कोल्हापूर

Kolhapur Market Cess : एलबीटी हद्दपार झाला, मग मार्केट सेस का? कोल्हापूरच्या व्यापाऱ्यांचा सरकारवर दबाव वाढवण्याचा निर्धार

Agriculture Market Tax : जीएसटी लागू असताना कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा वेगळा सेस आकारणे म्हणजे दुहेरी कर आकारणी असून हा अन्याय तात्काळ थांबवावा, अशी ठाम भूमिका व्यापाऱ्यांनी मांडली.
Agriculture Market Tax

Agriculture Market Tax

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : एलबीटीप्रमाणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा (मार्केट) सेसदेखील हद्दपार करण्यासाठी शासनाला भाग पाडण्याचा निर्धार कोल्हापुरातील बैठकीत व्यापारी - व्यावसायिकांनी आज येथे केला.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Traders
tax
Agricultural crop
Agricultural market committee
Traders Agitation
agricultural dispute
Agricultural movement
market cap

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com