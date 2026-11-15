कोल्हापूर

Kolhapur Sugar Mills : साखरेच्या हमीभावात वाढ नाही, उत्पादन खर्च वाढला; कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखान्यांना महिन्याची साखर विकून द्यावे लागत आहे १५ दिवसांचे ऊस बिल

Sugar Mills Face Financial Crisis Over Rising Production Costs : साखरेच्या हमीभावात वाढ न झाल्याने आणि उत्पादन खर्च वाढल्याने कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांसमोर आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. महिन्याची साखर विकून केवळ पंधरा दिवसांचे ऊस बिल देण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे हंगामाच्या शेवटच्या टप्प्यातील ऊस बिलांबाबत चिंता वाढली आहे.
Sugar Mills Face Financial Crisis

Sugar Mills Face Financial Crisis

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोल्हापूर : साखरेच्या हमीभावात न झालेली वाढ आणि दुसरीकडे साखर उत्पादन खर्चात झालेली वाढ यामुळे साखर कारखान्यांसमोर अार्थिक संकट उभे ठाकले आहे. त्यामुळे महिन्याची साखर विकून तुटलेल्या उसाचे १५ दिवसांचे बिल देण्याची वेळ कारखान्यांवर आली आहे. अशीच स्थिती राहिल्यास शेवटच्या टप्प्यात तुटलेल्या उसाचे बिल देताना कारखान्यांची दमछाक होणार आहे.

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