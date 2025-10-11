Talsande Hostel Student Ragging : तळसंदेत मुलांना अमानुष मारहाणीचा 'तो' व्हिडिओ पाहून अंगावर शहारे; पालकांसह सामाजिक-शिक्षण क्षेत्रांतून संताप

तळसंदे वसतिगृहातील व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर संताप उसळला.दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी विविध संघटनांकडून झाली.विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला..कोल्हापूर : तळसंदे येथील एका निवासी वसतिगृहामधील काही मोठ्या विद्यार्थ्यांनी लहान विद्यार्थ्यांना केलेल्या अमानुष मारहाणीचा जुना व्हिडिओ (Talsande Hostel Student Assault Case) आज व्हायरल झाला. तो व्हिडिओ पाहून अनेकांच्या अंगावर शहारे आले. जिल्ह्यातील पालकवर्गासह सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या संस्था-संघटनांकडून संताप व्यक्त झाला. या प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली..वसतिगृह व्यवस्थापनावर कारवाई करावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा शिक्षण वाचवा नागरिक कृती समितीचे समन्वयक गिरीश फोंडे यांनी दिला. अमानुष मारहाणीची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याबाबतच्या मागणीचे निवेदन महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेने समाज कल्याण आयुक्तांना दिले..Kolhapur : शिक्षण संकुलात सोळा विद्यार्थ्यांना काठी-पाईपने बेदम मारहाण; तळसंदेतील आणखी दोन शिक्षकांवर गुन्हे दाखल, काय आहे नेमका प्रकार?.सर्व दोषींवर कायद्यातील तरतुदीनुसार कडक कारवाई करण्यात यावी, अशी विनंती प्रजासत्ताक सामाजिक सेवा संस्थेचे अध्यक्ष दिलीप देसाई यांनी बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षांना ई-मेलद्वारे केली आहे.‘या प्रकाराची माहिती मिळाल्यानंतर तेथील चौकशी करण्याचे आदेश माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले..त्यांनी संबंधित वसतिगृहाचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या संस्थेच्या पदाधिकारी, कर्मचाऱ्यांची चौकशी केली. त्यासह एफआयआर दाखल करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे., अशी माहिती विभागीय शिक्षण उपसंचालक महेश चोथे यांनी सांगितले..FAQs :प्र. 1: तळसंदे वसतिगृहातील व्हिडिओमध्ये काय दिसते?उत्तर : काही मोठ्या विद्यार्थ्यांनी लहान विद्यार्थ्यांना निर्दयी मारहाण केल्याचे दिसते.प्र. 2: या प्रकरणात कोणती कारवाई झाली आहे?उत्तर : संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी नागरिक, संस्था व संघटनांकडून करण्यात आली आहे.प्र. 3 : विद्यार्थी सुरक्षिततेसाठी काय उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत?उत्तर : वसतिगृहांवर देखरेख वाढवणे, नियंत्रण समित्या सक्रिय करणे आणि दोषींवर गुन्हे नोंदवणे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.