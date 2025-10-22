कोल्हापूर

Kolhapur Buffalo Road Show : कोल्हापुरात अनोखा रोड शो, Yamaha च्या मागे म्हशी पळवण्याची परंपरा; नटलेल्या म्हशी बघून तुम्हीही म्हणाल, 'सुंदरी सुदंरी...'

Kolhapur Buffalo Race : कोल्हापुरातील अनोखी परंपरा पाहून सर्वजण थक्क! यामाहाच्या मागे नटलेल्या म्हशींचा रोड शो, गावात उत्साहाचं वातावरण. पारंपरिक आणि आधुनिकतेचा सुंदर संगम पाहून तुम्हीही म्हणाल, वाह कोल्हापूर!
Kolhapur Buffalo Road Show

कोल्हापुरातील अनोखी परंपरा पाहून सर्वजण थक्क! यामाहाच्या मागे नटलेल्या म्हशींचा रोड शो, गावात उत्साहाचं वातावरण...

Buffaloes Behind Yamaha : रंगवलेली शिंगे, गळ्यात बांधलेली घुंगरं, मण्यांची झुल व फुलांचा हार घालून सजविलेल्या म्हशींचा रोड शो आज (ता. २२) संपन्न झाला. शहरातील पंचगंगा नदी घाट, कसबा बावड्यातील भाजी मार्केट व गवळी गल्लीत म्हशी पळवण्याचा थरारक अनुभव पहायला मिळतो. दिवाळी पाडव्याला म्हशींना सजवून त्यांचा रोड शो करण्याची परंपरा आजही जोपासली गेली आहे.

