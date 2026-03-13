कोल्हापूर : एसटी महामंडळाच्या ताब्यातील अतिरिक्त व मोकळ्या जागांचा ९८ वर्षांच्या भाडेकरारावर देऊन त्यांचा पुनर्विकास करण्याची योजना आहे. या योजनेच्या सुधारित प्रकल्पास शासनाने मंजुरी दिली आहे. राज्यभरात एसटी महामंडळाच्या १५०० हेक्टरहून अधिक जागा आहेत. यात कोल्हापुरातील १८ हेक्टर जागेचा समावेश आहे..एसटी महामंडळाच्या मालकीतील जमिनीवर राज्यभर विविध आगार व स्थानके आहेत. यातील रिकाम्या जमिनींचा नियोजनबद्ध विकास करून महसूल वाढ करण्यात येईल. त्यासाठी शासनाने सार्वजनिक -खासगी- सहभाग तत्त्वावर (‘बीओटी’) खासगी विकसकांना देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. त्यानुसार ९८ वर्षांच्या भाडेकरारावर जागा देऊन त्यांचा पुनर्विकास होणार आहे..एसटीच्या जागांवर नवीन इमारती, व्यापारी गाळे आणि सेवा केंद्रे उभारणार, युवकांना रोजगाराच्या संधी मिळणार; परिवहन मंडळाची नवी योजना.राज्यात सध्या एसटी महामंडळाचे २५१ डेपो आणि ५८१ बसस्थानके कार्यरत असून ४८२ ठिकाणी जवळपास २३६० हेक्टर जमीन उपलब्ध होणार आहे. जागांच्या विकास करण्यासाठी यापूर्वी २०१७ ला निविदा प्रक्रिया राबवली होती, मात्र अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाला नव्हता. त्यानंतर प्रक्रियेचा आढावा घेण्यासाठी नेमलेल्या उच्चाधिकार समितीच्या शिफारशींनुसार सुधारित धोरण तयार केले आहे..पहिल्या टप्प्यात मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि पुणे येथील जागाचा विकास होणार आहे. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू होत आहे. या ठिकाणी बसस्थानकांचे आधुनिकीकरण, व्यापारी संकुले, कार्यालयीन इमारती प्रवाशांसाठी विविध सुविधा देण्यात येतील..महापालिकेचा ५,६६० कोटींचा अर्थसंकल्प.परिवहनमंत्री सरनाईक यांनी याबाबत माहिती देताना म्हणाले, ‘शासनाने सुधारित धोरणास मान्यता देत भाडेकरार ३० वर्षांऐवजी ६० वर्षांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र व्यावसायिक तत्त्वावर विकास प्रकल्पांसाठी प्रत्यक्ष भाडेकरार ४९ + ४९ वर्षे म्हणजे एकूण ९८ वर्षे असा ठेवण्याची तरतूद केली आहे. .त्यामुळे गुंतवणूकदारांना प्रकल्प राबविण्यास प्रोत्साहन मिळेल आणि एसटी महामंडळालाही दीर्घकालीन आर्थिक लाभ मिळेल. या प्रकल्पासाठी तज्ज्ञ प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांचे पॅनेल तयार केले असून त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रस्तावित जागांचे ‘क्लस्टर पॅकेज’ तयार करण्यात येत आहे..विकासामुळे हे होणारबसस्थानके आणि आगारात आधुनिक सुविधानवीन इमारती, व्यापारी गाळेसेवा केंद्रे उभारणारएसटी महामंडळाला नियमित उत्पन्न मिळेलप्रवाशांनाही स्वच्छ, सुरक्षित व आधुनिक सुविधास्थानिक युवकांसाठी रोजगार व व्यवसायाच्या संधी.दृष्टिक्षेपात..आर्थिक व्यवहार्यतेनुसार ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ श्रेणीतील जागांचा (म्हणजे जिल्हा, तालुका व गाव स्तरावरील) समावेशपहिल्या टप्प्यात ७२ प्रकल्पांद्वारे २१६ ठिकाणांचा विकास पीपीपी तत्त्वावर होईलकेंद्र व राज्य शासनाच्या कार्यालयांसाठी आवश्यकते नुसार जागा देणार विकसित बसस्थानक परिसरात व्यापारी आणि सेवा क्षेत्रातील विविध उपक्रम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.