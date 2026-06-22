Tawde Hotel Encroachment : कोल्हापुरात महापालिकेचा मोठा दणका! तावडे हॉटेल परिसरातील अनधिकृत बांधकामांवर आज चालणार जेसीबी; कडक आदेश जारी

कोल्हापूर : नोटिसींची मुदत संपल्याने सोमवारी (ता. २२) तावडे हॉटेल परिसरातील अनधिकृत बांधकामांवर महापालिकेकडून जेसीबी चालवला जाणार आहे. तीन होर्डिंग्ज पाडून काल सायंकाळीच त्याचा ट्रेलरही दाखवण्यात आला. .आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड यांनी स्वतः रविवारी सायंकाळी अधिकारी-कर्मचारी व वाहनांच्या ताफ्यासह पाहणी करून रस्त्यावरूनच आदेश (Tawde Hotel area encroachment removal action) लागू केले. त्यामुळे सकाळी सातपासून कारवाई सुरू केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात १५ च्या आसपास बांधकामांवर कारवाई होईल..दरम्यान, पाहणीवेळी ज्यांच्याबाबत न्यायालयाकडून आदेश नाहीत त्यांचे नामोनिशाण मिटले पाहिजे, असे बांधकाम तोडा. परत ते दिसले नाही पाहिजे, असे कडक आदेश दिले. यामुळे व्यावसायिकांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे मोठ्या संख्येने व्यावसायिक जमून उद्या काय होणार याची चिंता करत होते..Sindhudurg Rain Update : सिंधुदुर्गात पावसाचं दणक्यात पुनरागमन! घाटमाथ्यावरही धुवाधार; पुढील तीन ते चार दिवसांत चांगल्या पावसाचा अंदाज.तीन पथकांमार्फत कारवाईसहायक आयुक्त, उपशहर अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, पंचनाम्यासाठी घरफाळा लिपिक व सर्व्हेअर यांच्या तीन पथकांमार्फत कारवाई होईल. कर्मचारी व पोलिसांचा एकूण ताफा १०० हून अधिक कर्मचारी असतील. यात विद्युत, पाणीपुरवठा, वर्कशॉप, इस्टेट, अतिक्रमण, घरफाळा, नगररचना, विधी विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचाही समावेश असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.