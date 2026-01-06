Instagram Love Crime : सोशल मीडियावर मैत्री, मैत्रीचे रूपांतर प्रेमात; कोल्हापुरात पोट भरायला आलेल्या युपीवाल्यासोबत १६०० किमी प्रवास करण्यास निघाली अन्...

Kolhapur Girl Travels : सोशल मीडियावर मैत्री झाली, मैत्रीचे रूपांतर प्रेमात झाले आणि हातकणंगले शहरातील चौदा वर्षीय अल्पवयीन युवती थेट रायबरेली (उत्तरप्रदेश) येथील आपल्या मित्राकडे जायला निघाली. या घटनेने हातकणंगले शहरात आज चांगलीच खळबळ उडाली. पोटाची खळगी भरण्यासाठी येथे आलेल्या एका मध्यमवर्गीय कुटुंबातील अल्पवयीन युवती शहरातीलच एका शाळेमध्ये शिक्षण घेते..सोशल मीडियाच्या माध्यमातून रायबरेली येथील एका युवकाशी तिची मैत्री झाली. मैत्रीचे रूपांतर प्रेमात झाले. याच घटनेतून सोमवारी पहाटे संबंधित अल्पवयीन युवती घरच्यांना कोणतीही कल्पना न देता रायबरेली येथे जाण्यासाठी निघाली होती. याची कल्पना तिच्या पालकांना येताच, त्यांनी हातकणंगले पोलिस ठाणे गाठले..याबाबत पोलिस ठाण्याकडून मिळालेली माहिती अशी, हातकणंगले शहरात पोटाची खळगी भरण्यासाठी आलेले एका मध्यमवर्गीय कुटुंबातील अल्पवयीन युवतीची सोशल मीडियाच्या माध्यमातून उत्तर प्रदेशातील रायबरेली येथील एका युवकाशी मैत्री झाली. कालांतराने मैत्रीचे रूपांतर प्रेमात झाले. यातूनच संबंधित अल्पवयीन युवती सोमवारी पहाटे घरी कोणालाही कल्पना न देता आपल्या मित्राकडे जात असल्याची माहिती तिच्या कुटुंबीयांना मिळाली. तत्काळ त्यांनी हातकणंगले पोलिस ठाण्याशी संपर्क साधत घटनेची माहिती दिली. प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून हातकणंगले पोलिसांनी तत्काळ एक पथक तिच्या मागावर पाठवले..संबंधित युवती पाटणा (बिहार) या ठिकाणी जाण्यासाठी निघाल्याचे खात्रीलायक वृत्त हातकणंगले पोलिसांना लागले. मात्र, हातकणंगले येथून पाटण्याला जाण्यासाठी कोणतीच गाडी नसल्याचे पोलिसांच्या लक्षात आले. मात्र, संबंधित युवती कोयना एक्स्प्रेसने मुंबई येथे जात असल्याची माहिती मिळाली. हातकणंगले पोलिसांनी लगेचच सातारा रेल्वे पोलिस व सातारा पोलिस यांना तत्काळ संबंधित युवतीचे फोटो व तिच्याकडे कोणती बॅग आहे याची माहिती पाठवली..Nashik Crime News : तरुणीशी प्रेमसंबंध, काका-पुतण्यानं प्रियकराला संपवलं; चॉपर अन् लाकडी दांडक्यानं मारहाण.सातारा पोलिस व रेल्वे पोलिस यांनी कोयना एक्स्प्रेसमधील प्रत्येक डब्यात शोधमोहीम राबवण्यास सुरुवात केली. अखेर रेल्वे लोणंद रेल्वे स्थानकावर पोहोचली असता संबंधित युवती मिळून आली. पोलिसांना तिला सुखरूप ताब्यात घेतल्याचे हातकणंगले पोलिसांना कळवले आहे. संबंधित युवतीला ताब्यात घेण्यासाठी हातकणंगले पोलिस ठाण्याचे पथक तत्काळ लोणंद येथे रवाना करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.