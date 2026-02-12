Urban Economic Zone : कोल्हापूरला ‘शहर आर्थिक क्षेत्रा’त स्थान देण्याची ग्वाही; पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या निधीची शक्यता

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील आंगणवाडी, माध्यमिक शाळा यांच्या दुरुस्तीसाठी गेल्यावर्षीपेक्षा १२८ टक्के जास्त निधीची तरतूद केली आहे, तर ४० प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या दुरुस्तीसाठी १६ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. शाळा आणि आरोग्य केंद्रांना अच्छे दिन येणार आहेत. आज झालेल्या नियोजन समितीच्या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले..सहपालकमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या, ‘मंजूर निधी मार्चअखेर पूर्णपणे खर्च करा. अतिरिक्त निधीची आवश्यकता असलेल्या विभागांनी प्रस्ताव सादर करावेत. त्यासाठी राज्य पातळीवर पाठपुरावा करू. मंदिर विकास आराखडा, शाहू स्मारक तसेच बसेससाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही.’ .Premium|74th Constitutional Amendment : महापालिका निवडणुकीनंतरचा खरा प्रश्न: शहर कसे घडवायचे?.परवानगी घेऊन वाघ आणापालकमंत्री आबिटकर म्हणाले, ‘सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पामध्ये तीन वाघ सोडले आहेत. याचा भाग शाहूवाडी तालुक्यात येतो. सध्या वन्य प्राण्यांचे हल्ले वाढत आहेत. ते लक्षात घेऊन स्थानिक प्रशासन, लोकप्रतिनिधी यांची परवानगी घेऊनच भविष्यात येथे वाघ व अन्य वन्यजीव आणावेत. दाजीपूर अभयारण्य किंवा अन्य वनक्षेत्र म्हणजे डंपिंग ग्राऊंड नाही.’.सहा नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रेबैठकीत जिल्ह्यात सहा नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या बांधकामासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यास समितीने मंजुरी दिली. यामध्ये निलेवाडी (हातकणंगले), टाकळीवाडी व संभाजीपूर (शिरोळ), कांडगाव (करवीर), बेलेवाडी काळम्मा (कागल) आणि मळगे बु. (कागल) यांचा समावेश आहे..Kolhapur Election : सत्तेत असू वा नसू, कोल्हापूरच्या विकासासाठी अखंड झटणारच; रस्ते, पाणी आणि स्वच्छतेचा ठोस अजेंडा – व्ही. बी. पाटील.सहा ‘क’ वर्ग नवीन तीर्थक्षेत्र‘क’ वर्ग तीर्थक्षेत्रांमध्ये नव्याने सहा यात्रास्थळांचा समावेश करण्यास मान्यता देण्यात आली. यामध्ये हालसिद्धनाथ मंदिर इस्पुर्ली, राम मंदिर वळीवडे, केदारलिंग मंदिर कडगाव, महादेव मंदिर देवर्डे, विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर शिंदेवाडी मा., मल्लनाथ मंदिर कानूर खुर्द तसेच मुरिसिद्धेश्वर बिरदेव मंदिर हसुर चप्पू या ठिकाणांचा समावेश आहे..नावीन्यपूर्ण योजना कोल्हापूर शहरातील रहिवासी भागाचा सिटी सर्वे व प्रॉपर्टी कार्ड तयार करणे, हुपरी नगरपरिषद हद्दीतील विस्तारित क्षेत्राची मोजणी करणे..गारगोटीत घनकचरा प्रकल्प उभारणार पालकमंत्री सरपंच गौरव अभियानांतर्गत जिल्ह्यातील सरपंच व उपसरपंच यांचे एक दिवसाचे प्रशिक्षण व अभ्यास दौऱ्याचे आयोजन जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांची इस्रो सहल विज्ञान प्रयोगशाळा प्रदर्शन व आकाश निरीक्षण संकल्पना राबवणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.