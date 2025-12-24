Kolhapur City : १५ वर्षे चर्चा, शून्य अंमलबजावणी; उड्डाणपूल कागदावरच, गुदमरतेय कोल्हापूरची वाहतूक कोंडीत

कोल्हापूर : शहरातील अधिकतर एका घरात किमान तीन वाहने, अरुंद रस्ते, बेशिस्त पार्किंग, वाहनांची वेगाने वाढणारी संख्या यातून निर्माण झालेल्या वाहतूक कोंडीच्या प्रश्नाने शहर घुसमटले आहे. ही समस्या सोडविण्यासाठी उड्डाणपूल आणि पादचारी भुयारी मार्गांची सातत्याने लोकप्रतिनिधी, प्रशासनाच्या पातळीवर चर्चा केली जाते; पण ते प्रत्यक्षात साकारण्याची कार्यवाही होत नसल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे वाहतूक कोंडीची समस्या दिवसागणिक गंभीर बनत असताना हे उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग कागदावरच आहेत.- संतोष मिठारी.शहरातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी २०१७ मध्ये तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी नागपूरच्या धर्तीवर कोल्हापूर शहराच्या वाहतुकीचे नियमन करण्यासाठी एकात्मिक वाहतूक व्यवस्थापन आराखडा तयार करा. .Kolhapur City : हद्दवाढीअभावी कोल्हापूरचा श्वास कोंडला; विकास, उत्पन्न आणि भवितव्य धोक्यात.भुयारी मार्ग, उड्डाणपूल अशा उपाययोजना करण्याची सूचना जिल्हा प्रशासनाला केली. त्यावर ताराराणी चौक ते दसरा चौक, महापालिका ते रंकाळा टॉवरपर्यंत उड्डाणपूल आणि खासबाग चौकात भुयारी मार्ग करण्याचा प्रस्ताव झाला; पण त्यासाठी शासनाकडून निधी मिळाला नसल्याने तो बारगळला. .शहरातून पुढे कोकण, गोव्याला जाणाऱ्या आणि तेथून येणाऱ्या वाहनांची संख्या लक्षात घेता तावडे हॉटेल, ताराराणी चौक, स्टेशन रोड, दसरा चौक ते शिवाजी पूल असा उड्डाणपुलाचा प्रस्ताव होता. त्यासाठी आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी पाठपुरावा केला. .Kolhapur City : दिव्याखाली अंधारच! शहरात रस्त्यांवरील प्रकाश अपुरा, ईईसीएलचे कंपनीचे दुर्लक्ष.मात्र, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाकडून (एनएचएआय) निधीचा प्रस्तावच पुढे सरकला नसल्याने कार्यवाही थांबली. यावर्षी खासदार श्रीमंत छत्रपती शाहू महाराज आणि आमदार अमल महाडिक यांच्या माध्यमातून पुन्हा या उड्डाणपुलाचा विषय पुढे आला आहे. त्यांनी केंद्रीय रस्ते विकासमंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे हा उड्डाणपूल करण्याची लेखी मागणी केली आहे. .त्यांनी या उड्डाणपुलाच्या बांधकामासाठी तत्त्वतः मंजुरी दिली. या पुलाच्या डिझाईनसह प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश फेब्रुवारीत त्यांनी कोल्हापुरात झालेल्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांना दिले. आता प्रत्यक्ष कार्यवाहीची प्रतीक्षा आहे..