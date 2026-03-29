Kolhapur Tunnel Project : कोल्हापुरात भुयारी मार्ग होणार, शिवाजी स्टेडियम ते अंबाबाई मंदिरापर्यंत असणार भुयारी मार्ग

Kolhapur underground road : 'छत्रपती शिवाजी स्टेडियमचे नूतनीकरण करून तेथून अंबाबाई मंदिरापर्यंत भुयारी मार्ग केला जाणार आहे. स्टेडियमच्या तळघरात पार्किंग करून तेथून अंबाबाई मंदिरात जाण्यासाठी भुयारी मार्गाचा वापर केला जाईल. याबाबतचा आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू झाल्याची माहिती राज्य नियोजन मंडळाचे कार्याध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली..आमदार क्षीरसागर म्हणाले, 'आगामी काळात कोल्हापूर 'मॉडेल हब' म्हणून ओळखले जाईल, अशा पद्धतीने कोल्हापूर शहराची प्रगती होणार आहे. करवीर निवासिनी अंबाबाई मंदिर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यामध्ये अनेक मुद्दे पुढे आले आहेत. हा आराखडा प्रत्यक्षात अंमलात आणताना प्रकल्पाच्या रकमेपेक्षा भूसंपादनासाठीच अधिक खर्च होत आहे. त्यामुळे हा खर्च चुकीच्या पद्धतीने होत असल्यामुळे पर्याय शोधण्यात आले आहेत. यातूनच छत्रपती शिवाजी स्टेडियमचे नूतनीकरण करण्याचा निर्णय पुढे आला. स्टेडियमची जागा मोठी आहे. तेथे मोठे स्टेडियम उभा राहणार आहे. याच स्टेडियमच्या तळघरात पार्किंगची व्यवस्था होईल. यामुळे अंबाबाई मंदिरात येणाऱ्या भाविकांच्या पार्किंगचा प्रश्न निकाली निघू शकतो..स्टेडियमच्या पार्किंग मधूनच थेट अंबाबाई मंदिरापर्यंत भुयारी मार्ग केला जाईल. हे अंतर खूपच कमी आहे. ज्या पद्धतीने इतर देशात, राज्यात, मुंबईत भुयारी मार्गाद्वारे अनेक प्रकल्प उभारले आहेत त्याच धर्तीवर भुयारी मार्गातूनच पुढे जाऊन अंबाबाईचे दर्शन घेता येईल. यातून भाविकांची सुरक्षा वाढेल. पार्किंगचा प्रश्न निकाली निघेल. पर्यायाने छत्रपती शिवाजी स्टेडियमचा कायापालट होईल.'.'भुयारी मार्ग कोठून कसा असेल, त्याचे 'इन' आणि 'आऊट' कोठे असेल या सर्वांचे संदर्भ घेऊन त्याचा आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे. येथे तीर्थक्षेत्र विकास योजनेत भूसंपादनाचा पूर्ण खर्च वाचणार आहे. तो भुयारी मार्ग अधिक दर्जेदार करण्यासाठी वापरता येणार आहे. भविष्यात त्याचा चांगला उपयोग होईल..Kolhapur Ambabi Temple : पायाभूत सुविधांवर वाढता ताण; बाजारपेठांच्या विकासासोबत मास्टर 'प्लॅनची' ही गरज .भुयारी मार्गात येणाऱ्या ड्रेनेज, पिण्याच्या पाईप लाईन बाजूला करण्यासाठी अत्याधुनिक साहित्यांचा उपयोग केला जाईल. इतर राज्यात ज्या पद्धतीने मेट्रोचे प्रकल्प झाले आहेत, त्याच पद्धतीने या स्टेडियमचा कायापालट करून भुयारी मार्ग सुद्धा करता येणे शक्य आहे. स्टेडियमचा कायापालट झाल्यामुळे तेथेही अनेक खेळाडू तयार होण्यास मदत होणार असल्याचेही आमदार क्षीरसागर यांनी सांगितले.