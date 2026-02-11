Kolhapur tourism : कोल्हापुरात परदेशी पर्यटकांची संख्या रोडावली;पुरेशा सुविधांचा अभाव; जनजागृतीसह उदासीनता

कोल्हापूर : तीन वर्षांत भारतात येणाऱ्या परदेशी पर्यटकांच्या संख्येत जवळपास दुपटीने वाढ झाली आहे. ३.७०५ दशलक्ष परदेशी पर्यटक भारतात येतात. यातील १७ टक्के पर्यटक महाराष्ट्रातील विविध पर्यटनस्थळांना भेट दिली आहे. मात्र, या वाढत्या पर्यटन प्रवाहाचा कोल्हापूरला अपेक्षित लाभ मिळत नाही, हे वास्तव आहे. कोल्हापुरात परदेशी पर्यटन व्यवसायवाढीसाठी मोठी संधी असतानाही सर्वच पातळ्यांवरील उदासीनता झटकण्याची गरज आहे..केंद्रीय पर्यटन व संस्कृती मंत्रालयाने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात परदेशी पर्यटकांचा ओघ वाढत आहे. २०२२ मध्ये १.५१२ दशलक्ष, २०२३ मध्ये ३.३८८ दशलक्ष, तर २०२४ मध्ये ३.७०५ दशलक्ष परदेशी पर्यटकांनी महाराष्ट्राला भेट दिली. २०२४ मध्ये भारतात आलेल्या एकूण परदेशी पर्यटकांपैकी १७.६९ टक्के पर्यटकांनी महाराष्ट्राची निवड केली, त्यामुळे पर्यटनाच्या बाबतीत देशात महाराष्ट्राचा वाटा सर्वाधिक आहे..Medical Tourism : १६५ वर्षांची वैद्यकीय परंपरा; आता सांगली-मिरज जागतिक मेडिकल हब होणार का?.मात्र, कोल्हापूरला भेट देणाऱ्या परदेशी पर्यटकांच्या संख्येत १५ वर्षांपासून फारशी वाढ झालेली नाही. वर्षाला सुमारे अडीच ते तीन हजार परदेशी पर्यटक येत होते; आजही जवळपास तेवढीच संख्या नोंदवली जात आहे. राज्यात येणारे परदेशी पर्यटक प्रामुख्याने समुद्रकिनारे, वारसा स्थळे, धार्मिक स्थळे, ग्रामीण संस्कृती, जंगल पर्यटन, शेती व औद्योगिक पर्यटन यात रस दाखवतात. अजिंठा-वेरूळ, महाबळेश्वर पाहून अनेक पर्यटक गणपतीपुळे, मालवण, आचरामार्गे गोव्याकडे जातात. यापैकी सुमारे ४० टक्के पर्यटक कोल्हापूरमार्गे जात असतानाही, येथे थांबत नाहीत..कोल्हापूरच्या डोंगरदऱ्या, ऐतिहासिक वारसा, निसर्गसंपदा, ग्रामीण संस्कृती व शेतीतील वैशिष्ट्ये यांची माहिती काही प्रमाणात परदेशी पर्यटकांपर्यंत पोहोचली आहे. तथापि, पर्याप्त सुविधा नसल्यामुळे मुंबई-पुण्यातून जाणारे अनेक पर्यटक थेट कोकण किंवा गोव्याकडे वळतात. कोल्हापूर वाटेवर असूनही त्याचा अपेक्षित लाभ शहराला मिळत नाही..Kashmir Tourism: पर्यटक निसर्गसुंदर 'लढाधार'च्या प्रेमात; पंतप्रधान योजनेंतर्गत रस्त्यामुळे काश्मीरच्या दुर्गम भागात पोहोचणे शक्य.भारताला जागतिक पर्यटन नकाशावर ठळकपणे मांडण्यासाठी केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय विविध उपक्रम राबवत आहे. यात आंतरराष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शने, परदेशी टूर ऑपरेटर्स व सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्ससाठी सहली, रोड शो, तसेच भारतीय खाद्य महोत्सव यांचा समावेश आहे. या उपक्रमांत कोल्हापूर पर्यटनाचे प्रभावी सादरीकरण करण्यासाठी राज्य सरकार व भारतीय दूतावासांची मदत घेणे आवश्यक आहे. .कोल्हापूरमध्ये परदेशी पर्यटकांसाठी पाहण्यासारख्या अनेक गोष्टी आहेत. मात्र, दिल्ली, कोलकाता, कोची यांसारख्या शहरांशी जोडलेली थेट विमानसेवा गरजेची आहे. सध्या कोल्हापूरची विमानसेवा दिवसाआड असून काही वेळा विमाने रद्दही होतात. अंबाबाई मंदिरांकडे जाणारे मार्ग मोकळे असावेत, वाहनांना थेट प्रवेश मिळावा. ग्रामीण भागात दर्जेदार निवास व तारांकित हॉटेल्स वाढविल्यास परदेशी पर्यटकांची संख्या वाढू शकेल.- रवींद्र पोतदार,.संचालक, टुर्स अॅण्ड ट्रॅव्हल्स संघ हे करणे आवश्यक महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाची ग्रामीण भागातील रिसॉर्टस् परदेशी पर्यटकांसाठी सुसज्ज करणे कोल्हापूरच्या गुऱ्हाळ घरांची मॉडेल्स व गूळ निर्मितीची प्रात्यक्षिके इंग्रजीसह परदेशी भाषा बोलणारे प्रशिक्षित मार्गदर्शक वातानुकूलित व्हॅनिटी व्हॅन, आलिशान बस व चारचाकी वाहने सुरक्षित व सक्षम जंगल सफारी सुविधा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.