षेत्रफळ - ४२ एकरबोटॅनिकल गार्डनमधील वृक्षप्रजाती - ५००स्थानिक वनस्पतींच्या प्रजाती - १५०पक्षी, सरीसृप, उभयचर आणि सस्तन प्राणी - १२३ पृष्ठवंशी प्रजातीपश्चिम घाटातील अतिधोकाग्रस्त स्थानिक वनस्पतींचे संवर्धन - २० प्रजातीपरिसरातील पाणीसाठ्याची क्षमता - ३४ कोटी लिटरजलसंवर्धनाची प्रमुख साधने - २ तलाव, विहिरी - १०, शेततळी - २४.सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेल्या ८५३ एकरांचा शिवाजी विद्यापीठाचा विस्तीर्ण परिसर आणि त्याच्या मध्यभागी असलेला छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा अश्वारुढ पुतळा सर्वांना प्रेरणादायी आहे. शिक्षण, संशोधन आणि वृक्ष, पाणी, वन्यजीवांचे संरक्षण अशा दुहेरी भूमिकेतून विद्यापीठाचा परिसर विकसित होत आहे. कोल्हापूर शहराचे हरित फुप्फुस असलेला हा ठेवा जतन करणे ही आपल्या सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे.-डॉ. आर. के. कामत, कुलगुरू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.