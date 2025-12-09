Kolhapur News : संच मान्यतेतील जाचक अटी रद्द न झाल्यास व्यापक आंदोलन; पाचशेहून अधिक शिक्षकांचे शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात धरणे

कोल्हापूर : संच मान्यतेमधील जाचक अटी दूर करा, अशी मागणी कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी केली. त्यांनी या मागणीकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी कोल्हापूर विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारात आज धरणे आंदोलन केले..शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मधील शिक्षक संच मान्यता ऑनलाईन करण्यात येणार आहे. त्यातील जाचक अटी रद्द करावी, या मागणीसाठी कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक आज शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारात जमले. त्यांनी याठिकाणी धरणे आंदोलन केले. .Teachers Protest: 'टीईटीविरोधात अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मूक मोर्चा'; शिक्षकांसह शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचाही आक्रोश...‘आमच्या मागण्या मान्य करा’, ‘संच मान्यतेमधील जाचक अटी दूर करा’, अशा मागण्यांच्या अनुषंगाने घोषणा दिल्या. यावेळी कोल्हापूर जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक संघाचे सरचिटणीस संजय मोरे, डीसीपीएस संघटनेचे प्रा. करणसिंह सरनोबत, महासंघाचे माजी कार्याध्यक्ष प्रा. अविनाश तळेकर, श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौस्तुभ गावडे यांनी मार्गदर्शन केले. त्यानंतर शिक्षण उपसंचालक प्रभावती कोळेकर यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. .वीस वर्षांवरील विद्यार्थी आणि एटीकेटी विद्यार्थी ग्राह्य धरण्यात यावेत. ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया फक्त महानगरामध्ये राबवावी, अशा मागण्या या निवेदनाद्वारे केल्या. प्रा. प्रशांत मेधावी यांनी शिक्षकांच्या समस्या मांडल्या..Teachers Protest: 'टीईटीविरोधात अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मूक मोर्चा'; शिक्षकांसह शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचाही आक्रोश...या आंदोलनात शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. अभिजित दुर्गी, उपाध्यक्ष प्रा. शिवाजीराव होडगे, अमर शेळके, अमित रेडेकर, प्रशांत मेधावी, व्ही. टी. कांबळे, सुनील भोसले, बी. के. मडीवाळ, आर. बी. गावडे, प्रकाश बोकडे, ऐश्वर्या पालकर, संध्या नागन्नावार, अमर चव्हाण आदींसह सुमारे पाचशे शिक्षक सहभागी झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.