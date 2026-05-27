Kolhapur Flood Rescue : शाहूंच्या भूमीत क्रांतिकारी पाऊल! पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी सज्ज झाली देशातील पहिली तृतीयपंथीयांची आपत्ती व्यवस्थापन टीम, तुम्हीही कराल सॅल्यूट

कोल्हापूर : समाजातील प्रत्येक घटकाने आपत्तीच्या काळात मदतीसाठी पुढे यावे, या उद्देशाने कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनाने एक अनोखा आणि प्रेरणादायी उपक्रम हाती घेतला आहे. जिल्ह्यात देशातील पहिली तृतीयपंथीय आपत्ती व्यवस्थापन टीम तयार करण्यात येत असून, ही टीम आगामी पूरस्थितीत (Kolhapur flood rescue) बचावकार्य करण्यासाठी सज्ज होत आहे..जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी डॉ. प्रसाद संकपाळ यांच्या उपस्थितीत राजाराम तलाव परिसरात तृतीयपंथीयांसाठी विशेष पूर व्यवस्थापन प्रशिक्षण शिबिर आयोजित करण्यात आले..या उपक्रमात 'मैत्री' तृतीयपंथीय संघटनेच्या सदस्यांनी उत्साहाने सहभाग नोंदविला. दोन दिवसीय प्रशिक्षणादरम्यान सहभागी सदस्यांना मोटरबोट हाताळणी, पूरग्रस्तांना सुरक्षितस्थळी हलविणे, पाण्यात बुडालेल्या व्यक्तींना प्रथमोपचार देणे, आपत्कालीन बोट तयार करणे आणि तिचे व्यवस्थापन यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींचे प्रात्यक्षिकांसह प्रशिक्षण देण्यात आले..यामुळे तृतीयपंथीय सदस्यांना आपत्तीच्या काळात प्रत्यक्ष मदतकार्य करण्याचे कौशल्य प्राप्त होणार आहे. कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनाचा हा उपक्रम सामाजिक समावेशकतेचा आदर्श मानला जात असून, सर्व स्तरांतून त्याचे कौतुक होत आहे..मुख्य प्रवाहात अनेकदा दुर्लक्षित राहिलेला तृतीयपंथीय समाज आता आपत्ती व्यवस्थापनासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात सक्रिय भूमिका बजावणार असल्याने या उपक्रमाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे..दरवर्षी कोल्हापूर जिल्ह्यात उद्भवणाऱ्या पूरस्थितीत बचावकार्य, मदत केंद्रांचे व्यवस्थापन आणि नागरिकांना तातडीची मदत पुरविण्यात या विशेष टीमची महत्त्वपूर्ण भूमिका राहणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.