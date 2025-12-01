कोल्हापूर

Kolhapur Crime : कोल्हापुरात खांबाला बांधलेल्या अवस्थेत आढळला तरुणाचा मृतदेह; वायरने गळा आवळून केला खून

Young Man Found Dead Near Kolhapur Stadium : कोल्हापूरमध्ये ३०-३५ वयोगटातील तरुणाचा मृतदेह खांबाला बांधलेल्या अवस्थेत मिळाला. वायर गळ्याभोवती गुंडाळलेली होती. पोलिसांकडून ओळख पटवण्याचे काम सुरू आहे.
गौरव डोंगरे
कोल्हापूर : येथील विश्व पंढरी ते ऑफिस स्टेडियम (Kolhapur Stadium Road) या मार्गावर एका खांबाला बांधलेल्या अवस्थेत तरुणाचा मृतदेह मिळून आला. मध्यरात्रीच्या सुमारास हा प्रकार घडल्याचा अंदाज आहे. 30 ते 35 वयोगटातील तरुणाचा हा मृतदेह असून त्याची ओळख पटवण्याचे काम सुरू आहे.

