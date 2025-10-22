कोल्हापूर

Kolhapur Tragic Diwali : दुर्दैवी! ऐन दिवाळीत अपघातांची मालिकाच, कोल्हापुरात एका दिवसात ४ जणांचा अपघाती मृत्यू

Accident In Kolhapur : दिवाळीसारख्या आनंदाच्या सणात कोल्हापुरात अपघातांची मालिका सुरू असून केवळ दोन दिवसांत चार जणांचा मृत्यू झाला आहे. सणाचा उत्साह क्षणात शोकात बदलला आहे.
Kolhapur Tragic Diwali

दिवाळीसारख्या आनंदाच्या सणात कोल्हापुरात अपघातांची मालिका सुरू असून केवळ दोन दिवसांत चार जणांचा मृत्यू झाला आहे.

Kolhapur Panhala Accident : पन्हाळा तालुक्यातील कळे येथे मोटारसायकल व टेंपोच्या अपघातात सुळे (ता. पन्हाळा) येथील प्रणव सर्जेराव पाटील (वय १८) या युवकाचा मृत्यू झाला. प्रणव व त्याचा मित्र (नाव समजले नाही) कळे येथे काही कामानिमित्त मोटारसायकलवरून येत होते.

