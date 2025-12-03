Kolhapur Crime :सीसीटीव्हीतून उलगडले शेवटचे क्षण; व्हीनस कॉर्नर, मद्यप्राशन आणि त्यानंतरची खरी कहानी अजूनही...

कोल्हापूर : सिद्धू बनवी हा खडी भरण्यासह मिळेल ती कामे करीत होता. दोन महिन्यांपासून गोकाक येथील मूळ गावी एका हॉटेलमध्ये त्याने काम केले होते. तिथून कोल्हापूरला येताना त्याच्याजवळ रोख ३० ते ४० हजारांची रक्कम होती. तसेच दोन मोबाईलही होते, अशी माहिती नातेवाइकांनी दिली. .खुनानंतर त्याच्या मृतदेहाजवळ मोबाईल किंवा रक्कम मिळून न आल्याने पैशांसाठी त्याचा खून केला असावा का? अशी शंका उपस्थित होऊ लागली आहे. सिद्धू शंकर बनवी (वय २०) याचा हॉकी स्टेडियम परिसरात गळा आवळून खून केल्याची घटना सोमवारी पहाटे उघडकीस आली. .Kolhapur Friend Killed Case : कोल्हापुरात खांबाला गळा आवळून मित्राचा खून, कारण ऐकून धक्काच बसेल; मित्राला संपवून घरी निवांत झोपला पण....खिशात मोबाईल, कागदपत्रे नसल्याने मृतदेहाची ओळख पटविण्याचे आव्हान होते. स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी सीसीटीव्ही आधारे तो संशयित मनीष राऊतच्या दुचाकीवरून व्हीनस कॉर्नर येथे जेवायला गेल्याचे उघडकीस आणले. .यानंतर हॉकी स्टेडियम परिसरात आणून त्याचा खून केल्याचेही समोर आले. याप्रकरणी मनीष राऊत अटकेत असून, त्याला तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. सिद्धू बनवी मागील दोन महिने गोकाकमध्ये काम करीत होता. .Kolhapur Crime : कोल्हापुरात खांबाला बांधलेल्या अवस्थेत आढळला तरुणाचा मृतदेह; वायरने गळा आवळून केला खून.त्याने हॉटेलमध्ये काम करून तेथील मालकाकडून ३० हजार रुपये घेतले होते. तिकडून रविवारी सकाळीच तो कोल्हापुरात परतला. कळंबा साई मंदिर परिसरात आल्यानंतर त्याने मनीष राऊतला फोन करून बोलावून घेतले..तिथून दोघांनी एकत्र मद्यप्राशन केले. रात्री दोन वाजता व्हीनस कॉर्नर येथे जेवण केले. यावेळी हॉटेलचे बिल भागविण्यासाठी सिद्धू बनवीचा मोबाईल वापरण्यात आला होता. हा मोबाईल अद्यापही मिळून आलेला नसल्याने पोलिसांकडून मोबाईलचा शोध सुरू आहे. .तसेच त्याच्याजवळ जर ३० हजारांची रक्कम होती, तर ही रक्कम कोठे गायब झाली, याचा शोध घेण्याचे पोलिसांसमोर आव्हान आहे. पैशांसाठी खून? शिवी दिल्याचा राग आल्याने आपण सिद्धूचा खून केल्याची कबुली संशयित राऊतने दिली आहे. .दरम्यान, सिद्धूने गोकाकहून ३० ते ४० हजारांची रक्कम सोबत आणली होती. ही रक्कमही मृतदेहाजवळ मिळालेली नाही. यामुळे या पैशांसाठीच खून झाला असावा का? याचा तपास होणे गरजेचे असल्याचे नातेवाइकांचे म्हणणे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.