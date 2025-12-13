Kolhapur Market Cess : एलबीटी हद्दपार झाला, मग मार्केट सेस का? कोल्हापूरच्या व्यापाऱ्यांचा सरकारवर दबाव वाढवण्याचा निर्धार

कोल्हापूर : एलबीटीप्रमाणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा (मार्केट) सेसदेखील हद्दपार करण्यासाठी शासनाला भाग पाडण्याचा निर्धार कोल्हापुरातील बैठकीत व्यापारी - व्यावसायिकांनी आज येथे केला. .कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज, दि कोल्हापूर ग्रेन मर्चंटस् असोसिएशन आणि चेंबर ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री अँड ट्रेडच्या (कॅमिट) पुढाकाराने राज्यातील व्यापाऱ्यांची ऑनलाईन बैठक घेण्यात आली..Kolhapur Traders Protest : दुहेरी कराचे सावट: ‘जीएसटीवर सेस कशासाठी?’ संतप्त व्यापाऱ्यांचा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दारात घोषणांनी दणाणलेला मोर्चा.पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी नागपूरमध्ये बोलाविलेल्या बैठकीचा आढावा ‘कॅमिट’चे चेअरमन मोहन गुरनानी यांनी घेतला. मार्केट सेस रद्द व्हावा, ही मागणी मान्य होत नाही तोपर्यंत व्यापाऱ्यांनी मागे हटू नये. संघटित प्रयत्न केल्यास मार्केट सेस नक्कीच हद्दपार होईल, असा विश्वास गुरनानी यांनी व्यक्त केला..‘कोल्हापूर चेंबर’चे अध्यक्ष संजय शेटे यांनी मार्केट सेस रद्द होण्यासाठी सर्वजण प्रयत्न करत आहोत. मार्केट कमिटी व्यापाऱ्यांकडे कोणत्या दृष्टिकोनातून बघते याचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे, असे सांगितले. ग्रेन मर्चंटस् असोसिएशनचे अध्यक्ष संजीव परीख यांनी मार्केट कमिटी प्लॉट ट्रान्स्फर फी ३२ टक्के प्लॉट व्हॅल्यू घेत असून ते पूर्णपणे चुकीचे आहे, असे सांगितले..Sangli Market : गली बाजार समितीत व्यापाऱ्यांचा बंद; मिरजसाठी स्वतंत्र समिती व सेस रद्द मागणी जोरात.‘कोल्हापूर चेंबर’चे सचिव अजित कोठारी यांनी महानगरपालिकेच्या गाळेधारकांच्या प्रश्नांबाबतही सरकारने लक्ष देऊन यातून मार्ग काढण्याची मागणी केली. ‘कॅमिट’च्या माध्यमातून राज्यात प्रत्येक तीन वर्षांनी दहा टक्के भाडेवाढ सुचवावी, असे सांगितले. .गाळेधारकांच्या पहिल्या भाड्यापेक्षा दुप्पट भाडेवाढ नको, अशी मागणी ‘कॅमिट’चे चेअरमन दिपेन अग्रवाल यांनी केली. व्यवसाय परवाना एकदा काढल्यानंतर दरवर्षी त्याचे नूतनीकरण होता कामा नये, असे सांगितले..बैठकीस राहुल नष्टे, कुमार अहुजा, वैभव सावर्डेकर, अमर क्षीरसागर, सुरेश लिंबेकर, अनिल धडाम, विजय कागले, किरण तपकीरे आदी प्रत्यक्षात, तर छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर, सांगली, बारामती, नांदेड, लातूरसह अन्य जिल्ह्यांतील व्यापारी ऑनलाइन उपस्थित होते. विवेक शेटे यांनी आभार मानले..कोण, काय म्हणाले?राज्य व्यापारी कृती समितीचे राजेंद्र भटिया ः जीएसटी असताना मार्केट सेसची काय गरज आहे. सेस रद्द होईपर्यंत लढा देऊ..सांगलीचे शरद शहा ः सेस रद्द करण्याच्या मागणीची मुख्यमंत्र्यांनी दखल घ्यावी.नाशिकचे पंकज लोंढा ः मार्केट कमिटी उपविधीमध्ये परस्पर बदल करत आहे. ते पूर्णपणे चुकीचे असून हे थांबवले पाहिजे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.