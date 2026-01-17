Kolhapur vote : सर्वांत लहान नगरसेविका ते अनवाणी प्रचाराचा संघर्ष; मतमोजणी केंद्रातील मानवी कथा

कोल्हापूर : विजयाचा आनंद, निकालाची उत्सुकता आणि पराभवाचे शल्य अशा संमिश्र भावना गांधी मैदान मतमोजणी केंद्रावर दिवसभर अनुभवायला मिळाल्या. या केंद्रावर तीन प्रभागांची मतमोजणी झाली. बहुतांश वेळेस वातावरण शांत आणि शिस्तबद्ध होते. काही अपवादात्मक क्षण वगळता मतमोजणी प्रक्रिया सुरळीत झाली..सकाळपासूनच उमेदवारांसह कार्यकर्त्यांमध्ये निकालाबाबत प्रचंड उत्सुकता दिसून येत होती. वातावरण गंभीर व तणावपूर्ण होते. अनेक ठिकाणी कार्यकर्ते आकडेमोड करण्यात गुंतले होते. विजयाची खात्री होताच उमेदवारांसह कार्यकर्त्यांचा केंद्राबाहेर जल्लोष सुरू झाला..Kolhapur News: कोल्हापुरात 'महाडिक' पॅटर्न, महायुतीचा दणदणीत विजय गुलाल उधळत जल्लोष | Sakal News.मानसी सर्वांत लहान वयाची नगरसेवकप्रभाग क्रमांक १९ (ब) मधून मानसी सतीश लोळगे हिने नजीकची प्रतिस्पर्धी उमेदवार शुभांगी पोवार यांचा ९७५ मतांनी पराभव करीत नव्या सभागृहात सर्वांत लहान वयाची युवती म्हणून प्रवेश केला. त्या व्यवसायाने वकील आहेत. त्यांना वडील माजी नगरसेवक सतीश लोळगे यांचा राजकीय वारसा लाभला..चव्हाण यांना अश्रू अनावरकाँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी नगरसेवक सचिन चव्हाण यांच्या पत्नी जयश्री यांनी नजीकच्या प्रतिस्पर्धी उमेदवार यशोदा मोहिते यांचा पराभव केला. पत्नीच्या विजयापेक्षा पॅनेलमधील इतर उमेदवार कमी फरकाने पराभूत झाले. याचे शल्य त्यांना राहिले..Kolhapur Election : स्वबळावर लढले, लोकशाही जपली; बलाढ्य पक्षांपुढेही अपक्ष, स्थानिक कार्यकर्त्यांचा ठाम प्रयत्न.फेर मतमोजणीची मागणी अन् तणावप्रभाग क्रमांक १९ (अ) मध्ये काँग्रेसचे दुर्वास कदम अवघ्या ४१ मतांनी विजयी झाल्याचे केंद्राध्यक्षांनी जाहीर केले. त्यावर आक्षेप घेत नजीकचे प्रतिस्पर्धी राहुल चिकोडे यांचे प्रतिनिधी व वकिलांनी फेर मतमोजणीची मागणी केली. त्यामुळे कदम यांच्या कार्यकर्त्यांची अस्वस्थता वाढली. .त्यात काही काळ कदम व चिकोडे यांच्या प्रतिनिधींमध्ये किरकोळ वादावादी झाली. हे पाहिल्यानंतर कदम यांचे कार्यकर्ते आक्रमक झाले. यादरम्यान केंद्राध्यक्षांनी ईव्हीएम मशीनमधील आकडेवारीची पडताळणी करून दाखवली. त्यासोबतच पोस्टल मतदानही पुन्हा समोरासमोर मोजून दाखवले. यात कदम यांना २० अधिक २० आणि दोन अशी एकूण ४२ मते मिळाली..आता पायात चप्पल घालणारप्रभाग क्रमांक १०(ब) मधून अर्चना कोराणे विजयी झाल्यानंतर मतमोजणी केंद्राबाहेरील मंडपात अनवाणी बसल्या होत्या. त्या अनवाणी सर्वत्र वावरत असल्याने अनेकांनी त्यांना ‘पण’ केले होते का? अशी विचारणाही केली. .त्यावर त्या म्हणाल्या, विजयासाठी हे पण केले नव्हते. प्रचारासाठी प्रभागातील प्रत्येक घरात मतदारांची भेट घेताना अनेक वेळा पायातील चप्पल काढावे आणि घालावे लागत होते. त्यात वेळ जात होता. त्यामुळे दीड महिन्यापासून पायात चप्पलच घातले नाही. आता चप्पल घालणार, असा त्यांनी खुलासा केला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.