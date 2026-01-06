कोल्हापूर

Instagram Love Crime : सोशल मीडियावर मैत्री, मैत्रीचे रूपांतर प्रेमात; कोल्हापुरात पोट भरायला आलेल्या युपीवाल्यासोबत १६०० किमी प्रवास करण्यास निघाली अन्...

Online Relationship Kolhapur : सोशल मीडियावर झालेली मैत्री प्रेमात बदलली. कोल्हापुरात पोट भरण्यासाठी आलेल्या बिहारी तरुणासोबत तब्बल १६०० किमी प्रवास करत धक्कादायक प्रकार घडला.
Social Media Friendship Turns Shocking in Kolhapur

Social Media Friendship Turns Shocking in Kolhapur

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur Girl Travels : सोशल मीडियावर मैत्री झाली, मैत्रीचे रूपांतर प्रेमात झाले आणि हातकणंगले शहरातील चौदा वर्षीय अल्पवयीन युवती थेट रायबरेली (उत्तरप्रदेश) येथील आपल्या मित्राकडे जायला निघाली. या घटनेने हातकणंगले शहरात आज चांगलीच खळबळ उडाली. पोटाची खळगी भरण्यासाठी येथे आलेल्या एका मध्यमवर्गीय कुटुंबातील अल्पवयीन युवती शहरातीलच एका शाळेमध्ये शिक्षण घेते.

Loading content, please wait...
Kolhapur
crime marathi news
Crime Against Girl
kolhapur city
Relationship Tips
Relationship
relationship disputes

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com