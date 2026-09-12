कोल्हापूर : शहरासाठी प्रस्तावित तावडे हॉटेल-फुलेवाडी रिंगरोड-गगनबावडा रस्ता अशा दहा किलोमीटरच्या उड्डाणपुलाबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पंधरा दिवसांत केंद्र सरकारला दिला (Kolhapur flyover Project) जाईल, असे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी येथे सांगितले. दरम्यान, १० कि.मी.च्या पुलासाठी १३ हेक्टर जमिनीचे संपादन होणार असून, सुमारे दोन हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहे, असे ‘मॅप्स ग्लोबल’चे तज्ज्ञ सल्लागार पी. जी. चौगुले यांनी सांगितले..जिल्हाधिकारी कार्यालयात तावडे हॉटेलजवळील टोल प्लाझा - दसरा चौक, टेंबलाई मंदिर - फुलेवाडी मार्गे पिंपळवाडी रिंग रोड (गगनबावडा रोड) पर्यंत चारपदरी उड्डाणपूल बांधण्यासंदर्भातील सादरीकरणावेळी ते बोलत होते..राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर, खासदार श्रीमंत शाहू छत्रपती महाराज, आमदार चंद्रदीप नरके, आमदार अमल महाडिक, जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड, महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारुड, शिवसेना गटनेते नगरसेवक शारंगधर देशमुख, सभागृह नेते मुरलीधर जाधव, नगरसेवक अभिजित खतकर आदी उपस्थित होते. चौगुले यांनी या उड्डाणपुलासंदर्भात संगणकीय सादरीकरण केले..Anuskura Ghat Traffic : गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाताय? आंबा घाटात फक्त एकेरी वाहतूक; 'या' पर्यायी मार्गावर पोलिसांचं मोठं नियोजन.पालकमंत्री आबिटकर यांनी उड्डाणपुलाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करताना सुचविलेले काही बायपास व दुरुस्त्यांसह लोकप्रतिनिधी, नागरिक यांच्याही सूचनांचा समावेश करावा, शहरातील डीपी रोड, रिंग रोड यांचा सुधारणेबाबतचा प्रस्ताव तातडीने सादर करावा, अशा सूचना दिल्या. उड्डाणपुलाबाबत पंधरा दिवसांत पुन्हा सादरीकरण केले जाईल. त्यानंतर याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठविला जाईल, असे सांगितले..दाभोळकर कॉर्नर ते राजारामपुरी उड्डाणपूल कराराजेश क्षीरसागर म्हणाले, ‘उड्डाणपुलाचा प्रस्ताव करताना शहरातील वाहतुकीची कोंडी फुटावी, यासाठी दसरा चौक व सीपीआर चौकसह ठिकठिकाणी सेवा मार्ग द्यावेत. दाभोळकर कॉर्नर ते राजारामपुरी दरम्यान उड्डाणपूल प्रस्तावित करावा..Koyna Dam Bridge Update : छत्रपती शिवाजी महाराज जलाशयावरील बहुचर्चित आहिर-तापोळा केबल स्टे ब्रिज कधी खुला होणार? 95 टक्के काम पूर्ण, T & T कंपनीनं काय सांगितलं?.‘शहरातील प्रश्नांबाबत प्रस्ताव द्या’पार्किंगसह शहरातील मोकळ्या जागा निश्चित करून प्रस्ताव तयार करावा, महालक्ष्मी दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना दर्जेदार सुविधा मिळाव्यात, यासाठी रस्ते व इतर विकासाचे प्रस्ताव तयार करा. शहरामध्ये वाहतुकीची कोंडी होणार नाही, यासाठी पुढील ३० वर्षांचा विचार करून ‘डीपीआर’ तयार करावा, त्यासाठी तांत्रिक माहिती, लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचाही प्रस्तावात समावेश करावा, असे सांगून शहरातील विविध प्रस्तावांना मंजुरी घेण्यासाठी राज्यस्तरावर तातडीने बैठक घेऊ, असे पालकमंत्री म्हणाले..‘त्या’ खासगी बसेसवर कारवाई करागणेशोत्सवात चाकरमान्यांकडून तिकिटाव्यतिरिक्त जादा पैसे घेऊन आर्थिक त्रास देणाऱ्या खासगी बसेसचालकांवर कारवाई करा, असे निर्देश पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आज येथे संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. गणेशोत्सवात चाकरमान्यांसाठी ९४ एस. टी. बसेस सोडल्या आहेत. नागरिकांसाठी एस. टी. बसेस वेळेत उपलब्ध होतील, अशी व्यवस्था केली आहे. गणेशोत्सवात मुंबईहून कोल्हापूर, आजरा, चंदगड, गारगोटी येथे येणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. या दृष्टीने परिवहन महामंडळ व प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नियोजन करावे, असेही त्यांनी सांगितले..इंदूरच्या धर्तीवर ‘डीपीआर’ व्हावाखासदार शाहू महाराज म्हणाले, ‘शहराचा विकासासंदर्भातील ‘डीपीआर’ करण्यापूर्वी इंदूर शहरामध्ये ज्या पद्धतीने विकासाची कामे केली आहेत त्याचे अवलोकन करावे. प्रस्तावित उड्डाण पुलाला रत्नागिरीकडे जाणाऱ्या महामार्गाला जोडावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.