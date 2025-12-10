कोल्हापूर

Kolhapur Tourists Fraud : एजंटांच्या रनिंग कमिशनच्या जाळ्यात पर्यटक अडकले; जादा भाडे, खराब वस्तू आणि फसवे दर्शनामुळे कोल्हापूरची प्रतिमा मलिन

Running Commission Scam : अंबाबाई मंदिरात मोफत दर्शन असूनही ‘व्हीआयपी दर्शन’च्या नावाखाली पैसे उकळणारे एजंट; पर्यटन तज्ज्ञांचा इशारा शहराच्या प्रतिष्ठेला मोठा धोका
Running Commission Scam

Running Commission Scam

sakal

ओंकार धर्माधिकारीसकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : शहरात अंबाबाईच्या दर्शनासाठी देशभरातून भाविक येतात. रेल्वेस्थानकावर उतरताच त्यांना काही एजंट गाठतात. त्यांच्या दर्शनाची आणि निवासाची चांगली व्यवस्था करतो, असे सांगतात. त्यांना यात्री निवासात नेतात.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Tourist
Tourists
Fraud case news
Amazing Tourist Place
kolhapur ambabai tempal
Tourism
tourist plane
financial exploitation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com