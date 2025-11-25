Kolhapur Politics : गोलमाल है भाई गोलमाल! कोल्हापूर महापालिकेच्या प्रारूप मतदार यादीत सावळा गोंधळ, आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी म्हणाल्या...

कोल्हापूर : एका कुटुंबातील सदस्यांची नावे वेगवेगळ्या प्रभागात, माजी नगरसेवकाचे व त्याच्या कुटुंबांतील सदस्यांची नावे दुसऱ्या प्रभागात, एका पत्त्यावर तब्बल ३०० ते ४०० नावे, काही ठिकाणी चुकीचे-अपूर्ण पत्ते, पूर्ण भाग यादीच दुसऱ्या प्रभागात गेलेली, शेजारच्या प्रभागात नव्हे तर त्याच्यापलीकडील प्रभागात काही भागांची नावे, मराठी नागरिकाच्या नावावर मुस्लिम नागरिकाचे नाव, ग्रामीणमधील नावे शहरात, एक नाव दुबार नव्हे तीन-तीन वेळा आले आहे. .हजारो नागरिकांच्या असलेल्या हरकती स्वतंत्रपणे दाखल करण्याच्या तसेच १० रुपयाचा स्टॅंप लावण्याच्या कर्मचाऱ्यांच्या अव्यवहार्य सूचना असे एकापेक्षा एक गोंधळाचे कारनामे आज विविध पक्षांनी निवेदनाद्वारे महापालिकेत उघड केले. त्याबाबतची असंख्य विविध प्रकारची उदाहरणे देत प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांना निवेदने दिली..Kolhapur Politics : “अब तुम्हारी खैर नहीं”, हसन मुश्रीफांचा कोणाला इशारा; संजय मंडलिकांच्या पॅनेलवर काय म्हणाले....प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी म्हणाल्या...हरकतींचा निपटारा होण्यासाठी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन वैयक्तिक मतदारांची तपासणी केली जाईल. त्यासाठी जादा मनुष्यबळ तातडीने नेमले जाईलतीन दिवसांत त्या-त्या विभागीय कार्यालयातील हरकतीनुसार युद्धपातळीवर तपासणी करून त्यांची निर्गत लावण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहेदुबार मतदारांसाठीही तीच पाहणी केली जाईल.इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मतदार यादीच्या सॉफ्टकॉपीची माहिती घेतली जाईलप्रत्येक पानाचे दरपत्रक राज्य निवडणूक आयोगाकडून आले आहेत. नाव शोधण्यासाठी मोबाईल ॲपची माहिती घेऊन ते देण्याचा प्रयत्न केला जाईलहरकत देताना संबंधित हरकतदाराने आधारकार्ड द्यावे. प्रत्यक्ष तपासणीवेळी त्या मतदारांना पुरावा द्यावा लागेलत्यासाठी प्रत्येक मतदारासाठी स्वतंत्र नोटीस काढावी लागणार आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेसाठी मुदत वाढवून देण्याचा प्रस्ताव पाठवला जाईल.कॉंग्रेसमाजी आमदार ऋतुराज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसच्या माजी नगरसेवकांबरोबरच इच्छुकांच्या शिष्टमंडळाने निवेदन दिले. त्यानंतर आमदार पाटील, राजेश लाटकर, प्रतापसिंह जाधव, दुर्वास कदम, माणिक मंडलिक यांनी त्यात दोन हजार नावे दुसऱ्या तीन-चार प्रभागांत विभागली आहेत. .Kolhapur Kagal Politics: वाड्यावरील आरक्षण, ईडीतून सुटकेसाठी; मुश्रीफ-समरजितसिंह घाटगे युतीबाबत गौप्यस्फोट.