Kolhapur Muncipal Corporation : हरकतींच्या ढिगाऱ्यात अडकले बीएलओ; पत्ता-पत्त्यावर मतदार शोधताना प्रशासनाची घुसमट

कोल्हापूर : मतदार यादीतील हरकती आलेल्या मतदारांना शोधता शोधता बीएलओंच्या नाकीनऊ येत आहे. जुने मतदार आपल्या प्रभागात ठेवण्यासाठी अनेकांनी हरकती नोंदवल्या आहेत. मतदारांचा जो मूळ पत्ता आहे, तिथे ते सापडतच नसल्याने शोध घ्यावा लागत आहे. .प्रत्यक्ष पाहणी केल्याशिवाय हरकत निकाली काढता येत नसल्याने धावपळ वाढली आहे. प्रारूप मतदार यादीतील नावांबाबत अंतिम दिवसांपर्यंत आलेल्या मोठ्या प्रमाणावरील हरकतींचे वाटप होण्यातच कालपर्यंतचा कालावधी लागला. .Kolhapur Election : एका दिवसात तब्बल ८९ हरकती! चुकीच्या प्रभागात नाव गेल्याने मतदारांचा संताप वाढला!.त्यानंतर आता चार दिवसांत युद्धपातळीवर काम करण्यास सांगितले आहे. त्याप्रमाणे बीएलओंच्या मूळ कामाची जबाबदारी थांबवून पूर्णवेळ मतदार यादीचे काम करण्यास सांगितले आहे. त्याप्रमाणे आजपासून बीएलओंनी कामकाजास सुरुवात केली आहे. गांधी मैदान विभागीय कार्यालयांतर्गत सर्वाधिक हरकती आहेत. .यातील बहुतांश प्रभाग उपनगरातील आहेत. त्यातील जुन्या प्रभागांच्या हद्दी बदलून नवीन हद्दी तयार झाल्या आहेत. त्यातून अनेक इच्छुकांनी आपल्या जुन्या मतदारांना आपल्यासोबत ठेवण्यासाठी ती नावे दुसरीकडे गेल्याच्या हरकती नोंदवल्या आहेत. मूळ पत्ता जिथे आहे, तिथे जाऊन त्यांचा शोध घ्यावा लागत आहे. .Kolhapur Election : मतदार यादीत नाव असूनही 'नाव गायब'? विभागीय कार्यालयांत हरकती दाखल करण्यासाठी नागरिकांची धावपळ!.मुळात अनेक मतदार नवीन ठिकाणी गेले आहेत. त्यांचे मतदान मात्र जुन्या ठिकाणी आहे. अशा प्रकरणात त्या मतदारापर्यंत पोहोचून त्याचा जिओटॅग फोटो, पुराव्याचे झेरॉक्स घेऊन त्या मतदाराची खात्री करावी लागते..काही प्रकरणांमध्ये जुन्या, नवीन प्रभागात अशा कुठेच त्यांचा पत्ता सापडत नाही. ते तिसरीकडेच गेले आहेत, त्याचा शोध घेणे जिकिरीचे बनत आहे. त्यांचा रहिवास पुरावा वा जिओटॅगशिवाय हरकत निकालात काढता येत नाही. त्यामुळे अशा हरकती प्रलंबित राहण्याची शक्यता आहे..या प्रश्नाबरोबरच एकाच व्यक्तीच्या विविध इच्छुकांनी हरकती नोंदवल्या आहेत. त्यामुळे हरकतींची संख्या जास्त दिसत आहे. काही मतदारांना तर आपण कोणत्या प्रभागात आहोत, हेच अजून माहीत झालेले नाही. त्यांच्याकडून फारसा उत्साह दाखवला गेला नसल्याने त्यांच्या नावाबाबत हरकती नोंदवल्याने कर्मचारी घरात आल्यानंतर आपल्या प्रभागाची माहिती घेत आहेत, असेही चित्र आहे.