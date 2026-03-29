Kolhapur Tunnel Project : कोल्हापुरात भुयारी मार्ग होणार, शिवाजी स्टेडियम ते अंबाबाई मंदिरापर्यंत असणार भुयारी मार्ग

Kolhapur development news : कोल्हापूर शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी शिवाजी स्टेडियम ते अंबाबाई मंदिरापर्यंत भुयारी मार्ग उभारण्याचा मोठा प्रकल्प प्रस्तावित आहे.
Shivaji Stadium to Mahalaxmi Temple tunnel Kolhapur news

Sandeep Shirguppe
Kolhapur underground road : ‘छत्रपती शिवाजी स्टेडियमचे नूतनीकरण करून तेथून अंबाबाई मंदिरापर्यंत भुयारी मार्ग केला जाणार आहे. स्टेडियमच्या तळघरात पार्किंग करून तेथून अंबाबाई मंदिरात जाण्यासाठी भुयारी मार्गाचा वापर केला जाईल. याबाबतचा आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू झाल्याची माहिती राज्य नियोजन मंडळाचे कार्याध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

Related Stories

No stories found.