कोल्हापूर

Kolhapur Tragic Accident : स्कूटरचे पेट्रोल संपले, गाडी ढकलत आणताना मृत्यूने गाठले; एसटीच्या धडकेत एक जण ठार

Road Accident News : स्कूटरचे पेट्रोल संपल्याने गाडी ढकलत आणणाऱ्या व्यक्तीस एसटी बसची जोरदार धडक बसून जागीच मृत्यू झाला. पोलिसांनी अपघाताची नोंद घेत तपास सुरू केला आहे.
Kolhapur Tragic Accident

स्कूटरचे पेट्रोल संपले, गाडी ढकलत आणताना मृत्यूने गाठले; एसटीच्या धडकेत एक जण ठार

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Bus Scooter Accident Kolhapur : कोल्हापूर-गारगोटी राज्य महामार्गावर कात्यायनीजवळ पॉवर ग्रीड रोड परिसरात आल्‍यानंतर स्कूटरचे पेट्रोल संपले, ढकलत आणताना एसटीने समोरून धडक दिल्याने एकाचा मृत्यू झाला. सतीश लक्ष्मण धोंडफोडे (वय ५०, रा. आदिनाथनगर, कळंबा रोड, कोल्हापूर) असे त्यांचे नाव आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
accident
accident news
accident death
bus accident
accident case
Accident Death News
kolhapur city
Bus accident in Maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com