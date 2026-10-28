Kolhapur Crime News : पार्टीवेळी गरम रस्सा अंगावर सांडल्यानं तरुणाचा मृत्यू, मित्रांची कुटुंबियांना मारहाण; लक्ष्मीपुरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल

कोल्हापूर : मित्रांसोबत पार्टीवेळी अंगावर गरम रस्सा सांडल्याने गंभीररीत्या भाजलेल्या सुनील माने (रा. लक्ष्मीपुरी) यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. दुपारी तीन वाजता घडलेल्या घटनेची माहिती सायंकाळी त्यांच्या घरच्यांना (Kolhapur hot curry burn accident) दिली. ‘आम्हाला उशिरा का माहिती दिली?’ अशी विचारणा केल्याने माने यांचा भाऊ रवींद्र माने, भावजय शर्मिला माने, पुतण्या शुभेंदू यांना मृत सुनीलच्या मित्रांकडून मारहाणीचा प्रकार दसरा चौकातील रुग्णालयाबाहेर घडला होता. याप्रकरणी तिघांविरोधात लक्ष्मीपुरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. .Gokul Chairman Election : महायुतीच्या नेत्यांची आज गोव्यात बैठक; गोकुळ अध्यक्ष निवडीबाबत होणार चर्चा, सतेज पाटलांनी मुश्रीफ, कोरे, नरकेंकडे काय केली विनंती?.अक्षय अरुण गेजगे (गजानन महाराजनगर, संभाजीनगर), रवी प्रकाश कुरणे व साहील मुबारक शेख (दोघे लक्ष्मीपुरी) अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत. पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी, लक्ष्मीपुरीतील सुनील माने हे मित्रांसोबत पार्टी करण्यासाठी आंबेवाडी परिसरात गेले होते. तिथे जेवण बनविताना उकळता रस्सा सुनील यांच्या अंगावर सांडला..त्यांच्या मित्रांनी दुपारी त्यांना दसरा चौकातील रुग्णालयात दाखल केले. पण, याची माहिती रात्री कुटुंबीयांना दिली. यावर माने कुटुंबीयांनी नाराजी व्यक्त करत मित्रांना जाब विचारला. या रागातून संशयित गेजगे, कुरणे, शेख यानी शर्मिला माने यांना धक्काबुक्की केली. यात त्याच्या नाकाचे हाड फ्रॅक्चर झाले. मारहाणीत पती रवींद्र व मुलगा शुभेंदूही जखमी झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.