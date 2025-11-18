कोल्हापूर

Kolhapur News: बदल्या–पदोन्नतीचा धडाका: कोल्हापूरातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांमुळे जिल्हा प्रशासनात नवा बदल.

Tehsildar Promotions in Kolhapur District: कोणाला कुठे नियुक्ती? तहसीलदार आणि नायब तहसीलदारांच्या नव्या बदल्यांचा सविस्तर आढावा.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर: जिल्ह्यातील पाच तहसीलदारांना उपजिल्हाधिकारी म्हणून पदोन्नती मिळाली, तर सहा नायब तहसीलदारांना तहसीलदार म्हणून पदोन्नती दिली गेली. यातील बहुतांश जणांची बदली जिल्ह्याबाहेर झाली असून, त्यांच्या जागी नवे अधिकारी आले आहेत.

