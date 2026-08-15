कोल्हापूर

Kolhapur Voter List Revision : कोल्हापूर जिल्ह्यातील साडेचार लाख मतदार वगळणार; 'एसआयआर'चे 99.91 टक्के काम पूर्ण, पाहा विधानसभा मतदारसंघनिहाय चित्र

Kolhapur voter list SIR verification latest update : कोल्हापूर जिल्ह्यातील एसआयआर मतदार पडताळणीचे ९९.९१ टक्के काम पूर्ण झाले असून २९ लाख मतदारांची पडताळणी झाली आहे.
Kolhapur electoral roll revision 2026

Kolhapur electoral roll revision 2026

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : जिल्ह्यात भारत निवडणूक आयोगाकडून सुरू असलेल्या सखोल मतदार यादी पुनरिक्षण (एसआयआर) मोहिमेंतर्गत आजअखेर ९९.९१ टक्के काम पूर्ण झाले (Kolhapur voter list) आहे. यामध्ये २९ लाख १९३२ मतदारांची पडताळणी (डिजिटलायझेशन) पूर्ण झाले असून, चार लाख ५० हजार ३०२ मतदारांची नावे वगळली जाणार आहेत. यामध्ये मृत, दुबार, अनुपस्थित, कायम स्थलांतरितांचा समावेश आहे. यातील अनुपस्थितांना सोमवारी (ता. १७) मोहिमेच्या अखेरच्या दिवशी अर्ज देता येणार आहे.

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