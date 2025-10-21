Kolhapur Tragic Accident : स्कूटरचे पेट्रोल संपले, गाडी ढकलत आणताना मृत्यूने गाठले; एसटीच्या धडकेत एक जण ठार

Bus Scooter Accident Kolhapur : कोल्हापूर-गारगोटी राज्य महामार्गावर कात्यायनीजवळ पॉवर ग्रीड रोड परिसरात आल्यानंतर स्कूटरचे पेट्रोल संपले, ढकलत आणताना एसटीने समोरून धडक दिल्याने एकाचा मृत्यू झाला. सतीश लक्ष्मण धोंडफोडे (वय ५०, रा. आदिनाथनगर, कळंबा रोड, कोल्हापूर) असे त्यांचे नाव आहे. .दीपावली आणि अमावस्येच्या निमित्ताने सतीश धोंडफोडे हे पत्नी गीता यांना घेऊन स्कूटरवरून आदमापूर येथील बाळूमामा देवालयात दर्शनासाठी गेले होते. दर्शन घेऊन परतत असताना आज रात्री नऊच्या सुमारास हा अपघात झाला. अपघातानंतर नागरिकांनी सतीश यांना रुग्णवाहिकेमधून सीपीआर रुग्णालयात दाखल केले होते; मात्र उपचार सुरू होण्यापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले..घटनास्थळ व पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सतीश धोंडफोडे हे खासगी सुरक्षा रक्षक म्हणून नोकरी करत होते. ते आई, पत्नी आणि मुलासमवेत आदिनाथनगर येथे वास्तव्यास होते. दीपावली व अमावस्येनिमित्त पत्नी गीता यांना घेऊन बाळूमामा देवस्थान येथे दर्शनासाठी गेले होते.दर्शन घेऊन परत येत असताना कोल्हापूर–गारगोटी राज्य महामार्गावर पॉवर ग्रीडजवळ त्यांच्या स्कूटरमधील पेट्रोल संपले. त्यामुळे सतीश यांनी स्कूटर बाजूला लावण्याचा प्रयत्न केला. त्याचवेळी कोल्हापूरहून गारगोटीकडे जाणाऱ्या एसटीने त्यांना जोरदार धडक दिली..Kolhapur Drown Case : कोल्हापूर जिल्ह्यात चार जणांचा बुडून मृत्यू, ऐन दिवाळीत दुर्देवी घटना.या धडकेत सतीश बसच्या पुढील चाकाखाली सापडले व डोक्याला गंभीर दुखापत होऊन प्रचंड रक्तस्त्राव झाल्यामुळे त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. सतीश यांच्या मागे पत्नी, मुलगा व विवाहित मुलगी, असा परिवार आहे. करवीर पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला. रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू होते.कोल्हापूर–गारगोटी राज्य महामार्ग मृत्यूचा सापळाकोल्हापूर–गारगोटी राज्य महामार्गावर बेशिस्तपणे वाहन चालवल्यामुळे गेल्या दोन वर्षांत शंभरहून अधिक अपघाताच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामध्ये दहा जणांचा मृत्यू झाला असून, ५० हून अधिक जण गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यामुळे या राज्य महामार्गावरील वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.