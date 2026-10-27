Shivaji University SUTA Election Results 2026 : 'सुटा'च्या निवडणुकीत सत्तारूढ गटाची बाजी! आर. के. चव्हाणांच्या गटाने उडवला धुरळा; १५ पैकी १५ जागांवर दणदणीत विजय

कोल्हापूर : शिवाजी विद्यापीठ शिक्षक संघ (सुटा) मध्यवर्तीच्या द्वैवार्षिक निवडणुकीत (२०२६-२०२८) विद्यमान अध्यक्ष प्रा. डॉ. रवींद्र कृष्णा तथा आर. के. चव्हाण यांच्या सत्तारूढ गटाने संघर्ष समितीला धक्का देत बाजी (SUTA election results 2026-2028 Kolhapur) मारली. दोन वर्षांत सत्तारूढ गट आणि संघर्ष समितीत आरोप-प्रत्यारोप, पत्रकबाजी रंगली होती. त्या पार्श्वभूमीवर या निवडणुकीकडे प्राध्यापकांचे लक्ष लागून राहिले होते. निवडणुकीत सत्तारूढ गटाला प्रा. निवास वरेकर आणि काही निवृत्त पदाधिकाऱ्यांनी संघर्ष समितीच्या माध्यमातून आव्हान दिले..या निवडणुकीसाठी अंबाई डिफेन्स येथील ‘सुटा’ कार्यालयात रविवारी सकाळी आठ ते सायंकाळी पाच यावेळेत मतदानाची प्रक्रिया झाली. त्यात ९८ टक्के सभासदांनी मतदानाचा हक्क बजावला. सायंकाळी साडेपाच वाजता मतमोजणी सुरु झाली. यात सुरुवातीपासून सत्तारूढ गटाने विजयी आघाडी राखली. कार्यकारिणी सदस्य पदावर सत्तारूढ गटाचे सर्व १५ उमेदवार विजयी झाले. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत डॉ. चव्हाण (सातारा), कार्यवाहपदी प्रा. अनिल पाटील (सांगली), खजिनदारपदी प्रा. गजानन चव्हाण (कोल्हापूर) यांनी बाजी मारली. लेखापरीक्षकपदी प्रा. किरण भोसले आणि महिला सेल समन्वयकपदी प्रा. सुनीता अमृतसागर यांची बिनविरोध निवड झाली..कार्यकारिणी सदस्यांत डॉ. अमृतसागर, अरुण शिंदे, प्रल्हाद दराडे, तुषार घाटगे, मारुती हजारे, रूपाली संकपाळ, योगिता पाटील, प्रकाश निंबाळकर, ज्ञानदेव काळे, विश्वनाथ सुतार, शाहीन पटेल, संभाजी कदम, कृष्णात जाधव, अविनाश साळुंखे, संदीप रावळ यांचा समावेश आहे. निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रा. मनोज गुजर यांनी काम पाहिले. नूतन पदाधिकारी प्रा. पाटील, चव्हाण, आदींनी मनोगत व्यक्त केले. प्रा. सुहन मोहोळकर यांनी आभार मानले..Koyna Water Crisis : 1972 नंतरचा सर्वांत तीव्र दुष्काळ! 'कोयनेचे पाणी अडवाल तर गाठ माझ्याशी...'; कोरड्या पडलेल्या कृष्णेच्या पात्रातून आमदार विश्वजीत कदमांचा थेट इशारा.पराभूत उमेदवारांनी कोणतीही नाराजी मनात न ठेवता संघटनेच्या हितासाठी एकसंध राहून कार्यरत राहणे महत्त्वाचे आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक असा भेद ठेवू नये. संघटनेला बळ देण्यासाठी कोणीही मनात कोणतीही कलूषित वृत्ती न ठेवता, कोणाचाही स्वतंत्र अजेंडा न घेता आमच्यासोबत येणार असेल, तर त्यांचे स्वागत आहे.-प्रा. आर. के. चव्हाण.आमच्या समोरील सत्ताधारी गटाने वारेमाप पैशाचा वापर केला. संस्थाचालक, प्राचार्य, विकास आघाडी यांच्याशी छुपे संबध ठेवून सुटा प्रतिनिधी मतदार यांच्यावर दबाव आणून निवडणूक जिंकली. आम्ही पराभूत झालो असलो, तरी संपलेलो नाही. सुटा जिवंत ठेवण्यासाठी यापुढेही ताकतीने विरोध करुन पुन्हा लढू व जिंकू.-प्रा. निवास वरेकर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.