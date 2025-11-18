Kolhapur News: बदल्या–पदोन्नतीचा धडाका: कोल्हापूरातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांमुळे जिल्हा प्रशासनात नवा बदल.

कोल्हापूर: जिल्ह्यातील पाच तहसीलदारांना उपजिल्हाधिकारी म्हणून पदोन्नती मिळाली, तर सहा नायब तहसीलदारांना तहसीलदार म्हणून पदोन्नती दिली गेली. यातील बहुतांश जणांची बदली जिल्ह्याबाहेर झाली असून, त्यांच्या जागी नवे अधिकारी आले आहेत. .संजय गांधी निराधार योजना विभागातील तहसीलदार वनिता पवार यांना उपजिल्हाधिकारी म्हणून पदोन्नती मिळाली. त्यांची बदली सिंधुदुर्ग पुनर्वसन उपजिल्हाधिकारी म्हणून झाली. त्यांच्या जागी शुभांगी जाधव यांची नियुक्ती झाली आहे..Kolhapur Election: आजऱ्यात बदलणार राजकीय समीकरण; नगरपंचायत निवडणुकीत नेत्यांचे ‘सोयीचे’ राजकारण रंगात.विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी (शहर) प्रदीप उबाळे यांना उपजिल्हाधिकारीपदी पदोन्नती मिळाली असून, ते नागपूर भूसंपादन उपजिल्हाधिकारी झाले. त्यांच्या जागी महेंद्रकुमार आत्राम यांची नियुक्ती झाली आहे. गगनबावडा तहसीलदार बट्टू गोरे यांची उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणून पालघर येथे पदोन्नतीवर बदली झाली. .जिल्हा निवडणूक विभागातील तहसीलदार सुनील शेरखाने यांची पदोन्नतीवर विशेष भूसंपादन अधिकारी म्हणून बीड येथे बदली झाली. त्यांच्या जागी सीमा सोनवणे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सामान्य प्रशासन विभागातील तहसीलदार विजय पवार यांना उपजिल्हाधिकारीपदी पदोन्नती मिळाली असून, त्यांची नियुक्ती नागपूर येथे सारथी उपव्यवस्थापकीय संचालक म्हणून झाली आहे. त्यांच्या जागी नाथाजी सगट यांना नियुक्ती देण्यात आली..Kolhapur Election: आरक्षण लागले आणि उमेदवार मैदानात रातोरात बदलले प्रभागांतील फलक; सोशल मीडियावर घोषणांचा महापूर!.जिल्ह्याच्या विविध विभागांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या नायब तहसीलदारांनाही पदोन्नती देण्यात आली. यामध्ये रूपाली सूर्यवंशी या हातकणंगले येथे नायब तहसीलदार होत्या. त्यांची नियुक्ती गगनबावडा तहसीलदार म्हणून करण्यात आली. महसूल नायब तहसीलदार विपीन लोकरे यांना ठाणे जिल्हा करमणूक कर अधिकारी म्हणून पदोन्नती देण्यात आली. .गडहिंग्लज नायब तहसीलदार विष्णू बुटे यांची नियुक्ती पदोन्नतीवर सोलापूर जिल्ह्यातील मंद्रूप येथे अपर तहसीलदार म्हणून करण्यात आली. निवडणूक नायब तहसीलदार शिवाजी गवळी यांना तहसीलदार म्हणून नाशिक येथील पेठ येथे पदोन्नती देण्यात आली. भुदरगड येथील निवासी नायब तहसीलदार सचिन पाटील यांना पदोन्नती सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ येथे तहसीलदार म्हणून झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.