एका पत्त्यावर ४०० नावे आहेत. व्होटचोरीसाठी हा घोळ घातल्याचे लक्षात येत आहे. महापालिकेने जाहीर केलेल्या संख्येपेक्षा संशयित दुबार मतदानाची जास्त संख्या आहे. काहींची नावे तीन ते चार वेळा आली आहेत. एका कुटुंबातील नावे दोन प्रभागात टाकली आहेत. प्रभाग १८ मधील हजार नावे प्रभाग १९ मध्ये टाकली आहेत. पत्त्यांसमोर प्रथमच एनए नंबर असलेली हजारो नावे आहेत..दोन हजार नावे दुसऱ्या प्रभागात गेली असतील तर प्रत्येकाचे आधारकार्ड जोडून स्वतंत्र हरकत कशाला हवी? काही भागातील नावे शेजारच्या नव्हे तर त्याच्या पलीकडील प्रभागात गेली आहेत. जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसाठी प्रशासनाकडून छायाचित्रासह यादी मोफत ऑनलाईन उपलब्ध आहे. महापालिकेसाठी दुजाभाव का? मोबाईल फ्रेंडली लिंक नाही. राजकीय दबावातून काम केले आहे. .त्यामुळे सर्व बीएलओंवर ५०० रुपये प्रती मताला अशी दंडात्मक कारवाई करावी. बीएलओचे नाव व नंबर प्रसिद्ध करा. निलंबन करा. प्रत्येक प्रभागात एक अधिकारी नेमून सर्व हरकतींनुसार प्रत्यक्ष जाऊन तपासणी करावी. तत्पूर्वी अजिंक्यतारा कार्यालयात आमदार पाटील यांनी कार्यकर्त्यांकडून तक्रारी ऐकून घेतल्या. यावेळी दौलत देसाई, भारती पोवार, भीमराव पवार, संजय मोहिते, विक्रम जरग, विजय सूर्यवंशी, विनायक फाळके, मोहन सालपे, अर्जुन माने, सुभाष बुचडे, राजेंद्र साबळे, अजित पोवार, रवींद्र आवळे, धनंजय सावंत, फिरोज सौदागर, रियाज सुभेदार, भैया शेटके, जय पटकारे, सुरेश ढोणुक्षे, विनायक कारंडे, काका पाटील, अनुप पाटील आदी उपस्थित होते..माजी नगरसेवकांची नावे दुसरीकडेइंद्रजित बोंद्रे, भूपाल शेटे यांनी स्वतःचे नाव सध्याच्या प्रभागातून सोडून दुसऱ्याच प्रभागात टाकल्याचे तर प्रतापसिंह जाधव यांच्या कुटुंबातील नावे वेगवेगळ्या प्रभागात टाकली असल्याचे निदर्शनास आणून दिले..शिवसेना शिंदे गटशिवसेना शिंदे गटाचे शारंगधर देशमुख यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळानेही आज निवेदन दिले. निवेदनात म्हटले आहे, प्रसिद्ध केलेली मतदार यादी पाहता सर्व प्रभागात मोठ्या प्रमाणात त्रुटी आहेत. अंतिम प्रभागरचनेप्रमाणे यादी भाग त्या प्रभागामध्ये नसून अनेक यादी इतर प्रभागांमध्ये गेल्या आहेत. त्यातून नागरिकांमध्ये प्रचंड गोंधळ आहे. .यासाठी महापालिकेकडून स्पष्टता केलेली नाही. एका प्रभागात २० हजार तर एका प्रभागात ३० हजार मते अशी विसंगती आहे. त्यामुळे बीएलओ व निवडणूक अधिकाऱ्यांना त्वरित आदेश देऊन सर्व याद्या पुन्हा तपासून घेऊन अंतिम यादी तपासूनच जाहीर करावी. प्रत्येक हरकतीबाबत विनाविलंब योग्य निर्णय घ्यावा. आशपाक आजरेकर, प्रकाश नाईकनवरे, रमेश पोवार, संभाजी जाधव, रशीद बारगीर, संगीता सावंत, रामदास भाले, अभिजित चव्हाण, सुनंदा मोहिते, आनंदराव खेडकर, इस्माईल बागवान, प्रवीण लिमकर, सुशांत पोवार, विश्वविक्रम कांबळे आदी उपस्थित होते..