Kolhapur Tragic incident : आई, वडील मुलाला शाळेत जा म्हणून सांगून शेतात गेले; अन् शेजाऱ्यांचा फोन आला, तुमच्या मुलाने...

कळवीकट्टे (ता. गडहिंग्लज) येथील एका अल्पवयीन शाळकरी मुलाने राहत्या घरातील लाकडी तुळईला दोरीने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना आज सकाळी घडली. सुशांत रवींद्र पाटील (वय १५) असे आत्महत्या केलेल्या मुलाचे नाव आहे..पोलिसांनी सांगितले की, आज सकाळी सुशांतची आई, आजोबा शेताकडे गेले. त्यानंतर सुशांतचे वडील रवींद्र यांनी त्याला शाळेला जाण्यास सांगून जेवण घेऊन ते शेताकडे गेले..दरम्यान, सव्वानऊच्या सुमारास शेजाऱ्यांनी रवींद्र यांना फोन करून सुशांतने वरच्या मजल्यावरील तुळईला दोरीने गळफास लावून घेतल्याचे सांगितले.दरम्यान, सुशांत हा गावातीलच शाळेत नववीमध्ये शिकत होता. त्याच्या मागे आई, वडील, लहान भाऊ, आजोबा असा परिवार आहे..