कोल्हापूर

Kolhapur Realistic : आकडेवारी, खर्च आणि डिजिटल व्हिजनसह ‘सुराज्य संकल्प’; विनय कोरे यांचा वास्तवातील विकासाचा निर्धार, जनसुराज्यचा ठोस विकास अजेंडा

Employment and Industrial Cluster : घोषणांपेक्षा आकडेवारीवर आधारित विकास; ‘सुराज्य संकल्प’ची ठळक मांडणी, एआय, डिजिटल करप्रणाली आणि रोजगारनिर्मितीवर भर; कोल्हापुरासाठी नवे मॉडेल
Janasurajya founder Vinay Kore addressing a press conference

Janasurajya founder Vinay Kore addressing a press conference

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : शहराच्या विकासाचे नियोजनबद्ध डिजिटल व्हिजन आज ‘सुराज्य संकल्प’च्या माध्यमातून जनसुराज्य शक्ती, आरपीआय (आठवले गट) आणि पी.आर.पी. (कवाडे गट) यांच्यावतीने जाहीर करण्यात आले.

Loading content, please wait...
Kolhapur
election
Employment
Development
Vinay Kore
digital
vision
kolhapur city

Related Stories

No stories found.