दोन हजार मते प्रभाग १२ मध्येबेलबाग, गुजरी, भेंडे गल्ली अशा प्रभाग १३ मधील भागातील दोन हजारांवरील मतदारांची नावे प्रभाग १२ मध्ये गेली आहेत. जवळपास भाग नसताना इकडे तिकडे गेलेल्या मतांमुळे नागरिकांत गोंधळ उडाला आहे..राष्ट्रवादी अजित पवार गटराष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाचे शहराध्यक्ष आदिल फरास यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने निवेदन दिले. त्यात बीएलओ यांनी घरात बसून याद्या तयार केल्याने चुका दिसतात. प्रभाग क्रमांक १२ मधील चार ते साडेचार हजार मतदार दुसऱ्या मतदारसंघातून समाविष्ट झाली आहेत निवडणूक आयोगाने महापालिकेला याद्या तयार करण्याची जबाबदारी दिली आहे. पण, काही कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनी बेजबाबदारपणाने काम केल्याचे दिसत आहे. त्यांची चौकशी होऊन चुका दुरुस्त करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी पुरेसा वेळ लागणार आहे. .त्यासाठी सक्षम अधिकारी नेमून तेथील बीएलओंकडून घराघरांत जाऊन चुका दुरुस्त करून घेणे गरजेचे आहे. त्यासाठी २७ तारखेपर्यंतची मुदत दिली आहे. त्यात पंधरा दिवसांची वाढ करावी. तसेच याद्यांचा घोळ संपवून लोकशाही बळकट करण्यासाठी प्रशासनाने योग्य पाऊल उचलावे. शिष्टमंडळात संभाजी देवणे, सुनील पाटील, सतीश लोळगे, संदीप कवाळे, प्रकाश कुंभार, प्रकाश गवंडी, जहीदा मुजावर, युवराज साळोखे, सायली भोसले, पूजा साळोखे, हेमलता पोळ आदी सहभागी होते. .शिवसेना ठाकरे गटशिवसेना ठाकरे गटाने जिल्हाप्रमुख रविकिरण इंगवले, शहरप्रमुख सुनील मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने निवेदन दिले. इंगवले, मोदी, महेश उत्तुरे, संदीप पाटील यांनी नावे शोधण्यासाठी सॉफ्टवेअर तयार करा. दोन वेगवेगळ्या प्रभागात नावे गेल्याने कुटुंब विभागली आहेत. पतीचे नाव एका प्रभागात, पत्नीचे नाव दुसऱ्या प्रभागात आहे. त्याबाबत तक्रार करण्यास गेल्यानंतर कर्मचारी उलटसुलट उत्तरे देतात. प्रत्येकाचे आधारकार्ड घेऊन वैयक्तिक हरकती करा. एकत्र करू नका असे सांगितले जाते. १० रुपये स्टॅंप फी लावा असे सांगितले जात असल्याने स्टॅंपचा तुटवडा झाला आहे..ग्रामीणमधील नावे शहरात आहेत. ती वगळा अन्यथा त्यांचे बनावट मतदान होऊ शकते. हरकतींनुसार घराघरांत जाऊन तपासणी करा. चार दिवसांत कसे शक्य आहे. हरकतदारांना नोटीस काढून त्यावर सुनावणी होऊन न्याय देण्यास वेळ लागणार आहे. यादी निर्दोष हवी असेल तर आयोगाकडे मुदतवाढीची मागणी करा. हा घोळ प्रशासनाने घातला आहे. नेतेमंडळींनीही नावे घुसडली आहेत. दुसरीकडे गेलेल्या प्रत्येक मतदाराऐवजी हरकतदाराचे आधारकार्ड घ्या. दुसऱ्या प्रभागातील नावे आली असल्यास त्यांच्या हरकती स्वीकारून पडताळणी करा. दुबार नावांबाबतच्या हरकतींवर तत्काळ व योग्य निर्णय घ्यावा. ग्रामीण मतदारांची नावे आढळल्यास त्यांचे पुरावे जोडून हरकत दाखल केल्यास ती तपासून निर्णय घ्या. यावेळी शशिकांत बिडकर, विशाल देवकुळे, मंजित माने, प्रतिज्ञा उत्तुरे, रिमा देशपांडे आदी उपस्थित होते..