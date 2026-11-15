Kolhapur Sugar Mills : साखरेच्या हमीभावात वाढ नाही, उत्पादन खर्च वाढला; कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखान्यांना महिन्याची साखर विकून द्यावे लागत आहे १५ दिवसांचे ऊस बिल

कोल्हापूर : साखरेच्या हमीभावात न झालेली वाढ आणि दुसरीकडे साखर उत्पादन खर्चात झालेली वाढ यामुळे साखर कारखान्यांसमोर अार्थिक संकट उभे ठाकले आहे. त्यामुळे महिन्याची साखर विकून तुटलेल्या उसाचे १५ दिवसांचे बिल देण्याची वेळ कारखान्यांवर आली आहे. अशीच स्थिती राहिल्यास शेवटच्या टप्प्यात तुटलेल्या उसाचे बिल देताना कारखान्यांची दमछाक होणार आहे..या वर्षीच्या साखर हंगामात पहिली उचल प्रतिटन ४५०० रुपये मिळावी म्हणून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आंदोलन केले. त्यासाठी किणी टोल नाक्यावर चक्का जाम आंदोलन करण्यात आले. दोन दिवसांच्या आंदोलनानंतर मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या पुढाकाराने संघटनेचे प्रतिनिधी व कारखानदार यांची बैठक झाली..तत्पूर्वी ४२०० रुपये प्रतिटन घेण्याची तयारी राजू शेट्टी यांनी दर्शवली होती. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत तोडगा निघाला. त्यानुसार पहिली उचल एकरकमी प्रतिटन ३०० रुपये, त्यानंतर प्रतिटन शंभर व साखरेचे दर स्थिर राहिल्यास पुन्हा २०० रुपये देण्याचे ठरले. हा तोडगा संघटनेनेही मान्य केला आणि हंगामाला सुरुवात झाली; पण, आता प्रत्यक्ष ठरल्याप्रमाणे दर देताना कारखान्यांसमोर अडचणींचा डोंगर आहे..खुल्या बाजारातील साखरेचे दर ६२ रुपये प्रतिक्विंटल आहेत, तर कारखान्यांकडून ५४ ते ५७ रुपये प्रतिक्विंटल दराने साखर विक्री होते. राज्य बँकेने साखरेचे मूल्यांकन प्रती क्विंटल ३७०० रुपयांवरून ४२०० रुपये केले. यातून कर्जाचे हप्ते, तोडणी-ओढणीचा खर्च वजा जाता प्रत्यक्ष उसाच्या एफआरपीसाठी प्रतिटन २८३० रुपयेच शिल्लक राहतात. त्यातून पहिली उचल प्रतिटन ३९०० रुपये देणेच अशक्य आहे..आताच एफआरपी देण्यासाठी जवळपास ११०० रुपये कमी पडतात, असे असताना उर्वरित ३०० रुपये देताना कारखान्यांची अर्थिक कोंडी होण्याची शक्यता आहे. यावर मार्ग काढण्यासाठी महिनाभर उत्पादित झालेली साखर विकून त्यातून १५ दिवसांचे उसाचे बिल देण्याची वेळ कारखान्यांवर आली आहे. कायद्यानुसार तुटलेल्या उसाची एफआरपीची रक्कम १५ दिवसांत देणे बंधनकारक आहे. हा कायदा पाळण्यासाठी कारखान्यांना महिन्याची साखर विक्री करून मिळालेल्या पैशांतूनच ही रक्कम द्यावी लागणार आहे. या वर्षीचा हंगाम जेमतेम १०० ते ११० दिवसच चालेल. सुरुवातीला तुटलेल्या उसाची बिले मिळतील; पण शेवटच्या टप्प्यात तुटणाऱ्या उसाच्या बिलासाठी उत्पादकांना प्रतीक्षा करावी लागेल..राज्यात हंगाम जोरातराज्याची सर्व कारखान्यांची मिळून दैनंदिन गाळप क्षमता १० लाख २१ हजार मेट्रिक टन आहे. आतापर्यंत १४६ कारखान्यांनी १ कोटी ८८ लाख ३५ हजार ५२२ मेट्रिक टन ऊस गाळप करून एक कोटी ६० लाख ७८ हजार क्विंटल साखरेचे उत्पादन घेतले आहे. राज्याचा साखर उतारा ८.३६ इतका आहे. त्यात कोल्हापूर विभागाचा सर्वाधिक ९.६० साखर उतारा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.