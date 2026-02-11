कोल्हापूर

Kolhapur tourism : कोल्हापुरात परदेशी पर्यटकांची संख्या रोडावली;पुरेशा सुविधांचा अभाव; जनजागृतीसह उदासीनता

Foreign tourists : महाराष्ट्रात परदेशी पर्यटकांची संख्या झपाट्याने वाढत असताना कोल्हापूर मात्र या वाढत्या प्रवाहापासून दूरच आहे. राज्यात २०२४ मध्ये ३.७०५ दशलक्ष परदेशी पर्यटकांनी भेट दिली.
शिवाजी यादव -सकाळ वृत्तसेवासकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : तीन वर्षांत भारतात येणाऱ्या परदेशी पर्यटकांच्या संख्येत जवळपास दुपटीने वाढ झाली आहे. ३.७०५ दशलक्ष परदेशी पर्यटक भारतात येतात. यातील १७ टक्के पर्यटक महाराष्ट्रातील विविध पर्यटनस्थळांना भेट दिली आहे. मात्र, या वाढत्या पर्यटन प्रवाहाचा कोल्हापूरला अपेक्षित लाभ मिळत नाही, हे वास्तव आहे. कोल्हापुरात परदेशी पर्यटन व्यवसायवाढीसाठी मोठी संधी असतानाही सर्वच पातळ्यांवरील उदासीनता झटकण्याची गरज आहे.

