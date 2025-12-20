कोल्हापूर

Kolhapur City : दिव्याखाली अंधारच! शहरात रस्त्यांवरील प्रकाश अपुरा, ईईसीएलचे कंपनीचे दुर्लक्ष

street lights failing despite LED project : एलईडी पथदिव्यांचा उद्देश अपयशी ठरला, शहरातील रस्ते अजूनही अंधारात, कर्मचाऱ्यांची कमतरता आणि वेतन थकबाकीमुळे देखभाल यंत्रणा कोलमडली. महापालिकेने बिल रोखले, पण नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न कायम
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : शहरातील पथदिवे म्हणजे दिव्याखाली अंधारच म्हणावा लागेल. सुमारे ३८ हजार पथदिवे असूनही शहर रात्री अंधारमय असल्याचेच चित्र आहे. यामुळे ‘सीसीटीव्ही’त चोरांच्या किंवा गैरप्रकार करणाऱ्यांचे चेहरे स्पष्टपणे दिसत नाहीत.

