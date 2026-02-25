कोल्हापूर

Kolhapur ST : एस.टी.ला रोज १३ लाख रुपयांचा तोटा; कोल्हापूर विभाग, रोजचे उत्पन्न व खर्चाचे गणित व्यस्त

Daily Loss Crisis : अंतर्गत कार्यरत असलेल्या कोल्हापूर विभागासमोर आर्थिक आव्हान उभे ठाकले आहे. दररोज एक कोटी ६५ लाखांचे उत्पन्न आणि एक कोटी ७८ लाखांचा खर्च यामुळे सुमारे १३ लाख रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे.
MSRTC bus operating

MSRTC bus operating

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : कोल्हापूर विभागाचे दैनंदिन उत्पन्न एक कोटी ६५ लाख असून, खर्च एक कोटी ७८ लाख रुपये असल्याचे दिसत आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Expenditure
ST
MSRTC
economic loss
Revenue

Related Stories

No stories found.