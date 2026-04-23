कोल्हापूर

Kolhapur Businessman Tragedy: अत्यंत श्रीमंत परिसरातील एका व्यावसायीकाने दुकानातचं घेतला गळफास, कामगाराने दुकान उघडलं अन्...

Kolhapur crime news : कोल्हापुरातील एका व्यावसायिकाने दुकानातच गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सकाळी कामगाराने दुकान उघडताच प्रकार उघड झाला.
Sandeep Shirguppe
businessman found dead in shop : नागाळा पार्कातील लॉन्ड्री व्यावसायिक रवींद्र गुंडोपंत शिंदे (वय ५०, रा. विशाळगडकर कॉम्प्लेक्स) यांनी स्वतःच्या दुकानाच गळफास घेतला. आज सकाळी नऊच्या सुमारास हा प्रकार उघडकीस आला. पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून मृतदेह खाली उतरवला. याची नोंद शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात झाली.

Related Stories

No stories found.