कोल्हापूर : राष्ट्रीय फेरीवाला कायदा होऊनही फेरीवाल्यांच्या व्यवसायासाठी हक्काच्या जागा अद्याप निश्चित झालेल्या नाहीत. टाऊन वेंडिंग कमिटीसाठी निवडणुका होऊनही कमिटीची स्थापना झालेली नाही. शहरात एकूण १२ हजार फेरीवाल्यांची संख्या सांगण्यात येत असून, पैकी नोंदणीकृत फेरीवाल्यांचा आकडा पाच हजार ६३० इतका आहे. .त्यांना अद्याप ओळखपत्रच देण्यात आलेले नाही. विशेष म्हणजे हॉकर्स झोन तयार झाले नसल्याने व्यवसाय करण्यासाठी त्यांचा अधिकृत जागेचा शोध संपलेला नाही. केंद्र सरकारने स्ट्रीट वेंडर्स ॲक्ट (२०१४) कायदा केला असून, फेरीवाल्यांच्या उपजीविकेचे संरक्षण करण्याचा त्यामागे हेतू आहे. .Kolhapur City : गजबजलेल्या महाद्वार रोडवर सुरक्षिततेचा प्रश्न; अतिक्रमण आणि कोंडीने वाढवली धास्ती.त्याकरिता प्रत्येक शहरात टाऊन वेंडिंग कमिटी असणे बंधनकारक केले आहे. त्या अतंर्गत महापालिकेने २०१७ ला फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण केले. तसेच फेरीवाल्याचे सदस्य निवडण्यासाठी २०२४ ला निवडणुका घेतल्या. .या निवडणुकीत शहरात सात उमेदवार निवडून आले असून, एका प्रवर्गाचा उमेदवार मिळाला नाही. तसेच कमिटी स्थापन करण्यासाठी बैठकच झालेली नाही. सध्या शहरातील मुख्य मार्गांवर फेरीवाले व्यवसाय करत असले तरी महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून होणाऱ्या कारवाईची भीतीही त्यांना आहे. .Thane News: रेल्वे स्थानक बाहेरील बेकायदेशीर फेरीवाल्यांवर तात्काळ कारवाई करा, दिवा शहर नागरी हक्क समितीचा इशारा.महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाचे प्रमुख विलास साळोखे म्हणाले, ‘हॉकिंग झोन्स अद्याप तयार झालेले नाहीत. ते झाल्यानंतर फेरीवाल्यांच्या जागा निश्चित होतील. फेरीवाल्यांमधून सात जण निवडून आले आहेत.’.फेरीवाला संघटनेचे अविनाश उरसाल म्हणाले, ‘राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीत कोणत्या अडचणी आहेत, हेच कळत नाही. सर्वेक्षणानंतर फेरीवाल्यांच्या हाती काहीच पडलेले नाही. ओळखपत्र न मिळालेल्या योजनांचा लाभ उठविता येत नाही.’ .फेरीवाल्यांना ओळखपत्र कशासाठी?नोंदणीकृत फेरीवाला असल्यास महापालिका किंवा पोलिसांकडून अनावश्यक कारवाई टळतेनिश्चित केलेल्या जागेवर फेरीवाला म्हणून व्यवसाय करण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळतोनोंदणीकृत फेरीवाल्यांना अचानक हटविणे किंवा दंड करणे नियमांनुसार मर्यादित असतेपीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधी योजनेंसाठीचा लाभ मिळतो.टाउन वेंडिंग कमिटी कोणते निर्णय घेते?फेरीवाला झोननो-फेरीवाला झोनपरवाने व नियम.झोनची विभागणी अशी ग्रीन-फेरीवाल्यांना पूर्ण परवानगीयलो-मर्यादित/नियमांसह परवानगीनो हॉकिंग-पूर्णपणे बंदी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.