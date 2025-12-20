Kolhapur City : दिव्याखाली अंधारच! शहरात रस्त्यांवरील प्रकाश अपुरा, ईईसीएलचे कंपनीचे दुर्लक्ष

कोल्हापूर : शहरातील पथदिवे म्हणजे दिव्याखाली अंधारच म्हणावा लागेल. सुमारे ३८ हजार पथदिवे असूनही शहर रात्री अंधारमय असल्याचेच चित्र आहे. यामुळे ‘सीसीटीव्ही’त चोरांच्या किंवा गैरप्रकार करणाऱ्यांचे चेहरे स्पष्टपणे दिसत नाहीत. .रस्त्यांवरील खड्डे, गतिरोधक दिसत नसल्याने वाहनांचे अपघात होऊन अनेकांना जीव गमवावा लागला आहे, तर अनेकजण जायबंदी झाले आहेत. या दिव्यांच्या देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी असलेल्या ‘ईईसीएल’कंपनीचे दुर्लक्ष आहे. - प्रवीण देसाई.Kolhapur Election : तगड्या इच्छुकांमुळे चुरस वाढणार; काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्यात भाजपची कसोटी, दोन्ही पक्षांकडे इच्छुकांची गर्दी.पूर्वीच्या खांबांवरील पथदिव्यांमुळे वीजबिल जादा येत होते. त्यामुळे हे बिल कमी व्हावे, यासाठी महापालिकेकडून खांबांवर ‘एलईडी’ दिवे बसविण्याचे नियोजन केले. त्यानुसार शहरात २०१९ ला ‘ईईसीएल’सोबत करार करून ३४ हजार १४७ दिवे बसवले. .त्यापूर्वी तीन हजार दिवे लावले होते. अशा एकूण सुमारे ३८ हजार दिव्यांच्या देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी या कंपनीवर राहिली. सध्या यातील १२०० दिवे बंद असून, जवळपास दोन हजार दिवे पिवळे पडले आहेत. उर्वरीत दिवे नावालाच आहेत. कारण त्यांचा प्रकाश हा अपुरा असल्याने रात्री अपघातांचे प्रकार घडत आहेत. याबाबत महापालिकेकडून संबंधित कंपनीला कळवूनही कार्यवाही झालेली नाही..Kolhapur Muncipal : विधानसभा निवडणुकीसारखीच खर्च दरसूची; उमेदवारांच्या खर्चावर करडी नजर .कंपनीचे शहरात कार्यालय आहे. येथून सर्व यंत्रणा राबविली जाते. सध्या या कंपनीची दोन वाहने कर्मचाऱ्यांसह प्रत्येक विभागीय कार्यालयात दिवसाआड जाऊन पाहणी करत असते; परंतु कंपनीकडून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेवर होत नसल्याच्या तक्रारीमुळे अनेकांनी नोकऱ्या सोडल्या. .त्यामुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची संख्या रोडावून त्याचा परिणाम देखभाल दुरुस्तीच्या कामावर होत आहे. या कार्यालयाचे प्रमुख पदाची जबाबदारी अभियंता दर्जाच्या अधिकाऱ्यावर होती; परंतु त्यांनीही नोकरी सोडल्याने आता कंपनीचे राज्याचे प्रमुखांकडूनच यावर नियंत्रण ठेवले जात आहे. अशा परिस्थितीमुळे हा प्रश्न कधी मार्गी लागणार? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..रात्री दुकानांच्या फलकावरील दिवे सुरू ठेवावेतसर्व दुकानांच्या फलकांवरील दिवे रात्री सुरू ठेवण्याचे निर्देश महापालिकेने द्यावेत. सध्या असलेल्या पथदिव्यांचा प्रकाश फार कमी आहे. त्या तुलनेत या दुकानांच्या दिव्यांचा प्रकाश भरपूर आहे. .