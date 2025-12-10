Kolhapur Tourists Fraud : एजंटांच्या रनिंग कमिशनच्या जाळ्यात पर्यटक अडकले; जादा भाडे, खराब वस्तू आणि फसवे दर्शनामुळे कोल्हापूरची प्रतिमा मलिन

कोल्हापूर : शहरात अंबाबाईच्या दर्शनासाठी देशभरातून भाविक येतात. रेल्वेस्थानकावर उतरताच त्यांना काही एजंट गाठतात. त्यांच्या दर्शनाची आणि निवासाची चांगली व्यवस्था करतो, असे सांगतात. त्यांना यात्री निवासात नेतात. .जेवणासाठी हॉटेल सुचवतात. देवीचे दर्शन घडवून आणतात. यातून ते यात्री निवास, हॉटेलवाले यांच्याकडून ‘रनिंग कमिशन’ घेतात. मात्र, या सगळ्यासाठी भाविक किंवा पर्यटकांना अव्वाच्या सव्वा पैसे द्यावे लागतात. यामुळे पर्यटकांची अक्षरशः लूट होते. यामुळे पर्यटकांच्या मनात कोल्हापूरची चुकीची प्रतिमा तयार होते..Kolhapur News : खासगी पार्किंगची मनमानी आणि स्वच्छतागृहातील विसंगत शुल्कामुळे पर्यटक बेहाल; महापालिकेने घेतला पाहिजे तात्काळ आढावा.रनिंग कमिशन म्हणजे काय?एजंट एखाद्या यात्री निवासात किंवा हॉटेलमध्ये पर्यटकांना सोडतो. त्याचे कमिशन त्याला मिळते. परत दुसऱ्या दिवशी एजंट त्या हॉटेलमध्ये किंवा यात्री निवासात जातो, तेच पर्यटक दुसऱ्या दिवशीही हॉटेलमध्ये थांबले आहेत का? ते पाहतो. त्यानंतर हॉटेल मालकाकडून दुसऱ्या दिवशीचेही कमिशन घेतो. याला रनिंग कमिशन म्हणतात. रनिंग कमिशनची अतिरिक्त रक्कम पर्यटकांकडूनच वसूल केली जाते..कोल्हापुरी ब्रँड बदनामकाही एजंट पर्यटकांना कोल्हापुरी चप्पल, गूळ, काकवी असे पदार्थ घेण्यासाठी विशिष्ट ठिकाणी नेतात. तेथे पर्यटकांनी खरेदी केल्यावर त्यांना याचे कमिशन मिळते. मात्र, या वस्तूंच्या किमती अधिक असतात; पण दर्जा सुमार असतो. अधिक पैसे देऊन खराब वस्तू मिळाल्यामुळे पर्यटकांची लूट तर होतेच; पण त्यामुळे कोल्हापुरी ब्रँड बदनाम होतो..Kolhapur News : सर्किट बेंच, तीर्थक्षेत्र आराखडे, नवी कार्यालये… काही कामे वेगात; पण आयटी पार्क, हद्दवाढ, क्रीडा संकुलाचा पत्ता नाही!.परजिल्ह्यांतील किंवा पराज्यांतून येणाऱ्या बहुतांशी पर्यटकांना स्थानिक ठिकाणांची माहिती नसते. त्याचा गैरफायदा रिक्षाचालक घेतात. त्यांनी मीटरनुसार पैसे घेणे अपेक्षित असते. मात्र, काही रिक्षाचालक प्रतिमाणसी ५० रुपये, ६० रुपये असे दर ठरवून घेतात. .विशेषत: संध्याकाळी असे प्रकार घडतात. काही रिक्षाचालक यात्री निवास मालकांचे एजंट म्हणून काम करतात. ते पर्यटकांना यात्री निवासात घेऊन जातात. त्याचे त्यांना कमिशन मिळते. एजंटला कमिशन द्यावे लागत असल्याने यात्री निवासाचे भाडेही अव्वाच्या सव्वा लावलेले असते. .मंदिराभोवतीच्या परिसरात गल्लोगल्ली यात्रीनिवास सुरू झाली आहेत. घरातील दोन खोल्या किंवा वरचा मजला भाविक, पर्यटक यांना दिला जातो. ‘होम स्टे’सारखी ही सुविधा असते. केवळ मंदिराच्या जवळ राहण्याची सोय होते, ही एकच बाब लक्षात घेऊन पर्यटक त्यांना भाडे देतात. .इथेही त्यांच्याकडून जे भाडे घेतले जाते, त्यामानाने त्यांना सुविधा मिळत नाहीत. याबाबतही पर्यटक नाराजी व्यक्त करतात. देशातील काही प्रसिद्ध देवस्थानांत दर्शनाच्या वेगवेगळ्या रांगा असतात. भाविक पैसे मोजून कमी वेळात ‘व्हीआयपी’ दर्शन घेतात. अंबाबाई मंदिरात मात्र दर्शनासाठी कोणतेही पैसे द्यावे लागत नाहीत, ही या तीर्थस्थानाची ख्याती आहे. .मात्र, काही एजंट मंदिराबाहेरच भाविकांना गाठतात. त्यांच्याकडून पैसे घेऊन त्यांना रांगेत उभे न राहता दर्शन करून आणतात. काही एजंटांनी तर यात्री निवासांबरोबर संगनमत करून ठेवले आहे. त्यातून त्यांना भाविक मिळतात. अशा पद्धतीने रिक्षाभाड्यांपासून ते राहण्याच्या सुविधेपर्यंत अनेक ठिकाणी पर्यटकांची लुटमार होते. .पर्यटकांना सोयी-सुविधा देण्याबरोबरच पर्यटन विकासासाठी आवश्यक असणारे वातावरणही शहरात विकसित करावे लागेल. यामध्ये पर्यटकांना आवश्यक सुविधा योग्य दरात उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. शहरातील सर्व व्यवसायिकांनी आणि नागरिकांनी पर्यटकांशी सौजन्याने वागणे आवश्यक आहे. तरच कोल्हापूरमध्ये पर्यटन व्यवसायाचा विस्तार होईल.- कृष्णराव माळी, पर्यटन अभ्यासक आणि मार्गदर्शक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.