कोल्हापूर

Solar Fencing Subsidy Update : सौर कुंपण योजनेमधून कोल्हापूर जिल्ह्याला वगळले; लोकप्रतिनिधींकडून शासनाकडे हस्तक्षेपाची मागणी, शेतकऱ्यांमधून तीव्र नाराजी

Solar Fencing Subsidy Scheme for Farmers : वन्यप्राण्यांपासून पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी सौर कुंपणाला ४० टक्के अनुदान मिळणार आहे. मात्र, ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेत कोल्हापूर जिल्हा उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
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solar fencing subsidy online application Maharashtra

esakal

सुनील कोंडुसकर
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चंदगड : वन्यप्राण्यांपासून पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना सौर अथवा जलविद्युत भारित तारेचे कुंपण उभारण्यासाठी शासनाकडून अनुदानाची योजना राबविण्यात येत (Kolhapur farmer subsidy news) आहे. मात्र, या योजनेच्या ऑनलाईन अर्ज प्रक्रियेत कोल्हापूर जिल्ह्याचाच समावेश नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. त्‍यामुळे शेतकऱ्यांतून संताप व्‍यक्‍त होत आहे.

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