एक पूर्ण यादी भाग दुसरीकडेप्रभाग १४ मध्ये आवश्यक असलेला २७४ नंबरचा यादी भाग पूर्णपणे प्रभाग १२ मध्ये गेला आहे. त्यातील २५९१२ ते २६९८२ हे अनुक्रमांक त्यामध्ये आहेत. याबाबतची तक्रार संदीप पाटील यांनी मांडली. तसेच हा प्रकार बीएलओंकडून जाणीवपूर्वक झाला आहे..आप‘आप’ने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, प्रभागाच्या हद्दीवरील मतदार योग्य प्रभागात समाविष्ट केले गेलेले नाहीत. पंधराशे ते दोन हजार मतदार दुसरीकडे गेले आहेत. बीएलओंनी योग्य पद्धतीने काम न केल्याने मोठ्या प्रमाणात त्रुटी आहेत. मतदार यादीतील घोळ दुरुस्त करण्यासाठी प्रारूप याद्या पुन्हा तयार कराव्यात. मान्यताप्राप्त पक्षांची मदत घ्यावी. सामूहिक हरकती स्वीकाराव्यात यावेळी शहराध्यक्ष उत्तम पाटील, सूरज सुर्वे, अभिजित कांबळे, मोईन मोकाशी, समीर लतीफ, दुष्यन्त माने, विजय हेगडे, उमेश वडर, लखन मोहिते, संजय नलवडे आदी उपस्थित होते..भाजपप्रारुप मतदार याद्यांच्या हरकतीची मुदत १० दिवसांनी वाढवावी. एकापेक्षा जास्त मतदारांच्या हरकती असल्यास सामूहिकरीत्या तक्रार अर्ज घेऊन हरकती स्वीकाराव्यात अशी मागणी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष विजय जाधव यांनी प्रशासकांकडे केली. निवेदनात म्हटले आहे, प्रारुप याद्यांवर हरकतीची मुदत २७ नोव्हेंबरला संपत आहे. यंदा प्रथमच चार सदस्यीय प्रभाग प्रारुप मतदार याद्यांच्या हरकतीची मुदत १० दिवसांनी वाढवावी. एकापेक्षा जास्त मतदारांच्या हरकती असल्यास सामूहिकरीत्या तक्रार अर्ज घेऊन हरकती स्वीकाराव्यात अशी मागणी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष विजय जाधव यांनी प्रशासकांकडे केली. निवेदनात म्हटले आहे, प्रारुप याद्यांवर हरकतीची मुदत २७ नोव्हेंबरला संपत आहे. यंदा प्रथमच चार सदस्यीय प्रभाग रचना झाली आहे. या याद्यांमध्ये नाव शोधताना मतदार गोंधळला आहे. हजारो नावे एका प्रभागातून दुसऱ्या प्रभागात गेली आहेत. अनेक मतदार मतदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. एकापेक्षा जास्त हरकती घेण्यासाठी महापालिकेकडून प्रत्येक मतदाराला स्वतंत्रपणे हरकत देण्यास सांगितले जात आहे. त्यामुळे हरकती घेण्यासाठी १० दिवसांची मुदतवाढ मिळावी. एकापेक्षा जास्त मतदारांच्या हरकती असल्यास सामूहिकरीत्या तक्रार अर्ज घेऊन त्यांच्या हरकती स्वीकारव्यात. याचा ई-मेल राज्य निवडणूक आयोगालाही केला आहे. 