Kolhapur Killing Case : कोल्हापूरच्या शाहूवाडीतील पती, पत्नीचा खून करणारा निघाला ‘सीरियल किलर’; 'द व्हिलन' मुव्हीपेक्षाही भयानक प्रकरण

Kolhapur Killing Tragedy : मोटारसायकल चोरी, घरफोडी करून स्वतःचे अस्तित्व लपविण्यास जिल्ह्यातील डोंगराळ भाग शोधायचे, वृद्ध दांपत्याला दमदाटी करून घरी आसरा मिळवायचा... पुन्हा सक्रिय होऊन चोऱ्या, घरफोड्या करायच्या... पोलिसांची डोकेदुखी बनलेला विजय गुरव हा ऑक्टोबर महिन्यातील पहिल्या आठवड्यात पोलिसांना 'चकवा' देऊन निसटला. यानंतर त्याने रत्नागिरीत एका वृद्धेचा खून केल्याची माहिती उघडकीस आली आहेत. त्यापाठोपाठ शाहूवाडीत पोहोचून वृद्ध कंक दांपत्याला संपवत 'सीरियल किलर' ठरला आहे..विजय गुरव हा दुचाकी चोरीतील अट्टल गुन्हेगार असल्याने पोलिसांपासून बचावासाठी आसरा शोधायचा. दहा वर्षांपूर्वी तो सांगली येथील खून प्रकरणात शिक्षा भोगून सुटल्यानंतरही त्याच्या वर्तनात बदल झाला नव्हता. इचलकरंजीतील दुचाकी चोरटा अक्षय शेलारला अटक करून मोटारसायकल चोरीचे १५ गुन्हे उघडकीस आणले. यामध्येही विजय गुरव त्याचा साथीदार असल्याचे समोर आले. तसेच शाहूवाडी पोलिसात दाखल एका बाललैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यातही तो पसार होता..थेट रत्नागिरीला पलायनगुरवने कसबा बावड्यातील दुचाकी चोरून रत्नागिरी गाठली. राजापूर भागात दोन घरफोड्या करून त्याने रायपाटण येथे वैशाली शेट्ये या वृद्धेला लक्ष्य केले. चोरीच्या हेतून घरात शिरून शेट्ये यांचा खून करून पलायन केले. याप्रकरणी राजापूर पोलिस ठाण्यात विजय गुरव विरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल असून, पोलिस त्याचा शोध घेत होते. १३ ऑक्टोबरला केलेल्या खुनानंतर गुरव थेट चोरीच्याच दुचाकीवरून शाहूवाडी तालुक्यात पोहोचला..Kolhapur Police : 'मर्डर निश्चित २०२५', असा मोबाईलवर स्टेटस ठेवला अन् पोलिसांनी कोल्हापुरातील घिसाड गल्लीच्या पोरांना असला चोपला की परत....चोरीच्या मोबाईलमुळे सापडलाकोल्हापूर पोलिस दुसऱ्या दिवशी गोलिवणे वसाहतीवर पोहोचले. कंक दांपत्यावर हिंस्त्र प्राण्याने हल्ला केल्याची चर्चा अफवा ठरल्याने पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला. एका सीसीटीव्हीत विजय गुरव हा कैद झाला होता. तसेच परिसरातील सीडीआरमध्ये गुरव याने रत्नागिरीतील दोन घरफोड्यात मोबाईलचा क्रमांक मिळून आल्याने पोलिसांनी त्याचा माग काढला. कोकणात पळून जाण्याच्या प्रयत्नात असलेला गुरव अखेर पोलिसांना सापडला..जेवण देण्यास नकार दिल्याने रागराजापुरातील खुनानंतर गुरव लपण्यासाठी जागा शोधत होता. तो मूळचा शाहूवाडी तालुक्यातील असल्याने त्याने गोलिवणे वसाहतीनजीकचे नानू कंक व रखूबाई कंक यांची झोपडी शोधली. सकाळपासून तो या दांपत्याच्या संपर्कात होता. सायंकाळी नानू कंक यांनी त्याला घरापासून दूर जाण्यास सांगितल्याने त्यांच्यात वाद झाला होता. तसेच रखूबाई यांनीही त्याला जेवण देण्यास नकार दिल्याने दोघांविरोधात राग त्याच्या डोक्यात घोंगावत होता. यातूनच त्याने डोक्यात लाकडी दांडके व दगडाने ठेचून कंक दांपत्याला संपवले..पोलिसांच्या ताब्यातून पळाला?ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात विजय गुरवला पोलिस चौकशीसाठी मुख्यालयात आणण्यात आले होते; पण चौकशीवेळीच त्याने पोलिसांना चकवा देत पलायन केल्याचा आरोप शिवसेना ठाकरे गटाचे नामदेव गिरी यांनी केल्याने एकच खळबळ उडाली. यानंतरच त्याने तीन खून, दोन घरफोड्या केल्याची माहिती तपासात समोर येत आहे..