Kolhapur News : खासगी पार्किंगची मनमानी आणि स्वच्छतागृहातील विसंगत शुल्कामुळे पर्यटक बेहाल; महापालिकेने घेतला पाहिजे तात्काळ आढावा

कोल्हापूर : कोल्हापूरचे पर्यटन वाढले पाहिजे. त्यासाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यापासून ते तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा तयार करण्यापर्यंत प्रयत्न सुरू आहेत. असे असले तरी येणाऱ्या पर्यटकांकडून रोज होणारी अंदाजे तीन ते पाच लाखांची कर वसुली आहे. .त्यातील किती वसुली कायदेशीर आणि किती बेकायदेशीर, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पर्यटक कोल्हापुरात आल्यापासून वाहनांच्या पार्किंगपासून ते स्वच्छतागृहाच्या वापरापर्यंतचा कर भरावा लागतो. मात्र, त्याच्या तुलनेत होणाऱ्या गैरसोयी पाहता ही कर वसुली पर्यटकांसाठी मनस्तापाची बाब ठरत आहे..Kolhapur News: इतिहासाचा वारसा, पण विकास शून्य! पेठवडगावच्या नागरिकांना वाहतूक, पाणी, रस्ते आणि आराखड्याच्या समस्यांनी घेरलं.शहरात प्रवेश केल्यानंतर बहुतेक चारचाकी गाड्या श्री अंबाबाई मंदिर परिसरात पोहोचतात. बिंदू चौकातील महापालिकेचे अधिकृत पार्किंग येथे अंदाजे १५० गाड्या उभ्या राहू शकतात. जागा 'हाऊसफुल्ल' झाली की अनेकांना मंदिरापासून अर्धा ते एक किलोमीटर अंतरावर गाड्या पार्क कराव्या लागतात..शहरात सहा ठिकाणी खासगी जागांवर पार्किंग सुविधा सुरू आहे. खासगी जागेचा वापर व्यवसायासाठी होत असला तरी महापालिकेची परवानगी, सुरक्षेचे नियम, कायदा-सुव्यवस्थेची खबरदारी पाळली आहे का, यावर प्रश्नचिन्ह आहे. .Thane News: टिटवाळ्यात वाहनांचा अडथळा! बेशिस्त पार्किंगमुळे अपघाताचा धोका; महापालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष .देवी दर्शनानंतर पर्यटक रंकाळा उद्यानात जातात. येथे एका कंपनीचे खासगी स्वच्छतागृह आहे. त्याच्या वापरासाठी कधी पाच रुपये, कधी दहा रुपये, कधी महिलांकडून पैसे घेतले जातात, तर कधी मोफत प्रवेश दिला जातो, अशी विसंगत स्थिती आहे. .महापालिकेने ठरवलेल्या नियमांनुसार महिलांना आणि मुलांना मोफत, तर प्रौढांसाठी ५ रुपये शुल्क असताना १० रुपयांची वसुली म्हणजे लूटच. ही रक्कम शुल्लक म्हणून पर्यटक दुर्लक्ष करतात; पण हा पैसा कुठे जातो, याकडे महापालिकेने लक्ष न देणे ही गंभीर बाब आहे. .दृष्टिक्षेपात... कोल्हापूर दिवसाला येणारे पर्यटक -३० हजार ते १ लाखपार्किंग कराची वसुली - २ ते ३ लाख रुपये.महापालिकेचे अधिकृत पार्किंग सहा ठिकाणी आहेत. तेथे ४० रुपये पार्किंग कर आहे. खासगी पार्किंगची सुविधा देणारे त्यांच्या पद्धतीने भाडे घेतात. त्याची आमच्याकडे नोंद असतेच असे नाही. रंकाळ्यावरील बोट क्लब वार्षिक भाडे करारावर दिला होता. तो करार संपला आहे. - विलास साळोखे, इस्टेट अधिकारी, महापालिका कणेरी मठासारखी सुविधा महापालिकेला शक्य.कणेरी मठ परिसरात सुंदर ग्रामीण संस्कृती दर्शवणारे उद्यान आहे. येथे चारचाकीसाठी दहा रुपये कर आकारला जातो. मात्र, स्वच्छतागृहाची सुविधा मोफत आहे. दहा रुपये भरल्यानंतर येथे सुंदर दृश्ये, समृद्ध संस्कृती आणि मन रमवणारा परिसर अनुभवायला मिळतो. .कधी कर आकारला जातो, कधी घेतलाच जात नाही. एकंदरीत येथे पर्यटकांना चांगला अनुभव मिळतो. अशीच सुविधा महापालिकेच्या अनेक उद्यानांमध्ये उपलब्ध होऊ शकते. मात्र, महापालिकेने त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे.