कोल्हापूर

Kolhapur vote : सर्वांत लहान नगरसेविका ते अनवाणी प्रचाराचा संघर्ष; मतमोजणी केंद्रातील मानवी कथा

Tension and Celebration : गांधी मैदान मतमोजणी केंद्रावर दिवसभर तणाव आणि उत्सुकतेचे वातावरण, कमी मतांच्या फरकाने निकाल; फेर मतमोजणीने वाढली अस्वस्थता विजयामागील संघर्ष, त्याग आणि भावनिक क्षणांचा प्रत्यय
Candidates and supporters react emotionally during vote counting at Gandhi Maidan centre in Kolhapur.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : विजयाचा आनंद, निकालाची उत्सुकता आणि पराभवाचे शल्य अशा संमिश्र भावना गांधी मैदान मतमोजणी केंद्रावर दिवसभर अनुभवायला मिळाल्या. या केंद्रावर तीन प्रभागांची मतमोजणी झाली. बहुतांश वेळेस वातावरण शांत आणि शिस्तबद्ध होते. काही अपवादात्मक क्षण वगळता मतमोजणी प्रक्रिया सुरळीत झाली.

