कोल्हापूर

Tawde Hotel Encroachment : कोल्हापुरात महापालिकेचा मोठा दणका! तावडे हॉटेल परिसरातील अनधिकृत बांधकामांवर आज चालणार जेसीबी; कडक आदेश जारी

Kolhapur Municipal Corporation Launches Major Demolition Drive : तावडे हॉटेल परिसरातील अनधिकृत बांधकामांवर महापालिकेची मोठी कारवाई सुरू होणार आहे.
Kolhapur unauthorized construction demolition drive

Kolhapur unauthorized construction demolition drive

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : नोटिसींची मुदत संपल्याने सोमवारी (ता. २२) तावडे हॉटेल परिसरातील अनधिकृत बांधकामांवर महापालिकेकडून जेसीबी चालवला जाणार आहे. तीन होर्डिंग्ज पाडून काल सायंकाळीच त्याचा ट्रेलरही दाखवण्यात आला.

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