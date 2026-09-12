कोल्हापूर

Kolhapur 10 Km Flyover : तावडे हॉटेल ते गगनबावडा रस्‍त्‍यावर 13 हेक्टर जमिनीचे होणार संपादन, 2000 कोटी खर्च होणार; केंद्र सरकारला 15 दिवसांत उड्डाणपुलाचा प्रस्ताव!

Tawde Hotel to Phulewadi Flyover Route : कोल्हापुरात तावडे हॉटेल ते फुलेवाडी मार्गे गगनबावडा रोडपर्यंत १० किमीचा चारपदरी उड्डाणपूल प्रस्तावित आहे. सुमारे २ हजार कोटी खर्च असून १३ हेक्टर जमीन संपादन होणार आहे.
Kolhapur 10 Km Flyover Project Details

Kolhapur 10 Km Flyover Project Details

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : शहरासाठी प्रस्ता‍वित तावडे हॉटेल-फुलेवाडी रिंगरोड-गगनबावडा रस्‍ता अशा दहा किलोमीटरच्या उड्डाणपुलाबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पंधरा दिवसांत केंद्र सरकारला दिला (Kolhapur flyover Project) जाईल, असे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी येथे सांगितले. दरम्यान, १० कि.मी.च्या पुलासाठी १३ हेक्टर जमिनीचे संपादन होणार असून, सुमारे दोन हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहे, असे ‘मॅप्स ग्लोबल’चे तज्ज्ञ सल्लागार पी. जी. चौगुले यांनी सांगितले.

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