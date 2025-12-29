कोल्हापूर

Ichalkaranji Election : मध्यवर्ती प्रभाग १३ मध्ये प्रतिष्ठेची लढाई; भाजपचा कस लागणार, शिव-शाहू आघाडी सज्ज

Shiv-Shahu Alliance strengthens: शहराच्या मध्यवर्ती भागातील प्रभाग १३ मध्ये पार्किंग, रस्ते व पाणीपुरवठ्याचे प्रश्न निवडणुकीचे केंद्रबिंदू ठरणार आहेत.
सकाळ डिजिटल टीम
इचलकरंजी : प्रभाग १३ मध्ये शहराचा बहुतांशी मध्यवर्ती परिसर येतो. वित्तीय संस्था, व्यापारी संकुल, वाणिज्य परिसर, उद्याने, स्टेडियम आदी वर्दळीचा परिसर येतो. त्यामुळे पार्किंगचा प्रश्न गंभीर आहे. अंतर्गत रस्त्यांची पूर्णत: वाट लागली आहे.

