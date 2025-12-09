Kolhapur News : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर कोल्हापूर महापालिकेची मोठी तयारी; शहरातील भटकी कुत्री सुरक्षित शेल्टरमध्ये हलवण्याची प्रक्रिया सुरू

कोल्हापूर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार शहरातील शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठे, महाविद्यालये, शाळा, दवाखाने, क्रीडासंकुले, बसस्थानक, रेल्वेस्टेशन, धार्मिक स्थळे, हेलीपॅड, विमानतळ आदी सर्व सार्वजनिक ठिकाणांवरील भटकी कुत्री सुरक्षित शेल्टरमध्ये नेण्याचे आदेश आहेत, त्यानुसार प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे, महापालिका याबाबत ठोस उपाययोजना करत आहे. .याला प्राणिप्रेमींनी व नागरिकांनी सहकार्य करावे, महापालिकेतर्फे उभारण्यात येणाऱ्या शेल्टरमध्ये प्राणिप्रेमींनी खाद्य पुरवठा करावा, असे आवाहन उपायुक्त परितोष कंकाळ यांनी आज केले..Kolhapur News : जिल्ह्यातील वाढत्या कृषिपंप चोरीविरोधात शेतकऱ्यांचा जाहीर संताप; पोलिसांनी चोरांचा छडा लावल्याशिवाय आंदोलन न थांबवण्याचा इशारा.भारतीय प्राणी कल्याण मंडळाने शेल्टर व्यवस्थापनासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यानुसार महापालिका शेल्टर उभारले जाणार आहे. ते चालवण्यासाठी नागरिक व प्राणिप्रेमींच्या सहकार्याची गरज आहे. याबाबत चर्चा व नियोजनासाठी प्रतिभानगर येथील वि. स. खांडेकर शाळेत प्राणिप्रेमींच्या बैठकीत ते बोलत होते..प्रमुख उपस्थिती सोसायटी फॉर ॲनिमल प्रोटेक्शनचे डॉ. चंद्रहास कापडी, भाजपचे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राहुल चिकोडे, राजू हुंबे, पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. विजय पाटील आदींची होती..Kolhapur News : जिल्ह्यातील वाढत्या कृषिपंप चोरीविरोधात शेतकऱ्यांचा जाहीर संताप; पोलिसांनी चोरांचा छडा लावल्याशिवाय आंदोलन न थांबवण्याचा इशारा.डॉ. पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार कोणती कार्यवाही करावी, याबाबत माहिती दिली. याबाबत शाळा व महाविद्यालयात जनजागृती केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. .श्री. चिकोडे म्हणाले, ‘प्राणिप्रेमी, सेवाभावी संस्था व लोकप्रतिनिधी यांच्या सहकार्याने शहरातील भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न सोडवता येईल. तसेच शहराच्या हद्दीलगतच्या ग्रामपंचायतींशी संपर्क साधून त्यांनाही या कामात घेतले जाईल.’ डॉ. कापडी यांनी कुत्र्यांवरील शस्त्रक्रिया व लसीकरणबाबत तांत्रिक मार्गदर्शन केले..यावेळी ॲड. रमेश बदी, ॲड. माधुरी म्हेत्रे, दीपक मिसाळ, कल्पना भाटीया, संयोगिता माने, कोमल पोतदार, प्रशांत साठे, प्राणिप्रेमी व नागरिकांनी सूचना करून महापालिकेला आवश्यक ते सहकार्य करण्याची ग्वाही दिली. भटक्या कुत्र्यांना खाद्य घालण्याची परवानगी अर्जास मुदतवाढ देण्याची विनंती केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.