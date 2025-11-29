कोल्हापूर

Kolhapur voter list errors : कोल्हापूरात मतदार यादीतून नावे ‘डिलिट’; नागरिक संतप्त, चारही कार्यालयांत ७० हरकतींचा धडाका

Rising Complaints Over Deleted Names : चुकीच्या प्रभागातील मतदार यादीत नाव गेल्याच्या तक्रारी अजूनही दाखल होत आहेत. आता मतदार यादीत पूर्वी नाव होते; पण आता कोणत्याच प्रभागात नाव नसल्याचे म्हणजे नावच ‘डिलिट’ झाल्याच्या तक्रारी शहरातील नागरिकांनी केल्या.
सकाळ वृत्तसेवा
Election Objections Hearing

