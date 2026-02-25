Kolhapur ST : एस.टी.ला रोज १३ लाख रुपयांचा तोटा; कोल्हापूर विभाग, रोजचे उत्पन्न व खर्चाचे गणित व्यस्त

कोल्हापूर : कोल्हापूर विभागाचे दैनंदिन उत्पन्न एक कोटी ६५ लाख असून, खर्च एक कोटी ७८ लाख रुपये असल्याचे दिसत आहे. .सुमारे तेरा लाख रुपयांच्या तोट्याच्या खडतर मार्गातून विभागाला वाटचाल करावी लागत असून, नव्या आठ हजार ३०० पैकी किती बसेस विभागाला मिळणार, याचीच प्रतीक्षा आहे. विभागाकडे सुमारे ७०० बसेस असून, शासनाने महिलांना तिकिटात ५० टक्के सवलत व ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवासाची सुविधा दिल्यानंतर प्रवासी संख्येत पुन्हा वाढ झाली आहे. .एसटी आर्थिकदृष्ट्या सुदृढ होणार.तत्पूर्वी, कोरोना व दीर्घकालीन कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे प्रवासी संख्येत थोड्याफार प्रमाणात घट झाली होती. विशेष म्हणजे पावसाळ्यात काही ग्रामीण भागातील रस्त्यांवर पुराचे पाणी आल्यास त्या भागात जाणाऱ्या बसेसच्या फेऱ्या रद्द कराव्या लागतात. त्याचाही फटका विभागाला बसतो. त्याचा आकडा लाखांत असतो..आजही बसेसच्या कमतरतेमुळे अनेक मार्गांवर अतिरिक्त फेऱ्या देणे शक्य होत नाही. असे असले, तरी विभागातील बसेसमधून प्रवास करण्यासाठी प्रवाशांची पसंती आहे. मात्र, रोजचे उत्पन्न व खर्चाचे गणित व्यस्त असल्याचे दिसून येते. .Premium|Maharashtra Budget 2026 : भारताच्या ‘आर्थिक वाढीच्या इंजिना’ची कसोटी!.रोज सुमारे १३ लाख रुपयांचा तोटा सहन करत विभाग वाटचाल करत आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी विभागातर्फे धार्मिक व पर्यटन स्थळांवर जादा गाड्या सोडून उत्पन्न मिळविण्याचा प्रयत्न आहे..आता विभागाने राजमाता जिजाऊ बसेससाठी प्रस्ताव पाठवला आहे. त्या मार्च-एपिल दरम्यान विभागात दाखल होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. त्या दोन शहरांदरम्यानच्या गर्दीच्या मार्गांवर धावणार आहेत..या बसेस दाखल झाल्यावर विभागाच्या उत्पन्नाचा आकडा वाढणार आहे. प्रवासी संख्या वाढविण्याची गरज राज्यभरात प्रवासी संख्या २० ते २५ लाखांनी वाढल्यास दैनंदिन उत्पन्नात कोट्यवधी रुपयांची वाढ अपेक्षित आहे. .ज्यामुळे खर्च-उत्पन्नाचा ताळमेळ साधणे शक्य होणार असून, राज्यातील इतर विभागांमधील दैनंदिन तूट कमी होण्यास मदत होईल. तसेच, आर्थिकदृष्ट्या विभाग भरारी घेण्याच्या तयारीत असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.