कोल्हापूर

Shivaji University SUTA Election Results 2026 : 'सुटा'च्या निवडणुकीत सत्तारूढ गटाची बाजी! आर. के. चव्हाणांच्या गटाने उडवला धुरळा; १५ पैकी १५ जागांवर दणदणीत विजय

Shivaji University SUTA Election 2026 Ruling Panel Wins : शिवाजी विद्यापीठ शिक्षक संघाच्या (सुटा) २०२६-२०२८ निवडणुकीत डॉ. आर. के. चव्हाण यांच्या सत्तारूढ गटाने संघर्ष समितीला पराभूत केले. कार्यकारिणीच्या सर्व १५ जागांवर विजय मिळवला. मतदानाची टक्केवारी ९८ होती.
Shivaji University SUTA Election

Shivaji University SUTA Election

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

कोल्हापूर : शिवाजी विद्यापीठ शिक्षक संघ (सुटा) मध्यवर्तीच्या द्वैवार्षिक निवडणुकीत (२०२६-२०२८) विद्यमान अध्यक्ष प्रा. डॉ. रवींद्र कृष्णा तथा आर. के. चव्हाण यांच्या सत्तारूढ गटाने संघर्ष समितीला धक्का देत बाजी (SUTA election results 2026-2028 Kolhapur) मारली. दोन वर्षांत सत्तारूढ गट आणि संघर्ष समितीत आरोप-प्रत्यारोप, पत्रकबाजी रंगली होती. त्या पार्श्वभूमीवर या निवडणुकीकडे प्राध्यापकांचे लक्ष लागून राहिले होते. निवडणुकीत सत्तारूढ गटाला प्रा. निवास वरेकर आणि काही निवृत्त पदाधिकाऱ्यांनी संघर्ष समितीच्या माध्यमातून आव्हान दिले.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Shivaji University
Marathi News Esakal
www.esakal.com