अशा पद्धतीने हे दिवे सुरू राहिल्यास सीसीटीव्हीत चोऱ्या करणाऱ्यांचे चेहरे व वाहनांचे क्रमांक स्पष्ट दिसतील. यामुळे पोलिस प्रशासनाला कार्यवाही करणे सोपे जाईल. फूटपाथच्याकडेला व दुभाजकाच्या ठिकाणीही दिवे लावावेत, अशी मागणीही होत आहे..हापालिकेने कंपनीचे पाच कोटींचे बिल थांबविलेकराराप्रमाणे रस्त्यांवरील पथदिवे बसविण्याबरोबरच त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी ‘ईईसीएल’ कंपनीवर आहे. परंतु, त्यांच्याकडून वेळेवर कार्यवाही केली जात नाही. त्यामुळे करारात ठरल्याप्रमाणे महिन्याला ३५ लाख रुपये या प्रमाणे एक वर्षाचे सुमारे पाच कोटी रुपये महापालिकेने कंपनीला दिलेले नाही. जेव्हा त्यांच्याकडून देखभाल दुरुस्तीची कामे वेळेत केली जातील, तेव्हाच ही रक्कम महापालिकेकडून कंपनीला देण्यात येणार आहे.. पूर्वी विद्युत खांबांवर सोडियम व्हेपरचे दिवे असायचे. त्याचा प्रकाश भरपूर पडायचा. रात्री सीसीटीव्हीत चोरांचे व महिलांची छेडछाड करणाऱ्या सडकसख्याहरींचे चेहरे दिसायचे; परंतु आता लावलेले पथदिवे अंधुक प्रकाशाचे आहेत. ते फक्त शोभेसाठीच लावल्याचे दिसते. पूर्वीप्रमाणे जास्त प्रकाशाचे दिवे लावावेत.- मनीषा बिडकर, शाहूपुरी. सध्या उंच खांबांवरील दिव्यांचा प्रकाश मर्यादित आहे. त्यामुळे रात्री पुरेसा प्रकाश नसल्याने अंधार पसरलेला असतो. त्यामुळे रस्त्यांवरील गतिरोधक दिसत नाहीत. त्यामुळे अपघाताच्या घटना घडतात. यासाठी खांबांवरील हे दिवे कमी उंचीवर लावले पाहिजेत. चोरांकडून दिवे फोडले जातात. त्यासाठी उपाययोजना करावी.- चंद्रकांत चव्हाण, लक्ष्मीपुरी. रस्त्यांवरील पथदिव्यांचा प्रकाश अतिशय कमी आहे. अनेक ठिकाणी विद्युत खांबांवरील दिवे बंद आहेत. त्यामुळे पुरेसा प्रकाश पडत नाही. रस्त्यांवरील खड्डे व गतिरोधक दिसत नसल्याने अपघात होतात. रात्री अंधार असल्याने परिसरातील सीसीटीव्हीमध्ये व्यवस्थित चित्रीकरण होत नाही. त्यामुळे चोरी व गैरप्रकारांचे प्रमाण वाढले आहे. - मेहताब जमादार, शाहूपुरी. रस्त्यांवरील पथदिवे वेळेवर बदलले जात नाहीत. त्यामुळे रात्री अंधार असतो. लक्ष्मीपुरीतील कोंडाओळपासून फोर्डकॉर्नरच्या पुढील रस्त्यापर्यंत रात्री अंधाराचे साम्राज्य असते. कोंडाओळ चौकातील सिग्नल बंद असल्याने वाहने भरधाव असतात. त्यामुळे येथे अपघातांचे प्रकारही वारंवार घडत आहेत. यामुळे महापालिकेने हे दिवे बदलून जुने मोठा प्रकाश पडणारे दिवे बसवावेत.- महेश खडके, लक्ष्मीपुरी. शहरातील पथदिवे टिकाऊ नाहीत. पावसाळ्यात बंद पडतात. याबाबत महापालिका प्रशासनाला कळविले तरी त्यांच्याकडून टाळाटाळ केली जाते. हे दिवे वेळेवर न बदलल्याने परिसरात नेहमीच अंधार असतो. संभाजीपूल येथील विद्युतखांब अक्षरश: रिकामे आहेत. नागरिकांकडून वारंवार तक्रारी देऊनही यावर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.- सुरेखा कोंडेकर, लक्ष्मीपुरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.