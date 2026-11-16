Kolhapur Tourism Development : 'पर्यटनस्थळ व्यवस्थापन'मधून कोल्हापूरला डावलले; सर्व प्रकारची पर्यटनस्थळे असूनही योजनेत समावेश नाही, जिल्ह्याला सापत्न वागणूक

कोल्हापूर : जागतिक बँकेचे अर्थसहाय्य असणाऱ्या पर्यटनस्थळ व्यवस्थापन संस्था स्थापन करण्याच्या योजनेतून जिल्ह्याला डावलले आहे. सर्व प्रकारची पर्यटनस्थळे असूनही या योजनेत जिल्ह्याचा समावेश (Kolhapur tourism development latest news) नाही. या उलट मोजकी पर्यटनस्थळे असणाऱ्या काही जिल्ह्यांचा यामध्ये समावेश केला आहे. शासनाने अशी सापत्न वागणूक दिल्यास जिल्ह्याचा पर्यटन विकास कसा होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..पर्यटनस्थळांचा विकास झाला तर या क्षेत्राचा विस्तार होईल, त्यातून रोजगार निर्मिती वाढेल, या अनुषंगाने शासनाने पर्यटनस्थळ व्यवस्थापन संस्था ही योजना बनवली आहे. या अंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, पुणे, धाराशिव, सोलापूर, सिंधुदुर्ग, अमरावती, चंद्रपूर या जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात समावेश करण्यात आला आहे. यातील अमरावती, सोलापूर, सिंधुदुर्ग, चंद्रपूर, धाराशिव या जिल्ह्यांत पर्यटनस्थळ व्यवस्थापन संस्था स्थापन करण्यात येणार आहेत. जागतिक बँकेचे अर्थसहाय्य असणाऱ्या महास्ट्राईक उपक्रमांतर्गत या संस्था स्थापन करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे या जिल्ह्यांमधील निश्चित केलेल्या पर्यटनस्थळाचे स्वतंत्र कार्यालय स्थापन करण्यात येणार आहे..Sugarcane Subsidy : ऊस उत्पादक आणि साखर कारखान्यांना मिळणार मोठा दिलासा? गाळप उसाला प्रतिटन 700 रुपये अनुदानाची मागणी, धनंजय महाडिकांनी घेतली अमित शहांची भेट.या संस्थेचे प्रशासन व व्यवस्थापन या संस्थेचे विश्वस्त मंडळ पाहणार आहेत. पर्यटनस्थळाच्या विकासाचा आराखडा बनवला जाणार आहे. शासकीय निधी, सीएसआर निधी, प्रायोजकत्व, देणग्या, भागिदारी, अनुदाने या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. पर्यटनस्थळे, पर्यटन सर्किट, पर्यटन क्लस्टर, संकलनाधारित पर्यटन उत्पादने यांचा विकास करण्यात येणार आहे. आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांची संख्या वाढवण्यासाठी टूर ऑपरेटर्स, ट्रॅव्हल एजन्सी, डेस्टिनेशन मॅनेजमेंट कंपन्या, विमान कंपन्या यांच्या साहाय्याने भागधारक, भागीदार यांच्यातील व्यवसायाला चालना दिली जाणार आहे. याव्यतिरिक्त तेथील पायाभूत सुविधांचा विकासही केला जाणार आहे. या योजनेत जिल्ह्याचा समावेश केलेला नाही..Sunil Tatkare Controversy : महायुतीत वादाची ठिणगी? दळवींच्या वक्तव्याशी शिवसेनेचा संबंध नाही, तटकरेंवरील टीकेनंतर एकनाथ शिंदेंनी दिली समज; उदय सामंत यांचं मोठं विधान.लोकप्रतिनिधींची अनास्थाकोल्हापुरात ऐतिहासिक, धार्मिक, वन, कृषी, वारसास्थळे यांच्यासह अन्य क्षेत्रांतील पर्यटनस्थळेही विपुल प्रमाणात आहेत. आजतागायत ही पर्यटनस्थळे विकसित करण्यासाठी राज्य शासनाकडून ठोस आणि दीर्घकालीन धोरण ठरवण्यात आले नाही. याचा तोटा जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासाला झाला. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींच्या अनास्थेमुळे या महत्त्वाकांक्षी योजनेतून जिल्ह्याला डावलले गेले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.