उपनगरांच्या विस्ताराचाविचार व्हावाशहरात टेंबलाईवाडी येथील एकमेव उड्डाणपूल आहे. तो रेल्वे मार्ग तेथून जात असल्याने केला आहे. तावडे हॉटेल ते शिवाजी पूल आणि रंकाळा बस स्टँड ते रंकाळा टॉवर जाऊळाचा गणपती मंदिरापर्यंत उड्डाणपुलाची आवश्यकता आहे. त्यासह पद्माराजे गर्ल्स हायस्कूल, न्यू महाद्वार रोड, गंगावेश चौक, खासबाग चौक येथे पादचारी भुयारी मार्गाची गरज आहे. .त्याबाबत १५ वर्षांत अनेकदा चर्चा झाल्या आहेत. या भुयारी मार्ग, उड्डाणपुलांसह आता उपनगरांचा झालेला विस्तार लक्षात घेता सायबर चौक ते साईमंदिर कळंबा नाका आणि कळंबा नाका ते नवीन वाशीनाका चिव्यांचा बाजारापर्यंत उड्डाणपूल होणे आवश्यक आहे..तर, वेळ वाचणार, घुसमट थांबणारशहरातून दोन-तीन राष्ट्रीय महामार्गाला कनेक्टिव्हिटी आहे. शहरातून होणारी आंतरराज्य वाहतूक, शहरात येणारे पर्यटक, भाविकांच्या वाहनांचे प्रमाण अधिक आहे. त्याने वारंवार शहरातील वाहतुकीचा खोळंबा होतो. त्यावर लोकप्रतिनिधींच्या प्रयत्नातून केंद्र सरकारच्या रस्ते विकास मंत्रालयाने तावडे हॉटेल ते शिवाजी पूल, असा खांबांवरील आणि चौपदरी उड्डाणपूल करण्याचा विचार केला आहे. .आकडेवारी दृष्टिक्षेपातशहराचे क्षेत्रफळ - ६६.८२ किलोमीटरलोकसंख्या - ५ लाख ४९ हजार २३६शहरालगतच्या गावांची लोकसंख्या - सुमारे २ लाखशहर, जिल्ह्यातील वाहने - १८ लाख ३७ हजार २८१तावडे हॉटेल ते शिवाजी पूल मार्गावर रोज धावणारी वाहने - सुमारे ५० हजार पर्यटक.भाविकांपाठोपाठ आणि आता सर्किट बेंचमुळे अन्य पाच जिल्ह्यांतील नागरिकांचे शहरात येण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्याने साहजिकच येथील वाहतुकीवर ताण आला आहे. सीपीआर चौक ते शिवाजी पुलापर्यंत जाताना ते रोज जाणवते. ते लक्षात घेऊन उड्डाणपुलांची निर्मिती करावी.- शिवानी साळोखे, जुना बुधवार पेठ.सद्य:स्थितीत प्रथम तावडे हॉटेल ते शिवाजी पूल आणि सीबीएस स्टँड ते राजारामपुरी रेल्वे फाटक याठिकाणी उड्डाणपूल करावा. सायबर चौकात वाहने आणि विद्यार्थ्यांची वर्दळ अधिक आहे. राजाराम कॉलेजकडून या चौकाकडे येणाऱ्या मार्गावर तीव्र उतार आहे. त्यावर उपाययोजना कराव्यात.- ऋतुराज माने, राजारामपुरी .टेंबलाईवाडी उड्डाणपूल पुढे बीएसएनएल चौकापर्यंत वाढविण्याची आवश्यकता होती. ताराराणी चौक ते शाहू टोल नाक्यापर्यंत उड्डाणपूल करण्याचा विचार व्हावा. विक्रमनगर येथील सिद्धेश्वर शाळा ते मार्केट यार्ड परिसराला जोडणारा उड्डाणपूल झाल्यास बऱ्यापैकी ताराराणी चौक मार्गावरील वाहतुकीचा ताण कमी होईल.- संजीवनी लोखंडे, विक्रमनगर .शहरातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. रस्ते रुंदीकरण होत नसल्याने त्यात भर पडत आहे. या वाहतूक कोंडीतून कोल्हापूरकरांची सुटका करण्यासाठी उड्डाणपूल आणि भुयारी मार्ग होणे आवश्यक आहे.- अभिजित भोईटे, .जुना बुधवार पेठ राजारामपुरीत वाहतुकीची आणि पार्किंगची मोठी समस्या आहे. मध्यवर्ती बसस्थानकापासून राजारामपुरी, परीख पूल, जनता बाजार चौक, राजेंद्रनगर, शिवाजी विद्यापीठ, सायबर चौकपर्यंत उड्डाणपूल किंवा अंडरपास होणे गरजेचे आहे.- सुनीता निपाणीकर, राजारामपुरी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 