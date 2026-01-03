कोल्हापूर

Kolhapur Tragic incident : आई, वडील मुलाला शाळेत जा म्हणून सांगून शेतात गेले; अन् शेजाऱ्यांचा फोन आला, तुमच्या मुलाने...

Kolhapur Village Tragedy : आई-वडील मुलाला शाळेत जा म्हणून शेतात गेले, मात्र काही वेळातच शेजाऱ्यांचा फोन आला आणि कोल्हापुरात धक्कादायक घटना उघडकीस आली.
Shocking! Child Found Dead After Parents Left for Farm

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur Heartbreaking Incident News : कळवीकट्टे (ता. गडहिंग्लज) येथील एका अल्पवयीन शाळकरी मुलाने राहत्या घरातील लाकडी तुळईला दोरीने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना आज सकाळी घडली. सुशांत रवींद्र पाटील (वय १५) असे आत्महत्या केलेल्या मुलाचे नाव आहे.

