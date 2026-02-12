कोल्हापूर

Urban Economic Zone : कोल्हापूरला ‘शहर आर्थिक क्षेत्रा’त स्थान देण्याची ग्वाही; पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या निधीची शक्यता

Budget : केंद्र सरकारच्या नव्या अर्थसंकल्पात दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकाच्या शहरांच्या विकासासाठी ‘शहर आर्थिक क्षेत्र’ ही महत्त्वाकांक्षी संकल्पना जाहीर करण्यात आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : जिल्ह्यातील आंगणवाडी, माध्यमिक शाळा यांच्या दुरुस्तीसाठी गेल्यावर्षीपेक्षा १२८ टक्के जास्त निधीची तरतूद केली आहे, तर ४० प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या दुरुस्तीसाठी १६ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. शाळा आणि आरोग्य केंद्रांना अच्छे दिन येणार आहेत. आज झालेल्या नियोजन समितीच्या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले.

