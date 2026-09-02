Solar Fencing Subsidy Update : सौर कुंपण योजनेमधून कोल्हापूर जिल्ह्याला वगळले; लोकप्रतिनिधींकडून शासनाकडे हस्तक्षेपाची मागणी, शेतकऱ्यांमधून तीव्र नाराजी

चंदगड : वन्यप्राण्यांपासून पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना सौर अथवा जलविद्युत भारित तारेचे कुंपण उभारण्यासाठी शासनाकडून अनुदानाची योजना राबविण्यात येत (Kolhapur farmer subsidy news) आहे. मात्र, या योजनेच्या ऑनलाईन अर्ज प्रक्रियेत कोल्हापूर जिल्ह्याचाच समावेश नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांतून संताप व्यक्त होत आहे..कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी संबंधित जिल्हा निवडणे बंधनकारक आहे. अर्जाच्या प्रक्रियेत कोल्हापूर जिल्हा उपलब्ध नसल्याने अर्जच भरता येत नाही अशी स्थिती आहे. याबाबत चौकशी करण्यासाठी अनेक शेतकरी कृषी कार्यालयात हेलपाटे मारत आहेत. मात्र, शासनाच्या ऑनलाईन प्रणालीतच जिल्ह्याचा समावेश नसल्याने आपलीही अडचण झाल्याची हतबलता तालुका कृषी अधिकारी विवेकानंद चव्हाण यांनी बोलून दाखवली..Nanar Bauxite Project : 'कोकणच्या लाल मातीवर अन्याय होऊ देणार नाही!' नाणार बॉक्साईट प्रकल्पाची जनसुनावणी होणार रद्द; विरोधानंतर उदय सामंत यांची मोठी ग्वाही.चंदगड, आजरा, भुदरगड, राधानगरी आणि शाहूवाडी तालुक्यांच्या पश्चिम भागात वन्यप्राण्यांकडून पिकांचे नुकसान होत असल्याने शेतकरी त्रस्त आहेत. विविध उपाययोजना करूनही नुकसान थांबत नसल्याने विद्युतभारित कुंपण हा प्रभावी पर्याय मानला जात आहे. मात्र, त्याचा खर्च सामान्य शेतकऱ्यांना परवडणारा नाही. शासनाकडून ४० टक्के अनुदान मिळणार असल्याने अनेक शेतकरी या योजनेकडे आशेने पाहत आहेत..Ratnagiri 2159 Crore Investment : महाराष्ट्रात 82,655 कोटींची विक्रमी गुंतवणूक; 1.55 लाख तरुणांना मिळणार रोजगाराच्या संधी, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांची मोठी घोषणा.पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर आणि आमदार शिवाजी पाटील यांच्याकडे शेतकऱ्यांनी हा प्रश्न मंत्रिमंडळात मांडण्याची मागणी केली आहे. संबंधित लोकप्रतिनिधींनी कृषिमंत्र्यांकडे निवेदनेही दिल्याचे सांगण्यात येते. कोल्हापूर जिल्ह्याचा योजनेत तातडीने समावेश करून शेतकऱ्यांना अर्जाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी आहे..शासनाने सौर कुंपण योजनेमध्ये कोल्हापूर जिल्ह्याचा समावेश करावाच. त्याचबरोबर लॉटरी पद्धत बंद करून ज्यांची मागणी आहे, त्यांना ही योजना द्यावी. लॉटरी पद्धतीने नंबर लागेपर्यंत शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. त्यामुळे हा प्रकार बंद करावा.-सतीश सबनीस, शेतकरी, चंदगड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.