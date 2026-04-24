माजी आमदारांचे नातू कोल्हापूरचे विभागीय वन अधिकारी यांच्यासोबत घडला धक्कादायक प्रकार, कर्तव्य बजावत असताना हार्ट अटॅक आला अन्

Officer heart attack on duty : व्हन्नूर (ता. कागल) येथील इंद्रजित वसंतराव निकम (वय ४४) यांचे हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने निधन झाले. कोल्हापूर येथे विभागीय वन अधिकारी म्हणून ते सेवेत कार्यरत होते. ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी, कागलचे माजी आमदार दौलतराव निकम यांचे ते नातू होत. कोल्हापूर येथे कृषी महाविद्यालयात बी.एस्सी.(अॕग्री) झाल्यानंतर त्यांनी राहुरी येथे एम.एस्सी.(अॕग्री)चे शिक्षण घेतले. त्या ठिकाणी स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करत रेंज फॉरेस्ट ऑफिसरपदी त्यांची १२ वर्षांपूर्वी निवड झाली होती..गडचिरोली, कोल्हापूर, अमरावती अशा विविध ठिकाणी त्यांनी सेवा बजावली होती. नुकतीच त्यांची विभागीय वनाधिकारीपदी पदोन्नती झाली होती. ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक व माजी आमदार दौलतराव निकम यांच्या विचारांचा पगडा त्यांच्यावर होता. ग्रामीण भागातील तरुणांनी स्पर्धा परीक्षेचा मार्ग चोखाळावा, यासाठी ते तरुणांना मार्गदर्शन करत असत. शेतीसह वृक्षारोपणाची त्यांना आवड होती..बुधवारी दुपारी त्यांनी तब्येतीच्या किरकोळ तक्रारीच्या निमित्ताने एका खासगी दवाखान्यात उपचार घेतले होते. मात्र, सायंकाळी त्यांना हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला. त्यांना उपचारासाठी एका खासगी दवाखान्यात नेण्यात आले..मात्र, त्यापूर्वीच त्यांचे निधन झाले. आज सकाळी हुन्नूर येथे शोकाकुल वातावरणात त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यांच्या मागे आई, पत्नी, दोन मुले असा परिवार आहे. रक्षाविसर्जन शुक्रवारी (ता. २४) सकाळी नऊ वाजता निकम मळा, व्हन्नूर (ता. कागल) येथे होणार आहे.