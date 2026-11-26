कोल्हापूर : उच्च शिक्षणासह रोजगाराच्या संधी मिळवून देण्यातील महत्त्वाचा टप्पा समजल्या जाणाऱ्या पदवीबरोबरच शिवाजी विद्यापीठातील सन्मानाची राष्ट्रपती आणि कुलपती सुवर्णपदक मिळविण्यात यंदा मुलींनी बाजी मारली (Shivaji University Convocation Ceremony 2026) आहे. यंदाच्या दीक्षान्त समारंभात पदवी प्रमाणपत्रे प्राप्त करण्यासाठी विज्ञान व तंत्रज्ञान, वाणिज्य व व्यवस्थापन, मानव्यविद्या आणि आंतरविद्याशाखा या चार विद्याशाखांच्या मिळून एकूण ६०,२५० स्नातकांनी ऑनलाईन अर्ज दाखल केले. यात विद्यार्थिनींची संख्या ३४,६७०, तर विद्यार्थ्यांची संख्या २५,५८० आहे. विद्यापीठ प्रांगणात २० हजार ५३ विद्यार्थ्यांना पदवी प्रमाणपत्रे प्रदान केली असून उर्वरित ४० हजार १९७ जण पोस्टाने पदवी घेणार आहेत..‘समाजकार्य करण्यासाठी ‘एनएसएस’ने दिली उमेद’माझ्या वाटचालीत राष्ट्रीय सेवा योजनेचा (एनएसएस) मोलाचा वाटा आहे. ‘एनएसएस’च्या माध्यमातून विविध व्यासपीठे आणि संधी मिळाल्या. राष्ट्रीय स्तरावरील शिबिरांत सहभागी होता आले. या उपक्रमांमुळे समाजासाठी काहीतरी वेगळे करण्याची प्रेरणा, उमेद मिळाली आणि त्यातूनच यशापर्यंत पोहोचता आले, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रपती सुवर्णपदकाची विजेती तनुजा साळोखे हिने व्यक्त केली..या सन्मानाचे श्रेय आई-वडील, विभागप्रमुख, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि मित्र-मैत्रिणींना आहे. या पुरस्कारामुळे विद्यापीठ आणि विभागाचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाली. हा सन्मान माझ्यासाठी प्रेरणादायी आहे. माझी आई पद्मावती आणि वडील बाजीराव शेतकरी आहेत. त्यामुळे शेती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची त्यांना जाणीव आहे. एमबीएचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी मदत होईल, अशा व्यवसाय क्षेत्रात काम करण्याचा मानस आहे. व्यवस्थापन शिक्षणाचा उपयोग केवळ करिअरसाठी न करता शेतकरी आणि समाजाच्या विकासासाठी करण्याचे ध्येय आहे. भविष्यात समाजासाठी आपल्या परीने सर्वतोपरी प्रयत्न करून आदर्श व्यक्तिमत्त्व म्हणून ओळख निर्माण करण्याचे स्वप्न असल्याचेही तिने सांगितले..Shivaji University Convocation : राधानगरीच्या तनुजाला राष्ट्रपती, तर वाळव्याच्या वेदिकाला कुलपती सुवर्णपदक जाहीर; शिवाजी विद्यापीठाचा उद्या दीक्षान्त समारंभ.‘वडिलांचे अपूर्ण स्वप्न लेकीच्या यशातून साकार’काही स्वप्ने परिस्थितीमुळे अपूर्ण राहतात; मात्र तीच स्वप्ने पुढच्या पिढीच्या आयुष्याचे ध्येय बनतात. वडिलांचे मानसशास्त्र विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेण्याचे स्वप्न परिस्थितीमुळे पूर्ण होऊ शकले नाही. पण, त्यांचे स्वप्न मी माझे ध्येय मानले आणि त्याच्या पूर्ततेसाठी यशाची पावले टाकण्यास सुरुवात केली. मानसशास्त्र विषयात ८७.२७ टक्के गुण मिळवत मी पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले. आज या विषयातील उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल कुलपती सुवर्णपदक मिळाल्याचा आनंद असल्याची प्रतिक्रिया वेदिका कदम हिने व्यक्त केली..Nikita Kankanawadi Success Story : अंकलीच्या निकीताची देशपातळीवर झेप! केंद्रीय रेशीम मंडळात 'शास्त्रज्ञ-ब' पदी निवड; संशोधन शिष्यवृत्ती परीक्षेत मिळवला प्रथम क्रमांक.अकरावीपासूनचे शिक्षण उरुण इस्लामपूर येथील कर्मवीर भाऊराव पाटील महाविद्यालयात झाले. वडील उमेश वनश्री नानासाहेब महाडिक मल्टिस्टेट सोसायटी येथे कार्यरत आहेत, तर आई प्रमिला गृहिणी आहेत. वडिलांना मानसशास्त्र विषयात एम.ए. करण्याची इच्छा होती; मात्र परिस्थितीमुळे त्यांचे स्वप्न अपूर्ण राहिले. त्यांनी मला अकरावीत मानसशास्त्र विषय निवडण्याचा सल्ला दिला. पुढे अभ्यास करताना या विषयातील गोडी वाढत गेली आणि त्यातूनच तिने याच क्षेत्रात करिअर करण्याचा निर्णय घेतला..राजस्थानमधील माधव विद्यापीठात मी भारतीय पुनर्वसन परिषद (आरसीआय) मान्यताप्राप्त पुनर्वसन मानसशास्त्रातील पदव्युत्तर पदविका (पीजीडीआरपी) अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेत आहे. विशेष मुले आणि दिव्यांग व्यक्तींना मानसशास्त्रीय मार्गदर्शन, समुपदेशन व पुनर्वसनाच्या माध्यमातून स्वावलंबी बनविण्यासाठी काम करण्याचे माझे ध्येय आहे. माझ्या यशात आई-वडील, शिक्षकांचा मोलाचा वाटा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.