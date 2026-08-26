कोल्हापूर

Kolhapur Oxygen Cylinder Blast: स्फोटाने उद्यमनगर हादरले; आगीत सिलिंडर फुटून भडका; कारखान्याचे शेड उद्‌ध्वस्त

Factory Shed Damaged After Fire and Blast: कोल्हापूरच्या शिवाजी उद्यमनगरातील उचगावकर आयर्न वर्क्समध्ये आग लागल्यानंतर ऑक्सिजन सिलिंडरचा स्फोट झाला.
Kolhapur Oxygen Cylinder Blast

Kolhapur Oxygen Cylinder Blast

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सकाळ वृत्तसेवा
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कोल्हापूर: शिवाजी उद्यमनगर येथील उचगावकर आयर्न वर्क्समध्ये आज सायंकाळी पावणेसातच्या सुमारास झालेल्या ऑक्सिजन सिलिंडरच्या स्फोटाने परिसर हादरून गेला. यात कारखान्याचे पत्र्याचे शेड उडून त्याचा चक्काचूर झाला. कामगारांची सुटी झाल्यानंतर काही वेळातच हा प्रकार घडल्याने मोठी दुर्घटना टळली.

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