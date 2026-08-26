कोल्हापूर: शिवाजी उद्यमनगर येथील उचगावकर आयर्न वर्क्समध्ये आज सायंकाळी पावणेसातच्या सुमारास झालेल्या ऑक्सिजन सिलिंडरच्या स्फोटाने परिसर हादरून गेला. यात कारखान्याचे पत्र्याचे शेड उडून त्याचा चक्काचूर झाला. कामगारांची सुटी झाल्यानंतर काही वेळातच हा प्रकार घडल्याने मोठी दुर्घटना टळली..प्राथमिक अंदाजानुसार, शॉर्टसर्किटने आग लागली. त्यानंतर तेथील ऑक्सिजन सिलिंडरचा स्फोट झाल्याचे सांगण्यात आले. नुकसानीचा आकडा समजू शकलेला नाही. या कारखान्यात पुढील बाजूला शोरूम, तर मागील बाजूला बांधकामासाठी लागणारे मिक्सर व अन्य साहित्याची निर्मिती होते. सायंकाळी सहानंतर कारखान्यातील कामगार निघून गेल्यानंतर कारखाना बंद करण्यात आला. बाहेरील कार्यालयात काही कर्मचारी होते..Gold Rate Today: सोन्याच्या दराबाबत मोठी अपडेट! आज तुमच्या शहरात किती रुपयांना मिळतंय 22 कॅरेट सोनं?.इमारतीच्या पिछाडीस असलेल्या शेडची उंची किमान चाळीस फुटांपेक्षा जास्त होती. साधारण पावणेसातच्या सुमारास शेडमध्ये प्रचंड मोठा आवाज झाला. सुरुवातीला फटाके उडाल्याचे समजून दुर्लक्ष करण्यात आले; पण काही क्षणात शेडवरील व मागील बाजूस असलेले सिमेंटचे पत्रे धडाधड उडून खाली कोसळले. सिलिंडरचा स्फोट होऊन आग लागली. एका सिलिंडरचे दोन तुकडे झाले. अर्धा भाग कारखान्याच्या मागील बाजूस कोसळला. तेथे लावलेल्या एका दुचाकीवर पत्रे पडल्याने नुकसान झाले. कार्यालयाचेही छत कोसळले. शेजारील प्रिंटिंग प्रेसचेही काही पत्रे फुटले..सिलिंडरमध्ये गॅसचे प्रमाण कमी असल्याने आगीने रौद्र रूप घेतले नाही. महापालिकेच्या अग्निशामक दलाचे दोन बंब तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. जवानांनी संपूर्ण शेडवर पाण्याचा मारा करत नियंत्रण मिळविले.मालकांना धक्कायाच परिसरात राहात असलेले कारखान्याचे मालक संजय अंगडी व त्यांची मुले रोहन व केतन घटनास्थळी आले. त्यांनी कारखान्याची पाहणी केल्यानंतर त्यांना प्रचंड धक्का बसला. त्यांनी हा प्रकार शार्टसर्किटने झाल्याचे सांगितले..कामगार गेले आणि स्फोटया कारखान्यात सात ते आठ कामगार काम करतात. आज नेहमीप्रमाणे कारखान्यात वेल्डिंग आणि जोडणीची कामे दिवसभर सुरू होती. सायंकाळी सहा वाजता कामगारांची सुटी होते. त्यानंतर अर्ध्या ते पाऊण तासात स्फोट झाला. स्फोटानंतर लागलेल्या आगीचे स्वरूप तीव्र नव्हते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी कारखान्यातील आगीवर नियंत्रण मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू केला. त्याचवेळी पुन्हा स्फोट झाला..Sandeep Deshpande : "मराठी सण गुजरात्यांच्या हातात, याला जबाबदार लालबागचा राजा मंडळ", संदीप देशपांडेंची टीका.वीज वाहिनी तुटलीस्फोटाचा आवाज किमान एक किलोमीटर दूरवर पोहोचला. आतषबाजी सुरू असल्याचा समज झाल्याने त्याकडे दुर्लक्ष झाले; पण माहिती मिळताच लोकांनी या परिसरात गर्दी केली. स्फोटाने वीज तारा तुटल्याने परिसरातील वीज पुरवठाही खंडित झाला.सिलिंडरचे दोन तुकडेकारखान्यात व्यापारी कारणासाठी वापरलेल्या गॅससह ऑक्सिजन सिलिंडरचा वापर केला जातो. स्फोटाने यातील एक ऑक्सिजन सिलिंडर फुटून त्याचे दोन तुकडे झाले. एक तुकडा हवेत उडून थेट कारखान्याच्या मागील बाजूला असलेल्या रस्त्यावर पडला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.