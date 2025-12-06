कोल्हापूर

Kolhapur News : खासगी पार्किंगची मनमानी आणि स्वच्छतागृहातील विसंगत शुल्कामुळे पर्यटक बेहाल; महापालिकेने घेतला पाहिजे तात्काळ आढावा

Private Parking Spaces : पर्यटकांकडून रोज लाखोंचा कर आकारला जात असताना मूलभूत सोयींचा अभाव; मनमानी शुल्क वसुलीवर महापालिकेची अनास्था प्रश्नांकित
शिवाजी यादव
कोल्हापूर : कोल्हापूरचे पर्यटन वाढले पाहिजे. त्यासाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यापासून ते तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा तयार करण्यापर्यंत प्रयत्न सुरू आहेत. असे असले तरी येणाऱ्या पर्यटकांकडून रोज होणारी अंदाजे तीन ते पाच लाखांची कर वसुली आहे.

