Jarange Patil Audio Clip : जरांगे-पाटील यांच्या व्हायरल ऑडिओ क्लिप प्रकरणाला मोठे वळण! मंत्री उदय सामंतांनी केली 'ही' मागणी, भाजपलाही खुलासा करण्याचं केलं आवाहन

कोल्हापूर : मनोज जरांगे-पाटील यांनी व्हायरल केलेल्या ऑडिओ क्लिपची उच्चस्तरीय चौकशी करून आवाजाची सत्यता तपासली पाहिजे, अशी मागणी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत (Manoj Jarange Patil viral audio clip controversy) केली. या प्रकरणाची एसआयटी चौकशी केली पाहिजे, अशी विनंती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली असल्याचे त्यांनी सांगितले..या क्लिपमध्ये भाजपशी संबंधित व्यक्ती असल्याचे सांगितले जात असून, भाजपने याबाबत खुलासा करावा, असे आवाहन मंत्री सामंत यांनी केले. त्यांनी येथे पत्रकारांशी संवाद साधला. चांगल्या पद्धतीने सुरू असलेले मराठा आंदोलन बदनाम करण्याचा किंवा ते चिरडण्याचा प्रयत्न झाला होता का? याची चौकशी झाली पाहिजे. व्हायरल केलेल्या या ऑडिओ क्लिपमध्ये खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचा उल्लेख करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार शिंदे यांची बदनामी करण्याचे षड्यंत्र रचले जात आहे..क्लिपमधील महिला नेमकी कोण आहे, तिचा भाजपशी काय संबंध आहे आणि या क्लिपमागे नेमके काय आहे, ते तपासातून स्पष्ट झाले पाहिजे, अशी विनंती मुख्यमंत्री फडणवीस यांना केली असल्याचे मंत्री सामंत यांनी सांगितले..Gokul Election Results Mahayuti Meeting : 29 ऑक्टोबरला 'गोकुळ'च्या अध्यक्षपदाची निवड! त्याआधी 28 ऑक्टोबरला महायुतीची होणार महत्त्वाची बैठक; काय येणार समोर?.आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाहीजरांगे-पाटील आमच्याबद्दल बोलत असले, तरी त्यांच्या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, असे मंत्री सामंत यांनी स्पष्ट केले. आमचे नेते एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला न्याय देण्याचे काम केले. अनेक धडाडीचे निर्णय घेतले. त्यामुळे त्यांची आणि शिवसेनेची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न केला जातोय, असे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.