Kolhapur Voter List Revision : कोल्हापूर जिल्ह्यातील साडेचार लाख मतदार वगळणार; 'एसआयआर'चे 99.91 टक्के काम पूर्ण, पाहा विधानसभा मतदारसंघनिहाय चित्र

कोल्हापूर : जिल्ह्यात भारत निवडणूक आयोगाकडून सुरू असलेल्या सखोल मतदार यादी पुनरिक्षण (एसआयआर) मोहिमेंतर्गत आजअखेर ९९.९१ टक्के काम पूर्ण झाले (Kolhapur voter list) आहे. यामध्ये २९ लाख १९३२ मतदारांची पडताळणी (डिजिटलायझेशन) पूर्ण झाले असून, चार लाख ५० हजार ३०२ मतदारांची नावे वगळली जाणार आहेत. यामध्ये मृत, दुबार, अनुपस्थित, कायम स्थलांतरितांचा समावेश आहे. यातील अनुपस्थितांना सोमवारी (ता. १७) मोहिमेच्या अखेरच्या दिवशी अर्ज देता येणार आहे. .निवडणूक आयोगाकडून सखोल मतदार यादी पुनरिक्षण (एसआयआर) मोहिमेंतर्गत मतदारांची पडताळणी सुरू आहे. ता. २९ जून ते ता. ३० जुलैपर्यंत ही मोहीम पूर्ण करायची होती. परंतु, हे काम पूर्ण न झाल्याने ता. ८ ऑगस्ट व नंतर १७ ऑगस्ट, अशी दोनवेळा मुदतवाढ दिली. अनुपस्थितांना सोमवारच्या अखेरच्या दिवशी काही पुरावे असल्यास ते सादर करण्यास संधी मिळणार आहे..Maharashtra Companies : 6 लाखांवरून थेट 21 लाखांवर! मोदी सरकारच्या काळात कंपन्यांची संख्या कशी वाढली? उदय सामंतांचा मविआला सवाल, 'फेक नॅरेटिव्ह'वरुनही पलटवार.जिल्ह्यात सखोल मतदार यादी पुनरिक्षण (एसआयआर) मोहिमेंतर्गत आजअखेर ९९.९१ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. यामध्ये २९ लाख १९३२ मतदारांची पडताळणी झाली असून, चार लाख ५० हजार ३०२ मतदारांची नावे वगळली जाणार आहेत. यामध्ये मयत, दुबार, अनुपस्थित, कायम स्थलांतरितांचा समावेश आहे.-मोहिनी चव्हाण, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी.सहा मतदारसंघांतील काम १०० टक्के पूर्णकागल, कोल्हापूर दक्षिण, करवीर, कोल्हापूर उत्तर, इचलकरंजी, शिरोळ या सहा विधानसभा मतदारसंघांतील ‘एसआयआर’चे काम १०० टक्के पूर्ण झाले आहे..Kolhapur Circuit Bench : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठासाठी 75 एकर जागेचा मार्ग मोकळा! निवृत्त सरन्यायाधीशांच्या उपस्थितीत कार्यक्रम; 16 ऑगस्टला होणार मोठी घोषणा?.विधानसभा मतदारसंघनिहाय चित्रविधानसभा मतदारसंघ पडताळणी झालेले मतदार वगळले जाणारे मतदार एकूण टक्केवारीचंदगड ३००७९३ २८५०७ ९९.९७राधानगरी ३१४३६१ ३३८६५ ९९.९१कागल ३१३८६० २९०१५ १००कोल्हापूर दक्षिण ३११०६९ ६८२६८ १००करवीर ३०१६१५ २९७६७ १००कोल्हापूर उत्तर २२२७४८ ८२६७९ १००शाहूवाडी २७९२२७ २७३११ ९९.४८हातकणंगले ३१०९९८ ३९८७० ९९.७२इचलकरंजी २५४२४० ६३४९३ १००शिरोळ २९३०२१ ४७५२७ १००.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.