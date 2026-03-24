Kolhapur Solapur Accident : तुळजापुरला जाताना काळाचा घाला, कोल्हापूर–सोलापूर रस्त्यावर भीषण अपघातात कसबा बावड्यातील दाम्पत्य ठार

Kolhapur–Solapur Road Accident Death : निवास चौगले : कोल्हापूर–सोलापूर महामार्गावर शिरढोणजवळ भरधाव कारने रस्त्याकडेला उभ्या असलेल्या ट्रॅक्टर-ट्रॉलीला जोरदार धडक दिल्याने झालेल्या भीषण अपघातात कसबा बावड्यातील दाम्पत्याचा मृत्यू झाला. ही घटना आज (मंगळवारी) सकाळी सुमारे साडेसातच्या सुमारास घडली. संतोष धोंडिराम गायकवाड (वय ४५) आणि त्यांची पत्नी ॲड. वंदना संतोष गायकवाड (वय ३८, रा. जयभवानी गल्ली, कसबा बावडा) अशी मृतांची नावे आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, गायकवाड दाम्पत्य आज सकाळी साडेसहाच्या सुमारास कसबा बावडा येथून तुळजापुरला कारने निघाले होते. दरम्यान, कोल्हापूर–सोलापूर रस्त्यावर शिरढोणजवळ रस्त्याकडेला उभ्या असलेल्या ट्रॅक्टर-ट्रॉलीला त्यांच्या कारची जोरदार धडक बसली. धडकेची तीव्रता इतकी भीषण होती की कारचा एक बाजू पूर्णपणे चक्काचूर झाला..या अपघातात वंदना गायकवाड यांचा जागीच मृत्यू झाला. अपघातात त्यांचा चेंदामेंदा झाला होता. संतोष गायकवाड हे गंभीर जखमी झाले होते. त्यांना तत्काळ रुग्णालयात हलविण्यात आले; मात्र उपचारासाठी नेत असतानाच वाटेत त्यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती मिळाली..प्रतिकूल परिस्थितीतून कुटुंब उभारलेसंतोष आणि ॲड. वंदना गायकवाड यांनी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतून कष्टाच्या बळावर आपले कुटुंब उभे केले होते. संघर्षमय आयुष्य जगत त्यांनी मुलांच्या शिक्षणाला आणि भविष्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत होते. कष्ट, जिद्द आणि प्रामाणिकपणाच्या जोरावर त्यांनी समाजात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली होती.मात्र नियतीच्या या क्रूर खेळामुळे गायकवाड कुटुंबावर मोठा आघात झाला आहे. त्यांच्या पश्चात एक मुलगा आणि एक मुलगी असा परिवार असून या दुर्दैवी अपघातामुळे दोन्ही मुले पोरकी झाली आहेत. या घटनेमुळे कसबा बावडा परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.