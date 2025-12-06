कोल्हापूर

Kolhapur Muncipal Corporation : हरकतींच्या ढिगाऱ्यात अडकले बीएलओ; पत्ता-पत्त्यावर मतदार शोधताना प्रशासनाची घुसमट

Rising Voter List Objections : कोल्हापूरात मतदार यादीचा बोजा वाढला; जिओटॅग, पुरावे आणि शोधमोहीमेमुळे हरकती निकाली काढणे अवघड
Rising Voter List Objections

Rising Voter List Objections

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : मतदार यादीतील हरकती आलेल्या मतदारांना शोधता शोधता बीएलओंच्या नाकीनऊ येत आहे. जुने मतदार आपल्या प्रभागात ठेवण्यासाठी अनेकांनी हरकती नोंदवल्या आहेत. मतदारांचा जो मूळ पत्ता आहे, तिथे ते सापडतच नसल्याने शोध घ्यावा लागत आहे.

