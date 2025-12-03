कोल्हापूर

Kolhapur Crime :सीसीटीव्हीतून उलगडले शेवटचे क्षण; व्हीनस कॉर्नर, मद्यप्राशन आणि त्यानंतरची खरी कहानी अजूनही...

Murder Case Intensifies as Cash : सिद्धू बनवी हा खडी भरण्यासह मिळेल ती कामे करीत होता. खुनानंतर त्याच्या मृतदेहाजवळ मोबाईल किंवा रक्कम मिळून न आल्याने पैशांसाठी त्याचा खून केला असावा का? अशी शंका उपस्थित होऊ लागली आहे.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : सिद्धू बनवी हा खडी भरण्यासह मिळेल ती कामे करीत होता. दोन महिन्यांपासून गोकाक येथील मूळ गावी एका हॉटेलमध्ये त्याने काम केले होते. तिथून कोल्हापूरला येताना त्याच्याजवळ रोख ३० ते ४० हजारांची रक्कम होती. तसेच दोन मोबाईलही होते, अशी माहिती नातेवाइकांनी दिली.

