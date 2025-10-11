कोल्हापूर

Talsande Hostel Student Ragging : तळसंदेत मुलांना अमानुष मारहाणीचा 'तो' व्हिडिओ पाहून अंगावर शहारे; पालकांसह सामाजिक-शिक्षण क्षेत्रांतून संताप

Talsande Hostel Student Assault : तळसंदे वसतिगृहातील अमानुष मारहाणीचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर पालक, सामाजिक संस्था आणि विद्यार्थी संघटनांनी संताप व्यक्त केला आहे. दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी गाजत आहे.
  1. तळसंदे वसतिगृहातील व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर संताप उसळला.

  2. दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी विविध संघटनांकडून झाली.

  3. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला.

कोल्हापूर : तळसंदे येथील एका निवासी वसतिगृहामधील काही मोठ्या विद्यार्थ्यांनी लहान विद्यार्थ्यांना केलेल्या अमानुष मारहाणीचा जुना व्हिडिओ (Talsande Hostel Student Assault Case) आज व्हायरल झाला. तो व्हिडिओ पाहून अनेकांच्या अंगावर शहारे आले. जिल्ह्यातील पालकवर्गासह सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या संस्था-संघटनांकडून संताप व्यक्त झाला. या प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.

