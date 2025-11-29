Kolhapur voter list errors : कोल्हापूरात मतदार यादीतून नावे ‘डिलिट’; नागरिक संतप्त, चारही कार्यालयांत ७० हरकतींचा धडाका

कोल्हापूर : चुकीच्या प्रभागातील मतदार यादीत नाव गेल्याच्या तक्रारी अजूनही दाखल होत आहेत. आता मतदार यादीत पूर्वी नाव होते; पण आता कोणत्याच प्रभागात नाव नसल्याचे म्हणजे नावच ‘डिलिट’ झाल्याच्या तक्रारी शहरातील नागरिकांनी केल्या..दिवसभरात गांधी मैदान विभागीय कार्यालयाच्या अखत्यारितील प्रभागातून अशा आठ हरकती दाखल झाल्या. यासह अन्य प्रकारच्या एकूण ७० हरकती चार विभागीय कार्यालयांमध्ये दाखल झाल्या..Kolhapur Election : ‘एक लाख कोटींच्या घोषणांना पैसा कुठून आणणार?’ हातकणंगलेत सतेज पाटीलांचा जोरदार सवाल .प्रारूप मतदार यादीबाबत हरकती नोंदवण्याची मुदत वाढवली असल्याने इच्छुक व कार्यकर्त्यांना थोडा दिलासा मिळाला आहे. तीन डिसेंबरपर्यंत मुदत असल्याने आता बारकाईने याद्या तपासल्या जात आहेत. .त्यातून सामूहिक तक्रारींची संख्या वाढत आहे. चुकीच्या प्रभागात गेलेली नावे योग्य प्रभागात समाविष्ट करावीत, अशा ३८ हरकती आज दिवसभरात चारही विभागीय कार्यालयांत दाखल झाल्या, तर वैयक्तिक प्रकारच्या १७ हरकती दाखल झाल्या. .Kolhapur Election : एका दिवसात तब्बल ८९ हरकती! चुकीच्या प्रभागात नाव गेल्याने मतदारांचा संताप वाढला!.याशिवाय आज प्रथमच कोणत्याच प्रभागात नाव नसल्याचे आढळून आलेल्या हरकती दाखल झाल्या. मतदार यादीत नाव आहे, पण कोणत्याच प्रभागात नाव नाही, अशा आठ हरकती गांधी मैदान विभागीय कार्यालयाच्या अखत्यारितील प्रभागातून दाखल झाल्या. या सर्व प्रकारच्या तक्रारी सोडून इतर असलेल्या पाच हरकती दाखल झाल्या आहेत.. कार्यालय तक्रारीविभागीय कार्यालय क्र. १ ३८विभागीय कार्यालय क्र. २ ९विभागीय कार्यालय क्र. ३ १२विभागीय कार्यालय क्र. ४ ११.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.