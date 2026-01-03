कोल्हापूर

Kolhapur Farmer : ऊसतोड मजुरांना जास्तीत जास्त सुविधा द्या; जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांचे साखर कारखान्यांना निर्देश

Facilities for Sugarcane Harvesting : ऊसतोड मजुरांना जास्तीत जास्त सुविधा देताना आचारसंहितेचे पालन करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी साखर कारखान्यांना दिले.
Kolhapur Collector Amol Yedge chairs district-level review meeting on sugarcane workers’ welfare.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : ‘जिल्ह्यातील सर्व साखर कारखान्यांनी ऊसतोड मजुरांना जास्तीत जास्त सुविधांचा लाभ द्यावा. तसेच यामध्ये आचारसंहितेची अडचण येणार नाही, याची दक्षता घ्यावी’, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी आज येथे दिले.

Kolhapur
Farmer
sugarcane
Workers Welfare Board
Crop Crisis
Agricultural Workers

