कोल्हापूर

Jarange Patil Audio Clip : जरांगे-पाटील यांच्या व्हायरल ऑडिओ क्लिप प्रकरणाला मोठे वळण! मंत्री उदय सामंतांनी केली 'ही' मागणी, भाजपलाही खुलासा करण्याचं केलं आवाहन

Uday Samant Demands SIT Probe Into Viral Audio Clip : क्लिपमधील महिला नेमकी कोण आहे, तिचा भाजपशी काय संबंध आहे आणि या क्लिपमागे नेमके काय आहे, ते तपासातून स्पष्ट झाले पाहिजे.
Uday Samant demands SIT probe into viral audio clip

Uday Samant demands SIT probe into viral audio clip

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : मनोज जरांगे-पाटील यांनी व्हायरल केलेल्या ऑडिओ क्लिपची उच्चस्तरीय चौकशी करून आवाजाची सत्यता तपासली पाहिजे, अशी मागणी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत (Manoj Jarange Patil viral audio clip controversy) केली. या प्रकरणाची एसआयटी चौकशी केली पाहिजे, अशी विनंती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

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