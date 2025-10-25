Kolhapur Shocking Incident : वाहन बाजूला घे एवढचं म्हणाला अन् थेट गळ्यावर वार केले, पत्नी मदतीसाठी याचना करत होती पण..., कोल्हापुरातील घटना

Kolhapur Police : गगनबावडा मार्गावरील शिंगणापूर फाट्यावर दुचाकी बाजूस घेण्यास सांगितल्याच्या रागातून आरबाज फयाज बागवान (वय २७, सध्या रा. फुलेवाडी, मूळ रा. लक्षतीर्थ वसाहत) याच्यावर खुनी हल्ला करण्यात आला. बुधवारी सायंकाळी सहाच्या सुमारास भररस्त्यात हा प्रकार घडला. याप्रकरणी अक्षय आनंद ओतारी (वय २६, रा. चंबुखडी परिसर) याला करवीर पोलिसांनी अटक केली. या हल्ल्यामागे दोघांतील जुन्या वादाची किनार असल्याचे पोलिस तपासात समोर येत आहे. दरम्यान, अक्षय ओतारी याला झालेल्या मारहाणीबद्दल आरबाज बागवान याच्यावरही गुन्हा दाखल झाला..याबाबत पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी, आरबाज बागवान हा पत्नीसोबत रिक्षातून बालिंगा येथे निघाला होता. शिंगणापूर फाट्याजवळ दोन दुचाकीस्वारांचा वाद सुरू असल्याने मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी निर्माण झाली होती. आरबाज रिक्षातून उतरून त्यापैकी एकाला समजाविण्यास गेला. यावेळी दुचाकीस्वार अक्षय ओतारीसोबत त्याचा वाद झाला. वादातून अक्षयने स्वतःजवळील एडक्याने आरबाजवर तीन वार केले. झटापटीत अक्षयही जखमी झाल्याने त्याला सीपीआरमध्ये दाखल करण्यात आले होते..मदतीची याचनाअक्षय ओतारी याने एडक्याने केलेला वार डोक्यात, गळ्यावर, चेहऱ्यावर व पाठीवर झाल्याने आरबाज रक्तबंबाळ झाला. हल्ल्यानंतर ओतारी पसार झाला. आरबाजची पत्नी हा प्रकार पाहून मोठमोठ्याने ओरडत होती. पण, अडविण्यास कोणीही आले नाही. पतीला उचलून तिने रस्त्याकडेच्या एका कट्ट्यावर बसवले..Tragic Accident in Kolhapur : कोल्हापूर दाजीपूर अभयारण्यात भीषण अपघातात दोन ठार, धक्कादायक! पोलिसांनी दखलच घेतली नाही....आरबाज विरोधातही गुन्हा दाखलअक्षय ओतारी हा दुचाकीवरून जात असताना त्याच्या बुलेटचा अन्य मोटारीसोबत अपघात झाला. यावेळी त्या दोघांत वाद सुरू असताना आरबाज बागवान तेथे आला. ‘तुमच्या वादात माझी रिक्षा अडकली आहे,’ असे बोलत त्याने अक्षयची गळपट धरली. तसेच स्वतःजवळील चाकूने अक्षयवर हल्ला केल्याची फिर्याद अक्षयचे वडील आनंद मुकुंद ओतारी (वय ५३, रा. चंबुखडी परिसर) यांनी करवीर पोलिस ठाण्यात दिली. यावरून आरबाज विरोधातही परस्परविरोधी गुन्हा नोंदविण्यात आला..कारण नेमके काय?अक्षय ओतारी हा एका संघटनेचा कार्यकर्ता आहे. लक्षतीर्थमध्ये गेल्या काही दिवसांत दोन गटांतील वाद धुमसत आहे. तसेच हल्लेखोर व जखमी देखील याच भागातील राहणारे असल्याने हल्ल्यामागील कारण शोधण्याचे काम सुरू आहे. ट्रॅफिक जामवरून झालेला वाद प्राथमिक कारण असले तरी यामागे वेगळे कारण असण्याचीही शक्यता पोलिसांकडून व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.